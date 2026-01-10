Рейтинг@Mail.ru
"Реал Сосьедад" обыграл "Хетафе", Захарян остался в запасе
Футбол
 
01:04 10.01.2026 (обновлено: 01:05 10.01.2026)
"Реал Сосьедад" обыграл "Хетафе", Захарян остался в запасе
"Реал Сосьедад" обыграл "Хетафе", Захарян остался в запасе
"Реал Сосьедад" из Сан-Себастьяна обыграл "Хетафе" в матче 19-го тура чемпионата Испании по футболу. РИА Новости Спорт, 10.01.2026
спорт, арсен захарян, браис мендес, хуанми, хетафе, реал сосьедад, чемпионат испании по футболу
Футбол, Спорт, Арсен Захарян, Браис Мендес, Хуанми, Хетафе, Реал Сосьедад, Чемпионат Испании по футболу
"Реал Сосьедад" обыграл "Хетафе", Захарян остался в запасе

"Реал Сосьедад" обыграл "Хетафе" в матче чемпионата Испании

© Фото : Пресс-служба "Реал Сосьедад"Болельщики "Реал Соьедад"
Болельщики Реал Соьедад - РИА Новости, 1920, 10.01.2026
© Фото : Пресс-служба "Реал Сосьедад"
МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. "Реал Сосьедад" из Сан-Себастьяна обыграл "Хетафе" в матче 19-го тура чемпионата Испании по футболу.
Чемпионат Испании по футболу
09 января 2026 • начало в 23:00
Завершен
Хетафе
1 : 2
Реал Сосьедад
90‎’‎ • Хуанми
(Мауро Арамбарри)
36‎’‎ • Браис Мендес
90‎’‎ • Хон Арамбуру
(Такэфуса Кубо)
Календарь Турнирная таблица История встреч
Встреча в Хетафе завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей. Авторами голов в составе победителей стали Браис Мендес (36-я минута) и Хон Арамбуру (90+6). У "Хетафе" мяч забил Хуанми (90).
Российский полузащитник "Реал Сосьедад" Арсен Захарян провел матч на скамейке запасных.
"Реал Сосьедад" (21 очко) прервал пятиматчевую безвыигрышную серию, включавшую три поражения и две ничьих, и занимает десятое место в турнирной таблице Примеры. "Хетафе" (21), не побеждающий на протяжении пяти матчей (четыре поражения и одна ничья), идет 11-м.
В следующем туре "Реал Сосьедад" 18 января примет "Барселону". "Хетафе" в этот же день сыграет с "Валенсией" на домашнем поле.
Футболисты Боруссии - РИА Новости, 1920, 10.01.2026
"Айнтрахт" и дортмундская "Боруссия" сыграли вничью в матче Бундеслиги
00:32
 
Футбол Спорт Арсен Захарян Браис Мендес Хуанми Хетафе Реал Сосьедад Чемпионат Испании по футболу
 
Матч-центр
 
