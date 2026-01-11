Рейтинг@Mail.ru
"Барселона" и "Реал" забили три мяча в добавленное к первому тайму время
Футбол
 
22:56 11.01.2026
"Барселона" и "Реал" забили три мяча в добавленное к первому тайму время
"Барселона" и "Реал" забили три мяча в добавленное к первому тайму время - РИА Новости Спорт, 11.01.2026
"Барселона" и "Реал" забили три мяча в добавленное к первому тайму время
"Барселона" и мадридский "Реал" вничью завершили первый тайм финального матча Суперкубка Испании по футболу. РИА Новости Спорт, 11.01.2026
2026-01-11T22:56:00+03:00
2026-01-11T22:57:00+03:00
"Барселона" и "Реал" забили три мяча в добавленное к первому тайму время

"Барселона" и "Реал" забили трижды в компенсированное к первому тайму время

МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. "Барселона" и мадридский "Реал" вничью завершили первый тайм финального матча Суперкубка Испании по футболу.
"Эль-Класико" проходит в воскресенье в саудовской Джидде. Счет после первой половины встречи - 2:2. У "Барселоны" отличились Рафинья (36-я минута) и Роберт Левандовский (45+4). В составе "Реала" забили Винисиус Жуниор (45+2) и Гонсало Гарсия (45+6).
Super Cup
11 января 2026 • начало в 22:00
Завершен
Барселона
3 : 2
Реал Мадрид
36‎’‎ • Рафинья
(Фермин Лопес)
45‎’‎ • Роберт Левандовский
(Педри)
73‎’‎ • Рафинья
(Дани Ольмо)
45‎’‎ • Винисиус Жуниор
(Gonzalo Garcia)
45‎’‎ • Gonzalo Garcia
"Барселона" и "Реал" встречаются в финале Суперкубка Испании в четвертый раз подряд. В 2023 и 2025 годах победу одержали каталонцы, в 2024 году сильнее был мадридский клуб.
