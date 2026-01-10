Французский футболист погиб при попытке сделать селфи у водопада в Таиланде

МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Французский футболист Алексис Вергос погиб в возрасте 22 лет в результате падения при попытке сделать фотографию у водопада в Таиланде, сообщает радиостанция RTL.
Смерть игрока также подтвердил французский клуб "Кемпер Эрге Армель", воспитанником которого он является.
"С глубокой печалью футбольный клуб "Кемпер Эрге Армель" сообщает о смерти воспитанника клуба Алексиса Вергоса. Алексис начал заниматься футболом в "Эрге Армель" в возрасте 6 лет. Еще два сезона назад он выступал за взрослую команду. Клуб выражает поддержку и приносит самые искренние соболезнования бывшему тренеру команды и отцу футболиста Тьерри Вергосу, а также всем его близким и семье", - говорится в сообщении клуба в Facebook*.
По информации издания RTL, инцидент произошел 5 января во время отдыха футболиста в Таиланде. Сообщается, что Вергос упал с высоты нескольких метров во время попытки сделать селфи со своей невестой у водопада на острове Самуи. Отмечается, что при падении в воду футболист ударился головой о камни.
Несмотря на быстрое течение, спасателям удалось извлечь тело футболиста, застрявшее в расщелине. По информации СМИ, первоначальная судебно-медицинская экспертиза показала, что Вергос скончался на месте в результате травмы головы.
* Принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская
