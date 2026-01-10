Спронг перешел из ЦСКА в "Автомобилист"

МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Нидерландский нападающий Даниэль Спронг перешел из ЦСКА в екатеринбургский "Автомобилист", сообщается в Telegram-канале московского клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Столичный клуб в результате обмена получил денежную компенсацию. 28-летний нидерландец подписал с "Автомобилистом" односторонний контракт сроком до 31 мая 2027 года и будет выступать за новый клуб под 11-м номером.
Спронг перешел в ЦСКА летом 2025 года, подписав контракт на один год. В прошлом сезоне он выступал за "Ванкувер Кэнакс", "Сиэтл Кракен" и "Нью-Джерси Девилз", проведя в НХЛ 30 игр, в которых набрал 7 очков (2 гола + 5 результативных передач).
На драфте НХЛ 2015 года Спронг был выбран во втором раунде клубом "Питтсбург Пингвинз". Помимо "пингвинов", в лиге он также выступал за "Анахайм Дакс", "Вашингтон Кэпиталз" и "Детройт Ред Уингз". Всего на его счету 374 матча в девяти регулярных чемпионатах НХЛ и 166 набранных очков (87+79).
