Французский футболист погиб при попытке сделать селфи у водопада в Таиланде

Смерть игрока также подтвердил французский клуб "Кемпер Эрге Армель", воспитанником которого он является.

Несмотря на быстрое течение, спасателям удалось извлечь тело футболиста, застрявшее в расщелине. По информации СМИ, первоначальная судебно-медицинская экспертиза показала, что Вергос скончался на месте в результате травмы головы.