Хуснутдинов поделился эмоциями после первого покера в НХЛ

МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Бостон Брюинз" Марат Хуснутдинов поблагодарил партнеров по команде после четырех заброшенных шайб в матче против "Нью-Йорк Рейнджерс".
В субботу "Бостон" дома обыграл "Рейнджерс" со счетом 10:2 (3:1, 4:1, 3:0) в матче регулярного чемпионата НХЛ. Хуснутдинов оформил первый покер в карьере в НХЛ. Также на его счету одна передача. По итогам встречи россиянин был признан первой звездой матча.
10 января 2026 • начало в 21:00
Завершен
02:31 • Марат Хуснутдинов
07:16 • Павел Заха
19:27 • Павел Заха
22:12 • Фрейзер Минтен
(Виктор Арвидссон, Алекс Стивз)
26:41 • Марат Хуснутдинов
31:26 • Павел Заха
35:47 • Чарли Макэвой
(Давид Пастрняк, Йонатан Аспирот)
43:51 • Марат Хуснутдинов
51:26 • Фрейзер Минтен
(Давид Пастрняк, Марат Хуснутдинов)
58:31 • Марат Хуснутдинов
(Хенри Йокихарью, Фрейзер Минтен)
01:24 • Мика Зибанежад
34:04 • Джей Ти Миллер
«
"Это потрясающе! Мне повезло. Спасибо партнерам! Просто будем продолжать в том же духе в завтрашней игре. Мы готовы к следующей игре", - цитирует Хуснутдинова журналист Том Кэрролл в своем аккаунте в соцсети X.
Хуснутдинову 23 года. Он перешел в "Бостон" из "Миннесоты Уайлд" в марте 2025 года в результате обмена. На его счету 131 матч в регулярных чемпионатах НХЛ и 36 очков (15 голов + 21 передача). Ранее Хуснутдинов выступал в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) за петербургский СКА и "Сочи".