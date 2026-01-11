Хуснутдинов поделился эмоциями после первого покера в НХЛ

МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Бостон Брюинз" Марат Хуснутдинов поблагодарил партнеров по команде после четырех заброшенных шайб в матче против "Нью-Йорк Рейнджерс".

В субботу "Бостон" дома обыграл "Рейнджерс" со счетом 10:2 (3:1, 4:1, 3:0) в матче регулярного чемпионата НХЛ. Хуснутдинов оформил первый покер в карьере в НХЛ. Также на его счету одна передача. По итогам встречи россиянин был признан первой звездой матча.

« "Это потрясающе! Мне повезло. Спасибо партнерам! Просто будем продолжать в том же духе в завтрашней игре. Мы готовы к следующей игре", - цитирует Хуснутдинова журналист Том Кэрролл в своем аккаунте в соцсети X.