"Челси" одержал первую победу после назначения Росеньора - РИА Новости Спорт, 11.01.2026
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
01:06 11.01.2026 (обновлено: 01:17 11.01.2026)
"Челси" одержал первую победу после назначения Росеньора
"Челси" одержал первую победу после назначения Росеньора
"Челси" одержал победу над "Чарльтоном" в матче 1/32 финала Кубка Англии по футболу. РИА Новости Спорт, 11.01.2026
"Челси" одержал первую победу после назначения Росеньора

"Челси" обыграл "Чарльтон" в матче 1/32 финала Кубка Англии

МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. "Челси" одержал победу над "Чарльтоном" в матче 1/32 финала Кубка Англии по футболу.
Кубок Англии
10 января 2026 • начало в 23:00
Завершен
Чарльтон Атлетик
1 : 5
Челси
57‎’‎ • Miles Leaburn
45‎’‎ • Йоррел Хато
(Марк Гиу)
50‎’‎ • Тосин Адарабиойо
(Факундо Буонанотте)
62‎’‎ • Марк Гиу
90‎’‎ • Педру Нету
(Энцо Фернандес)
90‎’‎ • Энцо Фернандес (П)
Встреча в Лондоне завершилась со счетом 5:1 в пользу "Челси". В составе победителей мячи забили Йоррел Хато (45+4-я минута), Тосин Адарабиойо (50), Марк Гиу (62), Педру Нету (90+1) и Энцо Фернандес (90+4, с пенальти). У "Чарльтона" отличился Майлз Либерн (57).
"Челси" одержал первую победу после назначения Лиама Росеньора главным тренером, о подписании соглашения было объявлено во вторник. 1 января лондонский клуб отправил в отставку Энцо Мареску.
Соперник "Челси" в следующей стадии турнира определится по итогам жеребьевки. Команда с 31 очком занимает восьмое место в турнирной таблице чемпионата Англии. "Чарльтон" выступает в Чемпионшипе - втором по силе английском дивизионе.
"Астон Вилла" выбила "Тоттенхэм" из Кубка Англии
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
