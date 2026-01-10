Рейтинг@Mail.ru
"Северсталь" обыграла "Торпедо" со счетом 7:6 в матче КХЛ - РИА Новости Спорт, 10.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Хоккей/Шайба/Лед - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Хоккей
 
19:27 10.01.2026
https://ria.ru/20260110/kkhl-2067157549.html
"Северсталь" обыграла "Торпедо" со счетом 7:6 в матче КХЛ
"Северсталь" обыграла "Торпедо" со счетом 7:6 в матче КХЛ - РИА Новости Спорт, 10.01.2026
"Северсталь" обыграла "Торпедо" со счетом 7:6 в матче КХЛ
Череповецкая "Северсталь" одержала победу над нижегородским "Торпедо" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). РИА Новости Спорт, 10.01.2026
2026-01-10T19:27:00+03:00
2026-01-10T19:27:00+03:00
хоккей
адам лишка
руслан абросимов
северсталь
торпедо
континентальная хоккейная лига (кхл)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/07/1901203751_0:0:2560:1440_1920x0_80_0_0_8203867c4bda8b514f821ff014ccfd27.jpg
https://ria.ru/20260110/metallurg-2067137874.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/07/1901203751_199:0:2470:1703_1920x0_80_0_0_98b874be900775939fab0288987611b2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
адам лишка, руслан абросимов, северсталь, торпедо, континентальная хоккейная лига (кхл)
Хоккей, Адам Лишка, Руслан Абросимов, Северсталь, Торпедо, Континентальная хоккейная лига (КХЛ)
"Северсталь" обыграла "Торпедо" со счетом 7:6 в матче КХЛ

Дубли Абросимова и Лишки помогли "Северстали" обыграть "Торпедо" в матче КХЛ

© Фото : Пресс-служба ХК "Северсталь"Хоккеисты "Северстали"
Хоккеисты Северстали - РИА Новости, 1920, 10.01.2026
© Фото : Пресс-служба ХК "Северсталь"
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Череповецкая "Северсталь" одержала победу над нижегородским "Торпедо" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Встреча в Череповце завершилась со счетом 7:6 (3:1, 3:1, 1:4) в пользу хозяев. В составе победителей дублями отметились Руслан Абросимов (17-я и 33-я минуты) и Адам Лишка (38, 48), шайбы также забросили Давид Думбадзе (3), Александр Скоренов (10) и Николай Чебыкин (40). Лишка продлил свою результативную серию (8 голов + 3 передачи) до восьми матчей. У "Торпедо" дважды отличился Василий Атанасов (17, 27), шайбы также забросили Антон Сизов (41), Максим Летунов (55), Владислав Фирстов (59) и Богдан Конюшков (60), также отметившийся двумя результативными передачами и преодолевший отметку в 100 очков в КХЛ (17+85).
Континентальная хоккейная лига (КХЛ)
10 января 2026 • начало в 17:00
Завершен
Северсталь
7 : 6
Торпедо НН
02:44 • Давид Думбадзе
(Данил Веряев)
09:23 • Александр Скоренов
(Данил Аймурзин, Николай Чебыкин)
16:35 • Руслан Абросимов
(Илья Рейнгардт)
12:00 • Руслан Абросимов
(Никита Камалов, Thomas Gregoire)
17:51 • Адам Лишка
(Руслан Абросимов, Илья Рейнгардт)
19:09 • Николай Чебыкин
(Александр Скоренов, Михаил Ильин)
07:04 • Адам Лишка
(Тимофей Давыдов, Руслан Абросимов)
16:52 • Василий Атанасов
(Егор Виноградов)
06:42 • Василий Атанасов
(Егор Виноградов, Илья Хохлов)
00:54 • Антон Сизов
14:54 • Максим Летунов
(Боб Нарделла, Сергей Гончарук)
18:46 • Владислав Фирстов
19:55 • Богдан Конюшков
(Амир Гараев)
Календарь Турнирная таблица История встреч
"Северсталь", набрав 61 очко, поднялась на первое место в турнирной таблице Западной конференции, где "Торпедо" с 52 баллами занимает шестую строчку.
В следующем матче "Торпедо" 12 января сыграет в гостях с московским "Динамо", днем позднее "Северсталь" примет новосибирскую "Сибирь".
Игроки ХК Металлург - РИА Новости, 1920, 10.01.2026
"Металлург" обыграл СКА в матче регулярного чемпионата КХЛ
Вчера, 16:53
 
ХоккейАдам ЛишкаРуслан АбросимовСеверстальТорпедоКХЛ 2025-2026
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Теннис
    Завершен
    А. Соболенко
    К. Мухова
    66
    34
  • Теннис
    Завершен
    Л. Музетти
    А. Рублев
    676
    754
  • Теннис
    Завершен
    Д. Медведев
    А. Микельсен
    66
    42
  • Теннис
    Завершен
    М. Гирон
    А. Бублик
    642
    366
  • Хоккей
    Завершен
    Нефтехимик
    Адмирал
    4
    2
  • Хоккей
    Завершен
    Металлург Мг
    СКА
    5
    1
  • Хоккей
    Завершен
    Салават Юлаев
    Барыс
    3
    1
  • Хоккей
    Завершен
    Северсталь
    Торпедо НН
    7
    6
  • Футбол
    Завершен
    Манчестер Сити
    Экзетер Сити
    10
    1
  • Футбол
    Завершен
    Вильярреал
    Алавес
    3
    1
  • Футбол
    Завершен
    Рома
    Сассуоло
    2
    0
  • Футбол
    Завершен
    Байер
    Штутгарт
    1
    4
  • Футбол
    Завершен
    Тоттенхэм
    Астон Вилла
    1
    2
  • Хоккей
    Завершен
    Бостон
    Рейнджерс
    10
    2
  • Футбол
    Завершен
    Аталанта
    Торино
    2
    0
  • Футбол
    Завершен
    Чарльтон Атлетик
    Челси
    1
    5
  • Хоккей
    Завершен
    Питтсбург
    Калгари
    1
    2
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала