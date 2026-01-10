https://ria.ru/20260110/laliga-2067064144.html
"Реал Сосьедад" обыграл "Хетафе", Захарян остался в запасе
"Реал Сосьедад" из Сан-Себастьяна обыграл "Хетафе" в матче 19-го тура чемпионата Испании по футболу. РИА Новости Спорт, 10.01.2026
спорт, арсен захарян, браис мендес, хуанми, хетафе, реал сосьедад, чемпионат испании по футболу
