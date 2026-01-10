"Северсталь" обыграла "Торпедо" со счетом 7:6 в матче КХЛ

Встреча в Череповце завершилась со счетом 7:6 (3:1, 3:1, 1:4) в пользу хозяев. В составе победителей дублями отметились Руслан Абросимов (17-я и 33-я минуты) и Адам Лишка (38, 48), шайбы также забросили Давид Думбадзе (3), Александр Скоренов (10) и Николай Чебыкин (40). Лишка продлил свою результативную серию (8 голов + 3 передачи) до восьми матчей. У "Торпедо" дважды отличился Василий Атанасов (17, 27), шайбы также забросили Антон Сизов (41), Максим Летунов (55), Владислав Фирстов (59) и Богдан Конюшков (60), также отметившийся двумя результативными передачами и преодолевший отметку в 100 очков в КХЛ (17+85).