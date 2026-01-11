Грандиозный обмен в РПЛ: Дивеев едет в "Зенит", а кто достался ЦСКА?

РИА Новости Спорт рассказывает о крупной трансферной многоходовочке, которую провернули два топ-клуба Российской премьер-лиги (РПЛ) в самом конце новогодних праздников.

Главное на данную минуту

Защитник Игорь Дивеев после шести лет в ЦСКА отправляется в Санкт-Петербург. Контракт заключен до конца сезона-2028/29.

« "Дорогие болельщики! Сегодня я покидаю ЦСКА, клуб, который стал для меня настоящим домом, а вы — настоящей семьей. Это решение далось нелегко, но такова жизнь футболиста. Я бесконечно благодарен вам за веру и поддержку, за совместно пережитые счастливые моменты — их было очень много! Мы всегда были единым целым. Спасибо болельщикам, каждому моему тренеру, каждому партнеру по команде, персоналу команды и сотрудникам клуба. Вы навсегда со мной!"

© Соцсети ФК "Зенит" Игорь Дивеев © Соцсети ФК "Зенит" Игорь Дивеев

В обратном направление проследует аргентинский нападающий Лусиано Гонду. Соглашение рассчитано до лета 2030 года.

« "Я очень счастлив! ЦСКА — отличный клуб, за которым слежу уже давно. Мне нравится и игровая идея команды, и то, как все устроено в клубе за пределами футбольного поля. Впервые об интересе ЦСКА узнал от моего представителя достаточно давно, еще в октябре. Ответил ему положительно и сказал, что мне очень нравится этот клуб. Постараюсь как можно скорее со всеми познакомиться и влиться в коллектив. Вместе мы сможем выполнить все поставленные перед нами задачи".

© Соцсети клуба Лусиано Гонду после перехода в ПФК ЦСКА © Соцсети клуба Лусиано Гонду после перехода в ПФК ЦСКА

Предыдущие два пункта официальные. А вот о чем ранее писали инсайдеры: помимо Гонду, ЦСКА почти не составит труда приобрести Владислава Сауся из "Балтики". Этот момент якобы был обговорен во время сделки с "сине-бело-голубыми", которые имеют процент с перепродажи полузащитника.

Стоит отметить, что о сделке как о решенном вопросе уже давно информировали СМИ. На это указывал и тот факт, что тольяттинский "Акрон" досрочно вернул из аренды центрального защитника ЦСКА Илью Агапова. Как итог, мы получили самый громкий переход зимнего трансферного окна, от которого стороны могут как остаться в плюсе, так и проиграть.

Давайте разбираться

+ "Зенит" в условиях лимита на легионеров получил центрального защитника с российским паспортом. Плюс игрока сборной, что, разумеется, добавляет трансферу статуса;

+ испытывающий дефицит с нападающими ЦСКА приобрел форварда, имеющего опыт выступления в чемпионате России;

+ полузащитник "Балтики" Саусь тоже пригодится армейцам, которые много лет не блещут длиной скамейки запасных;

+ Дивеев получит хорошую зарплату, а Гонду — игровое время;

- Игорь часто травмировался. Как знать, не продолжится ли эта тенденция в Питере? Да и назвать защитника безупречным никак нельзя, ведь ошибок в игре экс-армейца хватало с лихвой;

- у ЦСКА и так проблемы с ротацией в обороне, так еще и Дивеев больше не в обойме. Более того, в прошлом сезоне он стал третьим бомбардиром "красно-синих", что может ударить по игре москвичей на стандартах;

- Гонду хоть и стоит сейчас восемь миллионов евро (по версии Тransfermarkt), но вообще ничего не показывает в сезоне-2025/26 (ноль голов за 14 матчей в РПЛ).

Переходы в "Зенит" - больше не предательство

Таковы реалии современного футбола, что проведший более двухсот матчей за армейцев Дивеев может перейти в стан бывшего доминирующего чемпиона. О "джентельменском соглашении" не переманивать друг у друга футболистов, про которое рассказывал в 2010-х президент ЦСКА Евгений Гинер, уже не вспоминают. Потому что все изменилось: с 2022 года мы увидели сразу три громких трансфера между москвичами и клубом с берегов Невы.

Скандальный Марио Фернандес ушел из ЦСКА (вроде как на фоне начала СВО) и вернулся в Бразилию. Но неожиданно передумал ставить точку на карьере в России и вернулся… Но не в Москву, а в Санкт-Петербург. Много чего наговорил параллельно, и из армейского героя четвертьфиналист ЧМ-2018 превратился в "Иуду", которого теперь забыли и на Песчаной, и на Крестовском.

Данил Круговой — один из лидеров нынешнего ЦСКА. Однако в 2024 году он переходил из "Зенита" на правах свободного агента, некрасиво расставшись с петербуржцами, которые не смогли продать россиянина. Пришлось полгода отыграть во второй команде "сине-бело-голубых".

— один из лидеров нынешнего ЦСКА. Однако в 2024 году он переходил из "Зенита" на правах свободного агента, некрасиво расставшись с петербуржцами, которые не смогли продать россиянина. Пришлось полгода отыграть во второй команде "сине-бело-голубых". В феврале "Зенит" забрал у армейцев сербского полузащитника Сашу Зделара. Однако трансфер получился провальным: экс-игрок ЦСКА совсем ничего не показал в Петербурге, и уже летом его контракт был расторгнут.

А ведь были еще Владислав Радимов и Сергей Семак, Юрий Жирков и Роман Широков, Соломон Рондон и Вячеслав Караваев… Когда-то это было редкостью, а сейчас — набирающая ход тенденция. Неслучайно футбольный комментатор Геннадий Орлов призвал "Зенит" не заглядываться на капитана "Локомотива" Дмитрия Баринова, а осуществить трансфер талантливого полузащитника ЦСКА Матвея Кисляка.

UPD. Позиция ЦСКА по трансферному "обмену"

Вот что сказал генеральный директор "красно-синих" Роман Бабаев: