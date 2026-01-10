Рейтинг@Mail.ru
ЦСКА проявляет интерес к футболисту "Фламенго", пишут СМИ
Футбол
 
01:47 10.01.2026
ЦСКА проявляет интерес к футболисту "Фламенго", пишут СМИ
ЦСКА проявляет интерес к футболисту "Фламенго", пишут СМИ
футбол
спорт
фламенго
пфк цска
флуминенсе
спорт, фламенго, пфк цска, флуминенсе
Футбол, Спорт, Фламенго, ПФК ЦСКА, Флуминенсе
ЦСКА проявляет интерес к футболисту "Фламенго", пишут СМИ

Журналист Касагранде: ЦСКА проявляет интерес к футболисту "Фламенго" Эвертону

МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Московский футбольный клуб ЦСКА проявляет интерес к нападающему бразильского "Фламенго" Эвертону, сообщил журналист Вене Касагранде в соцсети X.
По информации источника, руководство "Фламенго" уведомило представителей футболиста о желании сесть за стол переговоров и обсудить продление контракта после того, как агенты сообщили клубу о заинтересованности со стороны бразильского "Флуминенсе" и ЦСКА.
Эвертону 29 лет. Он выступает за "Фламенго" с лета 2022 года после перехода из португальской "Бенфики". На его счету 168 матчей и 18 голов за бразильский клуб, с которым он играл в финале Межконтинентального кубка против французского "ПСЖ" (1:1, 1:2 - по пенальти). Также Эвертон провел 25 игр и забил три гола за сборную Бразилии.
Жерсон - РИА Новости, 1920, 07.01.2026
"Зенит" готов продать Жерсона в "Крузейро" за 30 миллионов евро
7 января, 23:23
 
ФутболСпортФламенгоПФК ЦСКАФлуминенсе
 
