В США выпустят почтовые марки с изображением Мохаммеда Али

Церемония выпуска первой почтовой марки с Али пройдет 15 января на родине боксера, в Луисвилле. На марки будет нанесена черно-белая фотография, сделанная Ассошиэйтед Пресс в 1974 году. На ней Али изображен в знаменитой боксерской позе. На каждом листе из 20 марок также будет располагаться фотография Али в костюме в тонкую полоску в знак признания его заслуг как активиста и гуманиста. Телеканал отмечает, что было напечатано 22 миллиона марок, после продажи которых переиздание не планируется.