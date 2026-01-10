Рейтинг@Mail.ru
Дембеле отклонил предложение "ПСЖ" о продлении контракта, выяснили СМИ
Футбол
 
01:21 10.01.2026
Дембеле отклонил предложение "ПСЖ" о продлении контракта, выяснили СМИ
Дембеле отклонил предложение "ПСЖ" о продлении контракта, выяснили СМИ - РИА Новости Спорт, 10.01.2026
Дембеле отклонил предложение "ПСЖ" о продлении контракта, выяснили СМИ
Обладатель "Золотого мяча" французский футболист Усман Дембеле отклонил предложение "Пари Сен-Жермен" о продлении контракта из-за более высоких ожиданий по... РИА Новости Спорт, 10.01.2026
Дембеле отклонил предложение "ПСЖ" о продлении контракта, выяснили СМИ

Footmercato: футболист Дембеле отклонил предложение "ПСЖ" о продлении контракта

© РИА НовостиУсман Дембеле
МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Обладатель "Золотого мяча" французский футболист Усман Дембеле отклонил предложение "Пари Сен-Жермен" о продлении контракта из-за более высоких ожиданий по заработной плате, сообщает Footmercato.
По информации источника, "ПСЖ" предложил Дембеле заработную плату в размере 30 млн евро в год, однако окружение футболиста требует почти вдвое больше. Отмечается, что на данный момент стороны далеки от достижения соглашения. При этом действующий контракт нападающего с клубом рассчитан до лета 2028 года.
Дембеле 28 лет. Он выступает за "ПСЖ" с лета 2023 года. Всего в составе парижского клуба форвард принял участие в 111 матчах, в которых забил 47 голов. Вместе с командой француз выиграл два титула Лиги 1, два Кубка и два Суперкубка Франции, Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА, Межконтинентальный кубок, а также дошел до финала клубного чемпионата мира.
В 2025 году Дембеле впервые в карьере стал обладателем "Золотого мяча", был признан лучшим игроком сезона-2024/25 по версии Международной федерации футбола (ФИФА), а также лучшим игроком года по версии Globe Soccer Awards.
Шевалье рассказал о переживаниях из-за неудачного отрезка в "ПСЖ"
Футбол Усман Дембеле Пари Сен-Жермен (ПСЖ) Спорт Международная федерация футбола (ФИФА) Чемпионат Франции по футболу (Лига 1) Лига чемпионов 2025-2026 Суперкубок Франции
 
