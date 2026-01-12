https://ria.ru/20260112/futbol-2067450745.html
Макаров и Бабаев начнут подготовку к рестарту сезона в "Динамо-2"
Макаров и Бабаев начнут подготовку к рестарту сезона в "Динамо-2" - РИА Новости Спорт, 12.01.2026
МОСКВА, 12 янв - РИА Новости, Андрей Михайлов. Футболисты Денис Макаров и Ульви Бабаев начнут подготовку к весенней части сезона в составе "Динамо-2", сообщили РИА Новости в пресс-службе "бело-голубых".
"12 января динамовцы прошли медосмотр перед стартом подготовки к весенней части сезона. Полузащитник Денис Макаров начнет подготовку к сезону в составе "Динамо-2" с целью набора и поддержки спортивной формы в соответствии с условиями трудового договора. Также с "Динамо-2" начинает готовиться к сезону хавбек Ульви Бабаев", - сообщили в пресс-службе "Динамо".
"Что касается Бителло, по поводу которого мы получили много запросов, то хотим успокоить наших болельщиков. Полузащитник прилетит на сбор напрямую из Бразилии в рамках договоренности, достигнутой еще осенью. Это связано с личными обстоятельствами. Он не пропустит ни одной тренировки, а медосмотр пройдет в ОАЭ", - отметили в столичном клубе.