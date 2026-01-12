Рейтинг@Mail.ru
"Автомобилист" в овертайме выиграл у "Барыса"
Хоккей
 
19:40 12.01.2026
"Автомобилист" в овертайме выиграл у "Барыса"
"Автомобилист" в овертайме выиграл у "Барыса"
Екатеринбургский "Автомобилист" в овертайме выиграл у астанинского "Барыса" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). РИА Новости Спорт, 12.01.2026
2026
"Автомобилист" в овертайме выиграл у "Барыса"

МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Екатеринбургский "Автомобилист" в овертайме выиграл у астанинского "Барыса" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Встреча прошла в понедельник в Екатеринбурге и завершилась со счетом 2:1 (0:0, 1:1, 0:0, 1:0) в пользу хозяев. В составе победителей голы на свой счет записали Стефан Да Коста (31-я минута) и Ярослав Бусыгин (63). У гостей отличился Тайс Томпсон (37).
Континентальная хоккейная лига (КХЛ)
12 января 2026 • начало в 17:00
Закончен в OT
Автомобилист
2 : 1
Барыс
10:01 • Стефан Да Коста
(Анатолий Голышев)
16:46 • Тайс Томпсон
(Джейк Масси, Майк Веччионе)
Календарь Турнирная таблица История встреч
В составе "Автомобилиста" дебютировал нападающий Даниэль Спронг. Нидерландец летом перешел в ЦСКА, подписав контракт на один сезон. Он набрал 31 очко (12+19) в 29 матчах за армейцев, но с декабря перестал попадать в заявку. 10 января было объявлено о переходе Спронга в "Автомобилист" в обмен на денежную компенсацию.
"Автомобилист" (51 очко) занимает четвертое место в турнирной таблице Восточной конференции. "Барыс" (37), который потерпел четвертое поражение подряд, располагается на десятой позиции.
В следующем матче "Автомобилист" примет челябинский "Трактор" 14 января, а днем позднее "Барыс" также дома встретится с нижнекамским "Нефтехимиком".
