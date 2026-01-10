Рейтинг@Mail.ru
Спронг перешел из ЦСКА в "Автомобилист" - РИА Новости Спорт, 10.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Хоккей/Шайба/Лед - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Хоккей
 
15:12 10.01.2026 (обновлено: 15:14 10.01.2026)
https://ria.ru/20260110/sprong-2067126604.html
Спронг перешел из ЦСКА в "Автомобилист"
Спронг перешел из ЦСКА в "Автомобилист" - РИА Новости Спорт, 10.01.2026
Спронг перешел из ЦСКА в "Автомобилист"
Нидерландский нападающий Даниэль Спронг перешел из ЦСКА в екатеринбургский "Автомобилист", сообщается в Telegram-канале московского клуба Континентальной... РИА Новости Спорт, 10.01.2026
2026-01-10T15:12:00+03:00
2026-01-10T15:14:00+03:00
хоккей
спорт
даниэл спронг
автомобилист
национальная хоккейная лига (нхл)
континентальная хоккейная лига (кхл)
цска
ванкувер кэнакс
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/0b/1889578141_0:0:1024:576_1920x0_80_0_0_8c98fc927cfc5c3701964e9769784438.jpg
https://ria.ru/20251228/nikitin-2065224064.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/0b/1889578141_128:0:896:576_1920x0_80_0_0_209fffaf33675385c8710cad11ddf1cf.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, даниэл спронг, автомобилист, национальная хоккейная лига (нхл), континентальная хоккейная лига (кхл), цска, ванкувер кэнакс
Хоккей, Спорт, Даниэл Спронг, Автомобилист, Национальная хоккейная лига (НХЛ), Континентальная хоккейная лига (КХЛ), ЦСКА, Ванкувер Кэнакс
Спронг перешел из ЦСКА в "Автомобилист"

Нападающий Даниэль Спронг перешел из ЦСКА в "Автомобилист"

© Фото : Пресс-служба НХЛДаниэль Спронг
Даниэль Спронг - РИА Новости, 1920, 10.01.2026
© Фото : Пресс-служба НХЛ
Даниэль Спронг. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Нидерландский нападающий Даниэль Спронг перешел из ЦСКА в екатеринбургский "Автомобилист", сообщается в Telegram-канале московского клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Столичный клуб в результате обмена получил денежную компенсацию. 28-летний нидерландец подписал с "Автомобилистом" односторонний контракт сроком до 31 мая 2027 года и будет выступать за новый клуб под 11-м номером.
Спронг перешел в ЦСКА летом 2025 года, подписав контракт на один год. В прошлом сезоне он выступал за "Ванкувер Кэнакс", "Сиэтл Кракен" и "Нью-Джерси Девилз", проведя в НХЛ 30 игр, в которых набрал 7 очков (2 гола + 5 результативных передач).
На драфте НХЛ 2015 года Спронг был выбран во втором раунде клубом "Питтсбург Пингвинз". Помимо "пингвинов", в лиге он также выступал за "Анахайм Дакс", "Вашингтон Кэпиталз" и "Детройт Ред Уингз". Всего на его счету 374 матча в девяти регулярных чемпионатах НХЛ и 166 набранных очков (87+79).
Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин - РИА Новости, 1920, 28.12.2025
Никитин не исключил, что Спронг еще сыграет за ЦСКА
28 декабря 2025, 20:30
 
ХоккейСпортДаниэл СпронгАвтомобилистНациональная хоккейная лига (НХЛ)КХЛ 2025-2026ЦСКАВанкувер Кэнакс
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Теннис
    Завершен
    А. Соболенко
    К. Мухова
    66
    34
  • Теннис
    Завершен
    Л. Музетти
    А. Рублев
    676
    754
  • Теннис
    Завершен
    Д. Медведев
    А. Микельсен
    66
    42
  • Теннис
    Завершен
    М. Гирон
    А. Бублик
    642
    366
  • Хоккей
    Завершен
    Нефтехимик
    Адмирал
    4
    2
  • Хоккей
    Завершен
    Металлург Мг
    СКА
    5
    1
  • Хоккей
    Завершен
    Салават Юлаев
    Барыс
    3
    1
  • Хоккей
    Завершен
    Северсталь
    Торпедо НН
    7
    6
  • Футбол
    Завершен
    Манчестер Сити
    Экзетер Сити
    10
    1
  • Футбол
    Завершен
    Вильярреал
    Алавес
    3
    1
  • Футбол
    Завершен
    Рома
    Сассуоло
    2
    0
  • Футбол
    Завершен
    Байер
    Штутгарт
    1
    4
  • Футбол
    Завершен
    Тоттенхэм
    Астон Вилла
    1
    2
  • Хоккей
    Завершен
    Бостон
    Рейнджерс
    10
    2
  • Футбол
    Завершен
    Аталанта
    Торино
    2
    0
  • Футбол
    Завершен
    Чарльтон Атлетик
    Челси
    1
    5
  • Хоккей
    Завершен
    Питтсбург
    Калгари
    1
    2
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала