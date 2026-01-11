https://ria.ru/20260111/real-2067278914.html
"Барселона" и "Реал" забили три мяча в добавленное к первому тайму время
"Барселона" и "Реал" забили три мяча в добавленное к первому тайму время
"Барселона" и мадридский "Реал" вничью завершили первый тайм финального матча Суперкубка Испании по футболу. РИА Новости Спорт, 11.01.2026
"Барселона" и "Реал" забили три мяча в добавленное к первому тайму время
