Хуснутдинов поделился эмоциями после первого покера в НХЛ
01:34 11.01.2026
Хуснутдинов поделился эмоциями после первого покера в НХЛ
Хуснутдинов поделился эмоциями после первого покера в НХЛ
Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Бостон Брюинз" Марат Хуснутдинов поблагодарил партнеров по команде после четырех заброшенных шайб РИА Новости Спорт, 11.01.2026
Хуснутдинов поделился эмоциями после первого покера в НХЛ

Хуснутдинов назвал потрясающим событием свой первый покер в НХЛ

© Фото : Соцсети Национальной хоккейной лиги (НХЛ)Российский нападающий "Бостон Брюинз" Марат Хуснутдинов
МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Бостон Брюинз" Марат Хуснутдинов поблагодарил партнеров по команде после четырех заброшенных шайб в матче против "Нью-Йорк Рейнджерс".
В субботу "Бостон" дома обыграл "Рейнджерс" со счетом 10:2 (3:1, 4:1, 3:0) в матче регулярного чемпионата НХЛ. Хуснутдинов оформил первый покер в карьере в НХЛ. Также на его счету одна передача. По итогам встречи россиянин был признан первой звездой матча.
Национальная хоккейная лига (НХЛ)
10 января 2026 • начало в 21:00
Завершен
Бостон
10 : 2
Рейнджерс
02:31 • Марат Хуснутдинов
(Давид Пастрняк, Хенри Йокихарью)
07:16 • Павел Заха
(Чарли Макэвой)
19:27 • Павел Заха
(Элиас Линдхольм, Давид Пастрняк)
22:12 • Фрейзер Минтен
(Виктор Арвидссон, Алекс Стивз)
26:41 • Марат Хуснутдинов
(Давид Пастрняк, Элиас Линдхольм)
31:26 • Павел Заха
(Кейси Миттельштадт)
35:47 • Чарли Макэвой
(Давид Пастрняк, Йонатан Аспирот)
43:51 • Марат Хуснутдинов
(Давид Пастрняк, Никита Задоров)
51:26 • Фрейзер Минтен
(Давид Пастрняк, Марат Хуснутдинов)
58:31 • Марат Хуснутдинов
(Хенри Йокихарью, Фрейзер Минтен)
01:24 • Мика Зибанежад
(Артемий Панарин, Мэттью Робертсон)
34:04 • Джей Ти Миллер
(Мика Зибанежад, Винсент Трочек)
Календарь Турнирная таблица История встреч
«
"Это потрясающе! Мне повезло. Спасибо партнерам! Просто будем продолжать в том же духе в завтрашней игре. Мы готовы к следующей игре", - цитирует Хуснутдинова журналист Том Кэрролл в своем аккаунте в соцсети X.
Хуснутдинову 23 года. Он перешел в "Бостон" из "Миннесоты Уайлд" в марте 2025 года в результате обмена. На его счету 131 матч в регулярных чемпионатах НХЛ и 36 очков (15 голов + 21 передача). Ранее Хуснутдинов выступал в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) за петербургский СКА и "Сочи".
