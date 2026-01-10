https://ria.ru/20260110/cska-2067066829.html
ЦСКА проявляет интерес к футболисту "Фламенго", пишут СМИ
ЦСКА проявляет интерес к футболисту "Фламенго", пишут СМИ - РИА Новости Спорт, 10.01.2026
ЦСКА проявляет интерес к футболисту "Фламенго", пишут СМИ
Московский футбольный клуб ЦСКА проявляет интерес к нападающему бразильского "Фламенго" Эвертону, сообщил журналист Вене Касагранде в соцсети X. РИА Новости Спорт, 10.01.2026
2026-01-10T01:47:00+03:00
2026-01-10T01:47:00+03:00
2026-01-10T01:47:00+03:00
футбол
спорт
фламенго
пфк цска
флуминенсе
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0a/2067066519_0:20:1280:740_1920x0_80_0_0_b9e3259596b34c865490ba44fb373feb.jpg
https://ria.ru/20260107/kruzejro-2066809030.html
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0a/2067066519_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_9a3a89898c8ba0d2069e661528095485.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, фламенго, пфк цска, флуминенсе
Футбол, Спорт, Фламенго, ПФК ЦСКА, Флуминенсе
ЦСКА проявляет интерес к футболисту "Фламенго", пишут СМИ
Журналист Касагранде: ЦСКА проявляет интерес к футболисту "Фламенго" Эвертону