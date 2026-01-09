"Эдмонтон" одержал победу над "Виннипег" в матче НХЛ

МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Клуб "Эдмонтон Ойлерз" одержал победу над "Виннипег Джетс" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Подколзин забросил десятую шайбу в сезоне, всего в его активе в текущем сезоне 19 очков (10 голов + 9 передач) за 44 матча.