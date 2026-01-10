Овечкин поздравил Стэмкоса с 600-м голом в НХЛ

МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Лучший снайпер Национальной хоккейной лиги (НХЛ) российский капитан "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин поздравил канадского нападающего "Нэшвилл Предаторз" Стивена Стэмкоса с 600‑м голом в регулярных чемпионатах лиги.
Стэмкос достиг отметки в 600 заброшенных шайб в матче против "Вегас Голден Найтс" (4:2), который прошел в ночь на 1 января по московскому времени. Клуб записал поздравления форварду от одноклубников и игроков лиги, в котором также принял участие Овечкин.
"Это огромное и полностью заслуженное достижение", - заявил Овечкин на видео, которое опубликовано в аккаунте "Нэшвилла" в соцсети Х.
Стэмкосу 35 лет. Он является двукратным обладателем Кубка Стэнли в составе клуба "Тампа-Бэй Лайтнинг" (2020, 2021). Канадец занимает третье место по заброшенным шайбам за карьеру в НХЛ среди действующих хоккеистов. Он уступает канадскому нападающему "Питтсбург Пингвинз" Сидни Кросби (649) и Овечкину (916).
