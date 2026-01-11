https://ria.ru/20260111/rpl-2067232211.html
Батраковым интересуются несколько европейских грандов, сообщают СМИ
Батраковым интересуются несколько европейских грандов, сообщают СМИ - РИА Новости Спорт, 11.01.2026
Батраковым интересуются несколько европейских грандов, сообщают СМИ
Футболист московского "Локомотива" Алексей Батраков попал в сферу интересов нескольких европейских клубов, сообщает журналист Экрем Конур в соцсети Х. РИА Новости Спорт, 11.01.2026
Батраковым интересуются несколько европейских грандов, сообщают СМИ
Конур: "ПСЖ", "Барселона", "Интер" и "Ювентус" интересуются Батраковым