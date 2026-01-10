Рейтинг@Mail.ru
"Мастер с большой буквы": тренер "Салавата" оценил игру Кузнецова
Хоккей
 
20:11 10.01.2026 (обновлено: 20:21 10.01.2026)
"Мастер с большой буквы": тренер "Салавата" оценил игру Кузнецова
Главный тренер уфимского хоккейного клуба "Салават Юлаев" Виктор Козлов заявил, что нападающий Евгений Кузнецов придает уверенности своим партнерам по команде.
хоккей, евгений кузнецов, виктор козлов, салават юлаев, металлург (магнитогорск), барыс, континентальная хоккейная лига (кхл), национальная хоккейная лига (нхл)
Хоккей, Спорт, Евгений Кузнецов, Виктор Козлов, Салават Юлаев, Металлург (Магнитогорск), Барыс, Континентальная хоккейная лига (КХЛ), Национальная хоккейная лига (НХЛ)
МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Главный тренер уфимского хоккейного клуба "Салават Юлаев" Виктор Козлов заявил, что нападающий Евгений Кузнецов придает уверенности своим партнерам по команде.
В субботу "Салават Юлаев" дома обыграл астанинский "Барыс" со счетом 3:1 (1:0, 0:1, 2:0) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Кузнецов забросил дебютную шайбу за уфимскую команду, а также отметился результативной передачей.
«
"Появился мастер с большой буквы, он делает своих партнеров лучше, придает уверенности другим ребятам. Первая спецбригада получает достаточное время, даже иногда переигрывают. Есть немножечко грешок у них, но это желание забить", - на пресс-конференции сказал Козлов, которого цитирует сайт "Салавата Юлаева".
В январе уфимцы заключили контракт с Кузнецовым до конца сезона, предварительно забрав россиянина из списка отказов, куда его поместил магнитогорский "Металлург". Форвард, который ранее выступал в клубах Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпиталз" и "Каролина Харрикейнз", играл за магнитогорский клуб с 1 октября. В 15 матчах в составе "Металлурга" он забросил одну шайбу и сделал восемь результативных передач.
Евгений Кузнецов - РИА Новости, 1920, 08.01.2026
Кузнецов рассказал о дебютном матче за "Салават Юлаев"
8 января, 18:33
 
ХоккейСпортЕвгений КузнецовВиктор КозловСалават ЮлаевМеталлург (Магнитогорск)БарысКХЛ 2025-2026Национальная хоккейная лига (НХЛ)
 
