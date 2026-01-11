"Челси" одержал первую победу после назначения Росеньора

МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. "Челси" одержал победу над "Чарльтоном" в матче 1/32 финала Кубка Англии по футболу.
10 января 2026 • начало в 23:00
Завершен
57’ • Miles Leaburn
45’ • Йоррел Хато
(Марк Гиу)
50’ • Тосин Адарабиойо
(Факундо Буонанотте)
62’ • Марк Гиу
90’ • Педру Нету
90’ • Энцо Фернандес (П)
Встреча в Лондоне завершилась со счетом 5:1 в пользу "Челси". В составе победителей мячи забили Йоррел Хато (45+4-я минута), Тосин Адарабиойо (50), Марк Гиу (62), Педру Нету (90+1) и Энцо Фернандес (90+4, с пенальти). У "Чарльтона" отличился Майлз Либерн (57).
"Челси" одержал первую победу после назначения Лиама Росеньора главным тренером, о подписании соглашения было объявлено во вторник. 1 января лондонский клуб отправил в отставку Энцо Мареску.
Соперник "Челси" в следующей стадии турнира определится по итогам жеребьевки. Команда с 31 очком занимает восьмое место в турнирной таблице чемпионата Англии. "Чарльтон" выступает в Чемпионшипе - втором по силе английском дивизионе.
"Астон Вилла" выбила "Тоттенхэм" из Кубка Англии
Вчера, 22:49