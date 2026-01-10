Рейтинг@Mail.ru
Овечкин поздравил Стэмкоса с 600-м голом в НХЛ
Хоккей/Шайба/Лед - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Хоккей
 
09:45 10.01.2026 (обновлено: 11:12 10.01.2026)
Овечкин поздравил Стэмкоса с 600-м голом в НХЛ
Овечкин поздравил Стэмкоса с 600-м голом в НХЛ - РИА Новости Спорт, 10.01.2026
Овечкин поздравил Стэмкоса с 600-м голом в НХЛ
Лучший снайпер Национальной хоккейной лиги (НХЛ) российский капитан "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин поздравил канадского нападающего "Нэшвилл Предаторз"... РИА Новости Спорт, 10.01.2026
хоккей
спорт
александр овечкин
стивен стэмкос
сидни кросби
вашингтон кэпиталз
нэшвилл предаторз
вегас голден найтс
спорт, александр овечкин, стивен стэмкос, сидни кросби, вашингтон кэпиталз, нэшвилл предаторз, вегас голден найтс, национальная хоккейная лига (нхл)
Хоккей, Спорт, Александр Овечкин, Стивен Стэмкос, Сидни Кросби, Вашингтон Кэпиталз, Нэшвилл Предаторз, Вегас Голден Найтс, Национальная хоккейная лига (НХЛ)
Овечкин поздравил Стэмкоса с 600-м голом в НХЛ

Овечкин поздравил нападающего "Нэшвилл Предаторз" Стэмкоса с 600-м голом в НХЛ

© Фото : nhl.comАлександр Овечкин
Александр Овечкин - РИА Новости, 1920, 10.01.2026
© Фото : nhl.com
Александр Овечкин. Архивное фото
МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Лучший снайпер Национальной хоккейной лиги (НХЛ) российский капитан "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин поздравил канадского нападающего "Нэшвилл Предаторз" Стивена Стэмкоса с 600‑м голом в регулярных чемпионатах лиги.
Стэмкос достиг отметки в 600 заброшенных шайб в матче против "Вегас Голден Найтс" (4:2), который прошел в ночь на 1 января по московскому времени. Клуб записал поздравления форварду от одноклубников и игроков лиги, в котором также принял участие Овечкин.
«
"Это огромное и полностью заслуженное достижение", - заявил Овечкин на видео, которое опубликовано в аккаунте "Нэшвилла" в соцсети Х.
Стэмкосу 35 лет. Он является двукратным обладателем Кубка Стэнли в составе клуба "Тампа-Бэй Лайтнинг" (2020, 2021). Канадец занимает третье место по заброшенным шайбам за карьеру в НХЛ среди действующих хоккеистов. Он уступает канадскому нападающему "Питтсбург Пингвинз" Сидни Кросби (649) и Овечкину (916).
Овечкин прослезился во время поздравлений матери в честь рекорда НХЛ
6 апреля 2025, 21:25
 
Хоккей
 
