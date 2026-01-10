Рейтинг@Mail.ru
Российские скелетонистки попали в первую десятку на этапе Кубка Европы - РИА Новости Спорт, 10.01.2026
18:17 10.01.2026
https://ria.ru/20260110/skeleton-2067148297.html
Российские скелетонистки попали в первую десятку на этапе Кубка Европы
Российские скелетонистки попали в первую десятку на этапе Кубка Европы - РИА Новости Спорт, 10.01.2026
Российские скелетонистки попали в первую десятку на этапе Кубка Европы
Российские скелетонистки Алена Фролова и Виктория Феттель попали в десятку сильнейших на этапе Кубка Европы в австрийском Инсбруке. РИА Новости Спорт, 10.01.2026
Российские скелетонистки попали в первую десятку на этапе Кубка Европы

Скелетонистки Фролова и Феттель попали в первую десятку на этапе Кубка Европы

Скелетон
Скелетон. Архивное фото
МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Российские скелетонистки Алена Фролова и Виктория Феттель попали в десятку сильнейших на этапе Кубка Европы в австрийском Инсбруке.
Победительницей стала итальянка Валентина Маргальо (1.49,58). Фролова (отставание 1,12 секунды) показала седьмой результат, Феттель (+1,17) стала восьмой.
Выступавшие в нейтральном статусе россиянки Полина Князева (+1,47) и Полина Тюрина (+1,66) показали 12-й и 16-й результаты соответственно.
Апелляционный трибунал Международной федерации бобслея и скелетона (IBSF) 19 октября признал незаконным решение конгресса организации о запрете участия российских спортсменов в международных соревнованиях. 21 октября IBSF сообщила, что разработает критерии участия россиян после консультации с Международным олимпийским комитетом (МОК). В декабре IBSF одобрила нейтральный статус девяти россиянам.
Российский скелетонист Семенов выиграл этап Кубка Европы
