Французский футболист погиб при попытке сделать селфи у водопада в Таиланде
Футбол
 
11:05 10.01.2026
Французский футболист погиб при попытке сделать селфи у водопада в Таиланде
Французский футболист погиб при попытке сделать селфи у водопада в Таиланде
таиланд, происшествия, франция
Таиланд, Происшествия, Франция, Футбол
© РИА Новости / Александр Гальперин
Футбольный мяч
© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в медиабанк
Футбольный мяч. Архивное фото
МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Французский футболист Алексис Вергос погиб в возрасте 22 лет в результате падения при попытке сделать фотографию у водопада в Таиланде, сообщает радиостанция RTL.
Смерть игрока также подтвердил французский клуб "Кемпер Эрге Армель", воспитанником которого он является.
"С глубокой печалью футбольный клуб "Кемпер Эрге Армель" сообщает о смерти воспитанника клуба Алексиса Вергоса. Алексис начал заниматься футболом в "Эрге Армель" в возрасте 6 лет. Еще два сезона назад он выступал за взрослую команду. Клуб выражает поддержку и приносит самые искренние соболезнования бывшему тренеру команды и отцу футболиста Тьерри Вергосу, а также всем его близким и семье", - говорится в сообщении клуба в Facebook*.
По информации издания RTL, инцидент произошел 5 января во время отдыха футболиста в Таиланде. Сообщается, что Вергос упал с высоты нескольких метров во время попытки сделать селфи со своей невестой у водопада на острове Самуи. Отмечается, что при падении в воду футболист ударился головой о камни.
Несмотря на быстрое течение, спасателям удалось извлечь тело футболиста, застрявшее в расщелине. По информации СМИ, первоначальная судебно-медицинская экспертиза показала, что Вергос скончался на месте в результате травмы головы.
* Принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская
Машина полиции в США
Игрока NFL Диггса обвинили в нападении на личного повара
31 декабря 2025, 08:19
 
Футбол Таиланд Происшествия Франция
 
