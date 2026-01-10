https://ria.ru/20260110/skeleton-2067148297.html
Российские скелетонистки попали в первую десятку на этапе Кубка Европы
Российские скелетонистки попали в первую десятку на этапе Кубка Европы - РИА Новости Спорт, 10.01.2026
Российские скелетонистки попали в первую десятку на этапе Кубка Европы
Российские скелетонистки Алена Фролова и Виктория Феттель попали в десятку сильнейших на этапе Кубка Европы в австрийском Инсбруке.
