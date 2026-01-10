"Больной, что ли?" Экс-игрок ЦСКА считает, что Еременко не потянет РПЛ

«

"Больной, что ли? Куда он возвращается? Пускай возвращается домой. 38 лет, он хочет в футбол играть. Пускай "Оренбург" подписывает его, конечно. Но они с ним быстро расстанутся. Нельзя уже играть на таком уровне в нашем чемпионате. Сломается быстро парень, не убережет здоровье. Уже не те годы, не та скорость, не те мышцы. Он не играл какое-то время. Не годится он. "Оренбург" напрасно это делает. Надо молодых искать, воспитывать", - сказал Пономарев.