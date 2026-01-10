"Мастер с большой буквы": тренер "Салавата" оценил игру Кузнецова

МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Главный тренер уфимского хоккейного клуба "Салават Юлаев" Виктор Козлов заявил, что нападающий Евгений Кузнецов придает уверенности своим партнерам по команде.
В субботу "Салават Юлаев" дома обыграл астанинский "Барыс" со счетом 3:1 (1:0, 0:1, 2:0) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Кузнецов забросил дебютную шайбу за уфимскую команду, а также отметился результативной передачей.
«
"Появился мастер с большой буквы, он делает своих партнеров лучше, придает уверенности другим ребятам. Первая спецбригада получает достаточное время, даже иногда переигрывают. Есть немножечко грешок у них, но это желание забить", - на пресс-конференции сказал Козлов, которого цитирует сайт "Салавата Юлаева".
В январе уфимцы заключили контракт с Кузнецовым до конца сезона, предварительно забрав россиянина из списка отказов, куда его поместил магнитогорский "Металлург". Форвард, который ранее выступал в клубах Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпиталз" и "Каролина Харрикейнз", играл за магнитогорский клуб с 1 октября. В 15 матчах в составе "Металлурга" он забросил одну шайбу и сделал восемь результативных передач.
Кузнецов рассказал о дебютном матче за "Салават Юлаев"
8 января, 18:33