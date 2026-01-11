Рейтинг@Mail.ru
Батраковым интересуются несколько европейских грандов, сообщают СМИ
15:00 11.01.2026 (обновлено: 16:19 11.01.2026)
Батраковым интересуются несколько европейских грандов, сообщают СМИ
Батраковым интересуются несколько европейских грандов, сообщают СМИ
Футболист московского "Локомотива" Алексей Батраков попал в сферу интересов нескольких европейских клубов, сообщает журналист Экрем Конур в соцсети Х. РИА Новости Спорт, 11.01.2026
https://ria.ru/20251218/batrakov-2062902765.html
спорт, алексей батраков, локомотив (москва), пари сен-жермен (псж), барселона, российская премьер-лига (рпл), трансферы
Футбол, Спорт, Алексей Батраков, Локомотив (Москва), Пари Сен-Жермен (ПСЖ), Барселона, Российская премьер-лига (РПЛ), Трансферы, Трансферы в РПЛ
Батраковым интересуются несколько европейских грандов, сообщают СМИ

Конур: "ПСЖ", "Барселона", "Интер" и "Ювентус" интересуются Батраковым

МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Футболист московского "Локомотива" Алексей Батраков попал в сферу интересов нескольких европейских клубов, сообщает журналист Экрем Конур в соцсети Х.
По данным источника, интерес к 20-летнему игроку проявляют французский "Пари Сен-Жермен", испанская "Барселона", итальянские "Интер" и "Ювентус", а также "Монако" и португальский "Порту". Отмечается, что "Локомотив" готов расстаться с полузащитником за сумму в размере от 35 до 40 миллионов евро.
Батраков в сезоне-2025/26 принял участие в 23 матчах во всех турнирах и забил 15 мячей. В Российской премьер-лиге (РПЛ) он занимает первое место в списке лучших бомбардиров (11 голов), а также располагается на второй строчке в списках лучших ассистентов лиги (6) и по системе "гол+пас" (17).
Контракт Батракова с "Локомотивом" рассчитан до лета 2029 года. По завершении сезона-2025/26 в его соглашении будет активирована опция возможного выкупа его контракта клубом из Европы.
Агент Батракова рассказал о возможном трансфере футболиста
18 декабря 2025, 13:18
 
Футбол
 
Обсуждения
Заголовок открываемого материала