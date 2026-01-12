Рейтинг@Mail.ru
Макаров и Бабаев начнут подготовку к рестарту сезона в "Динамо-2" - РИА Новости Спорт, 12.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
20:00 12.01.2026
https://ria.ru/20260112/futbol-2067450745.html
Макаров и Бабаев начнут подготовку к рестарту сезона в "Динамо-2"
Макаров и Бабаев начнут подготовку к рестарту сезона в "Динамо-2" - РИА Новости Спорт, 12.01.2026
Макаров и Бабаев начнут подготовку к рестарту сезона в "Динамо-2"
Футболисты Денис Макаров и Ульви Бабаев начнут подготовку к весенней части сезона в составе "Динамо-2", сообщили РИА Новости в пресс-службе "бело-голубых". РИА Новости Спорт, 12.01.2026
2026-01-12T20:00:00+03:00
2026-01-12T20:00:00+03:00
футбол
денис макаров
ульви бабаев
ролан гусев
спартак москва
динамо москва
спорт
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/09/1815783887_0:0:2501:1407_1920x0_80_0_0_9eb81a90074b2228bed01e37083455b9.jpg
https://ria.ru/20260112/fk-2067442987.html
https://ria.ru/20260110/zhirkov-2067168917.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/09/1815783887_0:0:2221:1666_1920x0_80_0_0_23d4af3c74403be727a1fcb0dd28325b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
денис макаров, ульви бабаев, ролан гусев, спартак москва, динамо москва, спорт
Футбол, Денис Макаров, Ульви Бабаев, Ролан Гусев, Спартак Москва, Динамо Москва, Спорт
Макаров и Бабаев начнут подготовку к рестарту сезона в "Динамо-2"

Макаров и Бабаев начнут подготовку к весенней части сезона в составе "Динамо-2"

© пресс-служба ФК "Динамо" МоскваДенис Макаров
Денис Макаров - РИА Новости, 1920, 12.01.2026
© пресс-служба ФК "Динамо" Москва
Денис Макаров. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 12 янв - РИА Новости, Андрей Михайлов. Футболисты Денис Макаров и Ульви Бабаев начнут подготовку к весенней части сезона в составе "Динамо-2", сообщили РИА Новости в пресс-службе "бело-голубых".
Ранее Макаров заявил "Спорт-Экспрессу", что готов уйти из клуба, если главным тренером "Динамо" станет Ролан Гусев. В декабре Гусев был утвержден в должности главного тренера "бело-голубых" до конца сезона. Бабаев, по информации журналиста Ивана Карпова, может продолжить карьеру в московском "Спартаке".
Иван Сергеев - РИА Новости, 1920, 12.01.2026
"Динамо" сыграет с китайским клубом
Вчера, 19:04
"12 января динамовцы прошли медосмотр перед стартом подготовки к весенней части сезона. Полузащитник Денис Макаров начнет подготовку к сезону в составе "Динамо-2" с целью набора и поддержки спортивной формы в соответствии с условиями трудового договора. Также с "Динамо-2" начинает готовиться к сезону хавбек Ульви Бабаев", - сообщили в пресс-службе "Динамо".
"Что касается Бителло, по поводу которого мы получили много запросов, то хотим успокоить наших болельщиков. Полузащитник прилетит на сбор напрямую из Бразилии в рамках договоренности, достигнутой еще осенью. Это связано с личными обстоятельствами. Он не пропустит ни одной тренировки, а медосмотр пройдет в ОАЭ", - отметили в столичном клубе.
Юрий Жирков - РИА Новости, 1920, 10.01.2026
Жирков вошел в тренерский штаб "Динамо"
10 января, 21:34
 
ФутболДенис МакаровУльви БабаевРолан ГусевСпартак МоскваДинамо МоскваСпорт
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Закончен в OT
    Автомобилист
    Барыс
    2
    1
  • Хоккей
    Закончен (Б)
    Лада
    СКА
    3
    4
  • Хоккей
    Закончен в OT
    Динамо Москва
    Торпедо НН
    3
    4
  • Хоккей
    Завершен
    Динамо Минск
    Адмирал
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    Ливерпуль
    Барнсли
    4
    1
  • Футбол
    Завершен
    Севилья
    Сельта
    0
    1
  • Футбол
    2-й тайм
    ПСЖ
    ФК Париж
    0
    1
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала