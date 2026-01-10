Рейтинг@Mail.ru
"Больной, что ли?" Экс-игрок ЦСКА считает, что Еременко не потянет РПЛ - РИА Новости Спорт, 10.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
14:41 10.01.2026
https://ria.ru/20260110/ponomarev-2067121883.html
"Больной, что ли?" Экс-игрок ЦСКА считает, что Еременко не потянет РПЛ
"Больной, что ли?" Экс-игрок ЦСКА считает, что Еременко не потянет РПЛ - РИА Новости Спорт, 10.01.2026
"Больной, что ли?" Экс-игрок ЦСКА считает, что Еременко не потянет РПЛ
Бывшему футболисту казанского "Рубина" и московского ЦСКА Роману Еременко не стоит в 38 лет возвращаться в Российскую премьер-лигу (РПЛ), сказал РИА Новости... РИА Новости Спорт, 10.01.2026
2026-01-10T14:41:00+03:00
2026-01-10T14:41:00+03:00
футбол
роман ерёменко
владимир пономарев
российская премьер-лига (рпл)
оренбург
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/17/1598654343_0:508:1694:1461_1920x0_80_0_0_e846572443919d5d7b6241503779cbdf.jpg
https://ria.ru/20260110/trener-2067119667.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/17/1598654343_0:501:1560:1671_1920x0_80_0_0_c2c415545f753a1cbe92bcb303ce91bc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
роман ерёменко, владимир пономарев, российская премьер-лига (рпл), оренбург
Футбол, Роман Ерёменко, Владимир Пономарев, Российская премьер-лига (РПЛ), Оренбург
"Больной, что ли?" Экс-игрок ЦСКА считает, что Еременко не потянет РПЛ

Пономарев считает, что Еременко в 38 лет не убережет здоровье в РПЛ

© РИА Новости / Сергей Пивоваров | Перейти в медиабанкФутбол. РПЛ. Матч "Ростов " - Сочи"
Футбол. РПЛ. Матч Ростов - Сочи - РИА Новости, 1920, 10.01.2026
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
Перейти в медиабанк
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 10 янв - РИА Новости, Анастасия Пойманова. Бывшему футболисту казанского "Рубина" и московского ЦСКА Роману Еременко не стоит в 38 лет возвращаться в Российскую премьер-лигу (РПЛ), сказал РИА Новости экс-защитник армейской команды и сборной СССР Владимир Пономарев.
Ранее журналист Иван Карпов сообщил в Telegram-канале, что Еременко близок к переходу в "Оренбург". Последним клубом, в котором играл футболист, был финский "Гнистан", который он покинул в 2024 году.
«
"Больной, что ли? Куда он возвращается? Пускай возвращается домой. 38 лет, он хочет в футбол играть. Пускай "Оренбург" подписывает его, конечно. Но они с ним быстро расстанутся. Нельзя уже играть на таком уровне в нашем чемпионате. Сломается быстро парень, не убережет здоровье. Уже не те годы, не та скорость, не те мышцы. Он не играл какое-то время. Не годится он. "Оренбург" напрасно это делает. Надо молодых искать, воспитывать", - сказал Пономарев.
Еременко в составе ЦСКА стал чемпионом РПЛ сезона-2015/16. Вместе с "Рубином" футболист завоевал Кубок и Суперкубок страны. Также в России финн играл за московский "Спартак" и "Ростов".
Еременко, будучи игроком ЦСКА, в ноябре 2016 года был дисквалифицирован Союзом европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) на два года из-за обнаружения в допинг-пробе следов кокаина и его метаболитов. Дисквалификация футболиста завершилась 6 октября 2018 года.
Главный тренер Арсенала Сергей Кирьяков - РИА Новости, 1920, 10.01.2026
Кирьяков назвал лучшего тренера года
Вчера, 14:24
 
ФутболРоман ЕрёменкоВладимир ПономаревРПЛ 2025-2026 (Чемпионат России по футболу)Оренбург
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Теннис
    Завершен
    А. Соболенко
    К. Мухова
    66
    34
  • Теннис
    Завершен
    Л. Музетти
    А. Рублев
    676
    754
  • Теннис
    Завершен
    Д. Медведев
    А. Микельсен
    66
    42
  • Теннис
    Завершен
    М. Гирон
    А. Бублик
    642
    366
  • Хоккей
    Завершен
    Нефтехимик
    Адмирал
    4
    2
  • Хоккей
    Завершен
    Металлург Мг
    СКА
    5
    1
  • Хоккей
    Завершен
    Салават Юлаев
    Барыс
    3
    1
  • Хоккей
    Завершен
    Северсталь
    Торпедо НН
    7
    6
  • Футбол
    Завершен
    Манчестер Сити
    Экзетер Сити
    10
    1
  • Футбол
    Завершен
    Вильярреал
    Алавес
    3
    1
  • Футбол
    Завершен
    Рома
    Сассуоло
    2
    0
  • Футбол
    Завершен
    Байер
    Штутгарт
    1
    4
  • Футбол
    Завершен
    Тоттенхэм
    Астон Вилла
    1
    2
  • Хоккей
    Завершен
    Бостон
    Рейнджерс
    10
    2
  • Футбол
    Завершен
    Аталанта
    Торино
    2
    0
  • Футбол
    Завершен
    Чарльтон Атлетик
    Челси
    1
    5
  • Хоккей
    Завершен
    Питтсбург
    Калгари
    1
    2
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала