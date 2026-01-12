Рейтинг@Mail.ru
В США выпустят почтовые марки с изображением Мохаммеда Али - РИА Новости Спорт, 12.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Октагон UFC - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Единоборства
 
17:22 12.01.2026
https://ria.ru/20260112/ali-2067418755.html
В США выпустят почтовые марки с изображением Мохаммеда Али
В США выпустят почтовые марки с изображением Мохаммеда Али - РИА Новости Спорт, 12.01.2026
В США выпустят почтовые марки с изображением Мохаммеда Али
Почтовая служба США выпустит почетную марку с изображением боксера Мохаммеда Али, сообщает NBC News. РИА Новости Спорт, 12.01.2026
2026-01-12T17:22:00+03:00
2026-01-12T17:22:00+03:00
единоборства
бокс
в мире
сша
мохаммед али
юнисеф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/04/1950467667_0:0:3050:1716_1920x0_80_0_0_b71cc16f9d8b60935dd41e124127c6c8.jpg
https://ria.ru/20260107/miske-2066644790.html
сша
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/04/1950467667_160:0:2891:2048_1920x0_80_0_0_bc4edd2e589815a1b4111f6fac113879.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
бокс, в мире, сша, мохаммед али, юнисеф
Единоборства, Бокс, В мире, США, Мохаммед Али, ЮНИСЕФ
В США выпустят почтовые марки с изображением Мохаммеда Али

В США выпустят памятные почтовые марки с изображением Мохаммеда Али

© РИА Новости / Владимир Вяткин | Перейти в медиабанкЛегендарный американский боксёр Мохаммед Али в Москве
Легендарный американский боксёр Мохаммед Али в Москве - РИА Новости, 1920, 12.01.2026
© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в медиабанк
Легендарный американский боксёр Мохаммед Али в Москве. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Почтовая служба США выпустит почетную марку с изображением боксера Мохаммеда Али, сообщает NBC News.
Церемония выпуска первой почтовой марки с Али пройдет 15 января на родине боксера, в Луисвилле. На марки будет нанесена черно-белая фотография, сделанная Ассошиэйтед Пресс в 1974 году. На ней Али изображен в знаменитой боксерской позе. На каждом листе из 20 марок также будет располагаться фотография Али в костюме в тонкую полоску в знак признания его заслуг как активиста и гуманиста. Телеканал отмечает, что было напечатано 22 миллиона марок, после продажи которых переиздание не планируется.
"Это просто одна из тех вещей, которые станут частью его наследия. Мы должны вспоминать жизнь Мохаммеда и совершать те же добрые и милосердные поступки, которые он совершал каждый день", - отметила его жена Лонни Али.
Мохаммед Али является одним из самых известных в истории боксеров-профессионалов, чемпионом Олимпийских игр 1960 года, абсолютным чемпионом мира в тяжелом весе (1964-1966, 1974-1978), пятикратным обладателем титула "Боксер года" и звания "Боксер десятилетия". За свою карьеру он провел 61 бой, одержал 56 побед (37 из них — нокаутом). После окончания карьеры был послом доброй воли ЮНИСЕФ (1998-2008). Мохаммед Али скончался в 2016 году в возрасте 74 лет.
Билли Миске - РИА Новости, 1920, 07.01.2026
Жена захотела рояль на Рождество: как великий боксер отдал жизнь за подарок
7 января, 09:00
 
ЕдиноборстваБоксВ миреСШАМохаммед АлиЮНИСЕФ
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Закончен в OT
    Автомобилист
    Барыс
    2
    1
  • Хоккей
    Закончен (Б)
    Лада
    СКА
    3
    4
  • Хоккей
    Закончен в OT
    Динамо Москва
    Торпедо НН
    3
    4
  • Хоккей
    Завершен
    Динамо Минск
    Адмирал
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    Ливерпуль
    Барнсли
    4
    1
  • Футбол
    Завершен
    Севилья
    Сельта
    0
    1
  • Футбол
    2-й тайм
    ПСЖ
    ФК Париж
    0
    1
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала