Лучший футболист мира снова кинет клуб? Теперь пострадает "ПСЖ" Сафонова

Обладатель "Золотого мяча" французский футболист Усман Дембеле находится в шаге от смены клуба. Накануне СМИ сообщили, что чемпион мира 2018 года отклонил предложение "Пари Сен-Жермен" о продлении контракта "из-за более высоких ожиданий по зарплате". Как разузнали журналисты Footmercato, парижане предложили Дембеле заработную плату в размере 30 миллионов евро в год, однако сторона форварда запросила почти вдвое больше.

Как итог, клуб и футболист очень далеки от заключения сделки — если не зимой, то летом "ПСЖ" может попытаться выгодно продать находящегося на пике формы и популярности француза, чтобы спустя пару лет не отпустить звезду сборной Франции бесплатно. Кстати, действующий с 2023 года контракт 28-летнего Дембеле (111 матчей в футболке парижан и 47 голов) с французским гегемоном рассчитан до 2028-го.

Вправе ли Усман требовать от "ПСЖ" лучших условий по контракту? Бесспорно. Лучший футболист мира, как-никак. Да еще и проведший феноменальный 2025 год, ставший лучшим как в истории клуба, так и в карьере французского нападающего:

вместе с парижанами француз взял золотые медали Лиги 1, Кубка и Суперкубка Франции;

впервые стал победителем Лиги чемпионов;

поднял над головой Суперкубок УЕФА и Межконтинентальный кубок;

чуть-чуть не повезло на клубном чемпионате мира, где в финале "ПСЖ" был бит лондонским "Челси".

А еще в минувшем году Дембеле собрал тьму индивидуальных наград: Усман стал обладателем "Золотого мяча", а также взял призы лучшего игрока по версиям Международной федерации футбола (ФИФА) и Globe Soccer Awards.

« "Я поделился с Усманом некоторыми личными моментами и поздравил его с этим важным вечером, которого он безусловно заслуживает, — радовался главный тренер французской сборной Дидье Дешам после церемонии вручения "Золотого мяча". — Это большое событие для французского футбола, ведь Усман представляет сборную Франции. Его путь и достижения "ПСЖ" в этом сезоне стали настоящим успехом для страны. Впереди новые цели, а его невероятная сила характера помогает справляться с любыми вызовами". (L’Equipe)

© Соцсети футболиста Усман Дембеле © Соцсети футболиста Усман Дембеле

С другой стороны, "ПСЖ" вывел Дембеле на совершенно новый уровень, без чего Усман никогда бы не стал обладателем главной индивидуальной награды в мировом футболе. Благодарность? Это не про француза, который, похоже, совсем не умеет красиво расставаться с командами . В этом он очень похож на своего бывшего одноклубника Джанлуиджи Доннарумму, который со скандалом уходил и из "Милана", и из "ПСЖ". А вот как расставался с "бывшими" Усман:

когда "Барселона" вышла на дортмундскую "Боруссию" с предложением по форварду и вела переговоры, Дембеле отписывался от официальных аккаунтов клуба, дрался с вратарем и, что самое отвратительное, саботировал тренировки. Француз попросту перестал выходить на связь, чем увеличил желание "шмелей" избавиться от токсичного актива... Избавились за 120 миллионов евро (+30 млн бонусов). Свое неадекватное поведение футболист оправдал страхом "потерять мечту";

с "Барсой" Усман тоже обошелся мерзко. Много травмировался, много пропускал и вообще не оправдывал вложенных в него денег. А потом выдал отличный сезон и сразу засобирался в Париж. Причем за сумму, в четыре раза меньшую. Легендарный Хави, на тот момент возглавлявший каталонцев, не скрывал разочарования от поступка Усмана. Действия игрока испанец назвал некрасивыми, потому что "сине-гранатовые" позаботились о французе и сделали все, чтобы он был счастлив в Барселоне.

Так что не удивляйтесь, если совсем скоро Дембеле вступит в открытую конфронтацию и с "ПСЖ".

Вот как отзывался о своем бывшем игроке нидерландский специалист Петер Бос, который тренировал Дембеле в 2017 году в Дортмунде:

« "Честно, не ожидал, что Дембеле выиграет "Золотой мяч". Но он один из лучших игроков, с которыми мне когда-либо приходилось работать. То, как он обращался с мячом, было поразительно. Я даже не знал, левша он или правша — дриблинг был непревзойденным. В личной жизни он был очень неорганизованным. Часто опаздывал, потом перешел в "Барселону" и там тоже постоянно опаздывал. Так что дело не в "Боруссии", а в нем самом. Он был тихим, мягким парнем, которому не хватало организованности, необходимой футболисту топ-уровня. Ему нужны были будильник и повар, с которым он бы избегал фастфуд и пиццу. Усман целиком раскрыл потенциал только в "ПСЖ". Взять хотя бы финал ЛЧ против "Интера", то, как он прессинговал… Если бы меня спросили в "Боруссии", думаю ли я, что он когда-нибудь будет так прессинговать, я бы ответил отрицательно. Но он это сделал". (Goal)

Напоследок порассуждаем, кто сможет потянуть заоблачные запросы обладателя "Золотого мяча". Разумеется, "Реал", который как никто другой любит скупать звезд — а как еще должен вести дела самый дорогой клуб мира, заработавший за 2025 год $1,129 млрд? Правда, непонятно, как Хаби Алонсо или его сменщик будут встраивать француза в уже укомплектованный состав "сливочных"… Да и нужен ли вообще "королевскому клубу" капризный парижанин? И без того принципиальных лидеров в команде хватает.

Также на Дембеле могут положить глаз в Английской премьер-лиге (АПЛ). Ведь раньше французом уже интересовался "Челси", а "Манчестер Юнайтед" был одним из тех, кому "Барса" предлагала купить француза в 2022-м. Ну и не забудем "Манчестер Сити" и "Ливерпуль", которые любят транжирить деньги на трансферы.