https://ria.ru/20260111/dembele-2067204773.html
Лучший футболист мира снова кинет клуб? Теперь пострадает "ПСЖ" Сафонова
Лучший футболист мира снова кинет клуб? Теперь пострадает "ПСЖ" Сафонова - РИА Новости Спорт, 11.01.2026
Лучший футболист мира снова кинет клуб? Теперь пострадает "ПСЖ" Сафонова
Обладатель "Золотого мяча" французский футболист Усман Дембеле находится в шаге от смены клуба. Накануне СМИ сообщили, что чемпион мира 2018 года отклонил... РИА Новости Спорт, 11.01.2026
2026-01-11T11:30:00+03:00
2026-01-11T11:30:00+03:00
2026-01-11T13:47:00+03:00
футбол
спорт
авторы риа новости спорт
материалы риа спорт
спорт — видео
пари сен-жермен (псж)
усман дембеле
трансферы
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0b/2067202343_0:30:1080:638_1920x0_80_0_0_17531259d396e5d93b219dfabd77b2da.jpg
https://ria.ru/20250923/zolotoy_myach-2043608295.html
https://ria.ru/20251216/fifa-2062464452.html
https://ria.ru/20260110/superkubok-2067038306.html
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
Иван Орехов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/1c/1912296141_0:5:1866:1871_100x100_80_0_0_db75ca7bfafec990402be17d791946fa.jpg
Иван Орехов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/1c/1912296141_0:5:1866:1871_100x100_80_0_0_db75ca7bfafec990402be17d791946fa.jpg
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0b/2067202343_0:0:1080:810_1920x0_80_0_0_d83b94c09bf4831fe9bfea6d5d1c717b.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Иван Орехов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/1c/1912296141_0:5:1866:1871_100x100_80_0_0_db75ca7bfafec990402be17d791946fa.jpg
спорт, авторы риа новости спорт, материалы риа спорт, спорт — видео, пари сен-жермен (псж), усман дембеле, трансферы, трансферы в лиге 1, чемпионат франции по футболу (лига 1), лига чемпионов уефа
Футбол, Спорт, Авторы РИА Новости Спорт, Материалы РИА Спорт, Спорт — видео, Пари Сен-Жермен (ПСЖ), Усман Дембеле, Трансферы, Трансферы в Лиге 1, Чемпионат Франции по футболу (Лига 1), Лига чемпионов УЕФА
Лучший футболист мира снова кинет клуб? Теперь пострадает "ПСЖ" Сафонова
Усман Дембеле отклонил предложение "ПСЖ" о продлении контракта
Иван Орехов
Редактор-корреспондент РИА Новости Спорт
Обладатель "Золотого мяча" французский футболист Усман Дембеле находится в шаге от смены клуба. Накануне СМИ сообщили, что чемпион мира 2018 года отклонил предложение "Пари Сен-Жермен" о продлении контракта "из-за более высоких ожиданий по зарплате". Как разузнали журналисты Footmercato, парижане предложили Дембеле заработную плату в размере 30 миллионов евро в год, однако сторона форварда запросила почти вдвое больше.
Как итог, клуб и футболист очень далеки от заключения сделки — если не зимой, то летом "ПСЖ" может попытаться выгодно продать находящегося на пике формы и популярности француза, чтобы спустя пару лет не отпустить звезду сборной Франции бесплатно. Кстати, действующий с 2023 года контракт 28-летнего Дембеле (111 матчей в футболке парижан и 47 голов) с французским гегемоном рассчитан до 2028-го.
Вправе ли Усман требовать от "ПСЖ" лучших условий по контракту? Бесспорно. Лучший футболист мира, как-никак. Да еще и проведший феноменальный 2025 год, ставший лучшим как в истории клуба, так и в карьере французского нападающего:
- вместе с парижанами француз взял золотые медали Лиги 1, Кубка и Суперкубка Франции;
- впервые стал победителем Лиги чемпионов;
- поднял над головой Суперкубок УЕФА и Межконтинентальный кубок;
- чуть-чуть не повезло на клубном чемпионате мира, где в финале "ПСЖ" был бит лондонским "Челси".
А еще в минувшем году Дембеле собрал тьму индивидуальных наград: Усман стал обладателем "Золотого мяча", а также взял призы лучшего игрока по версиям Международной федерации футбола (ФИФА) и Globe Soccer Awards.
«
"Я поделился с Усманом некоторыми личными моментами и поздравил его с этим важным вечером, которого он безусловно заслуживает, — радовался главный тренер французской сборной Дидье Дешам после церемонии вручения "Золотого мяча". — Это большое событие для французского футбола, ведь Усман представляет сборную Франции. Его путь и достижения "ПСЖ" в этом сезоне стали настоящим успехом для страны. Впереди новые цели, а его невероятная сила характера помогает справляться с любыми вызовами". (L’Equipe)
С другой стороны, "ПСЖ" вывел Дембеле на совершенно новый уровень, без чего Усман никогда бы не стал обладателем главной индивидуальной награды в мировом футболе. Благодарность? Это не про француза, который, похоже, совсем не умеет красиво расставаться с командами. В этом он очень похож на своего бывшего одноклубника Джанлуиджи Доннарумму, который со скандалом уходил и из "Милана", и из "ПСЖ". А вот как расставался с "бывшими" Усман:
- когда "Барселона" вышла на дортмундскую "Боруссию" с предложением по форварду и вела переговоры, Дембеле отписывался от официальных аккаунтов клуба, дрался с вратарем и, что самое отвратительное, саботировал тренировки. Француз попросту перестал выходить на связь, чем увеличил желание "шмелей" избавиться от токсичного актива... Избавились за 120 миллионов евро (+30 млн бонусов). Свое неадекватное поведение футболист оправдал страхом "потерять мечту";
- с "Барсой" Усман тоже обошелся мерзко. Много травмировался, много пропускал и вообще не оправдывал вложенных в него денег. А потом выдал отличный сезон и сразу засобирался в Париж. Причем за сумму, в четыре раза меньшую. Легендарный Хави, на тот момент возглавлявший каталонцев, не скрывал разочарования от поступка Усмана. Действия игрока испанец назвал некрасивыми, потому что "сине-гранатовые" позаботились о французе и сделали все, чтобы он был счастлив в Барселоне.
Так что не удивляйтесь, если совсем скоро Дембеле вступит в открытую конфронтацию и с "ПСЖ".
Вот как отзывался о своем бывшем игроке нидерландский специалист Петер Бос, который тренировал Дембеле в 2017 году в Дортмунде:
«
"Честно, не ожидал, что Дембеле выиграет "Золотой мяч". Но он один из лучших игроков, с которыми мне когда-либо приходилось работать. То, как он обращался с мячом, было поразительно. Я даже не знал, левша он или правша — дриблинг был непревзойденным. В личной жизни он был очень неорганизованным. Часто опаздывал, потом перешел в "Барселону" и там тоже постоянно опаздывал. Так что дело не в "Боруссии", а в нем самом. Он был тихим, мягким парнем, которому не хватало организованности, необходимой футболисту топ-уровня. Ему нужны были будильник и повар, с которым он бы избегал фастфуд и пиццу. Усман целиком раскрыл потенциал только в "ПСЖ". Взять хотя бы финал ЛЧ против "Интера", то, как он прессинговал… Если бы меня спросили в "Боруссии", думаю ли я, что он когда-нибудь будет так прессинговать, я бы ответил отрицательно. Но он это сделал". (Goal)
Напоследок порассуждаем, кто сможет потянуть заоблачные запросы обладателя "Золотого мяча". Разумеется, "Реал", который как никто другой любит скупать звезд — а как еще должен вести дела самый дорогой клуб мира, заработавший за 2025 год $1,129 млрд? Правда, непонятно, как Хаби Алонсо или его сменщик будут встраивать француза в уже укомплектованный состав "сливочных"… Да и нужен ли вообще "королевскому клубу" капризный парижанин? И без того принципиальных лидеров в команде хватает.
Также на Дембеле могут положить глаз в Английской премьер-лиге (АПЛ). Ведь раньше французом уже интересовался "Челси", а "Манчестер Юнайтед" был одним из тех, кому "Барса" предлагала купить француза в 2022-м. Ну и не забудем "Манчестер Сити" и "Ливерпуль", которые любят транжирить деньги на трансферы.
Разумеется, удовлетворить запросы спортсмена смогут в Саудовской Аравии. Там даже могут предложить больше! Но Дембеле еще молод, чтобы ехать на Ближний Восток за деньгами, — этот вариант он сможет рассмотреть лет через пять.