https://ria.ru/20260112/ali-2067418755.html
В США выпустят почтовые марки с изображением Мохаммеда Али
В США выпустят почтовые марки с изображением Мохаммеда Али - РИА Новости Спорт, 12.01.2026
В США выпустят почтовые марки с изображением Мохаммеда Али
Почтовая служба США выпустит почетную марку с изображением боксера Мохаммеда Али, сообщает NBC News. РИА Новости Спорт, 12.01.2026
2026-01-12T17:22:00+03:00
2026-01-12T17:22:00+03:00
2026-01-12T17:22:00+03:00
единоборства
бокс
в мире
сша
мохаммед али
юнисеф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/04/1950467667_0:0:3050:1716_1920x0_80_0_0_b71cc16f9d8b60935dd41e124127c6c8.jpg
https://ria.ru/20260107/miske-2066644790.html
сша
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/04/1950467667_160:0:2891:2048_1920x0_80_0_0_bc4edd2e589815a1b4111f6fac113879.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бокс, в мире, сша, мохаммед али, юнисеф
Единоборства, Бокс, В мире, США, Мохаммед Али, ЮНИСЕФ
В США выпустят почтовые марки с изображением Мохаммеда Али
В США выпустят памятные почтовые марки с изображением Мохаммеда Али
МОСКВА, 12 янв - РИА Новости.
Почтовая служба США выпустит почетную марку с изображением боксера Мохаммеда Али, сообщает NBC News
.
Церемония выпуска первой почтовой марки с Али пройдет 15 января на родине боксера, в Луисвилле. На марки будет нанесена черно-белая фотография, сделанная Ассошиэйтед Пресс в 1974 году. На ней Али изображен в знаменитой боксерской позе. На каждом листе из 20 марок также будет располагаться фотография Али в костюме в тонкую полоску в знак признания его заслуг как активиста и гуманиста. Телеканал отмечает, что было напечатано 22 миллиона марок, после продажи которых переиздание не планируется.
"Это просто одна из тех вещей, которые станут частью его наследия. Мы должны вспоминать жизнь Мохаммеда и совершать те же добрые и милосердные поступки, которые он совершал каждый день", - отметила его жена Лонни Али.
Мохаммед Али является одним из самых известных в истории боксеров-профессионалов, чемпионом Олимпийских игр 1960 года, абсолютным чемпионом мира в тяжелом весе (1964-1966, 1974-1978), пятикратным обладателем титула "Боксер года" и звания "Боксер десятилетия". За свою карьеру он провел 61 бой, одержал 56 побед (37 из них — нокаутом). После окончания карьеры был послом доброй воли ЮНИСЕФ
(1998-2008). Мохаммед Али скончался в 2016 году в возрасте 74 лет.