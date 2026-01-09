Рейтинг@Mail.ru
"Эдмонтон" одержал победу над "Виннипег" в матче НХЛ - РИА Новости Спорт, 09.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:53 09.01.2026
https://ria.ru/20260109/shajba-2066964097.html
"Эдмонтон" одержал победу над "Виннипег" в матче НХЛ
"Эдмонтон" одержал победу над "Виннипег" в матче НХЛ - РИА Новости Спорт, 09.01.2026
"Эдмонтон" одержал победу над "Виннипег" в матче НХЛ
Клуб "Эдмонтон Ойлерз" одержал победу над "Виннипег Джетс" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). РИА Новости Спорт, 09.01.2026
2026-01-09T08:53:00+03:00
2026-01-09T08:53:00+03:00
спорт
виннипег
марат хуснутдинов
василий подколзин
коннор макдэвид
зак хайман
эдмонтон ойлерз
виннипег джетс
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/01/1981263658_0:19:1296:748_1920x0_80_0_0_63b3aa395bcd55f8319cb1b98e4c98ce.jpg
https://ria.ru/20260104/khokkey-2066308453.html
виннипег
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/01/1981263658_0:0:1296:972_1920x0_80_0_0_7c16603a48be3d0ae20213b329bdb215.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, виннипег, марат хуснутдинов, василий подколзин, коннор макдэвид, зак хайман, эдмонтон ойлерз, виннипег джетс, бостон брюинз, национальная хоккейная лига (нхл)
Спорт, Виннипег, Марат Хуснутдинов, Василий Подколзин, Коннор Макдэвид, Зак Хайман, Эдмонтон Ойлерз, Виннипег Джетс, Бостон Брюинз, Национальная хоккейная лига (НХЛ)
"Эдмонтон" одержал победу над "Виннипег" в матче НХЛ

Шайба Подколзина помогла "Эдмонтону" обыграть "Виннипег" в матче НХЛ

© Фото : nhl.com/oilersХоккеист "Эдмонтон Ойлерз" Василий Подколзин
Хоккеист Эдмонтон Ойлерз Василий Подколзин - РИА Новости, 1920, 09.01.2026
© Фото : nhl.com/oilers
Хоккеист "Эдмонтон Ойлерз" Василий Подколзин. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Клуб "Эдмонтон Ойлерз" одержал победу над "Виннипег Джетс" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча в Виннипеге завершилась со счетом 4:3 (1:3, 1:0, 2:0) в пользу гостей. В составе победителей шайбы забросили российский нападающий Василий Подколзин (18-я минута), Коннор Макдэвид (40), Зак Хайман (49) и Эван Бушар (51). У "Виннипега" отличились Кайл Коннор (12), Таннер Пирсон (19) и Джош Моррисси (19).
Подколзин забросил десятую шайбу в сезоне, всего в его активе в текущем сезоне 19 очков (10 голов + 9 передач) за 44 матча.
"Эдмонтон", набрав 50 очков, занимает второе место в турнирной таблице Тихоокеанского дивизиона. "Виннипег" с 35 баллами располагается на последней, восьмой строчке в Центральном дивизионе.
В другом матче "Бостон Брюинз" дома обыграл "Калгари Флэймз" со счетом 4:1 (2:0, 2:1, 0:0). Российский нападающий победившей команды Марат Хуснутдинов отдал результативную передачу. "Каролина Харрикейнз" на домашней арене одержала победу над "Анахайм Дакс" - 5:2 (1:0, 3:1, 2:0). Россиянин Александр Никишин отметился ассистом. Клуб "Монреаль Канадиенс" на своем стадионе одержал победу над "Флоридой Пантерз" - 6:2 (2:0, 1:1, 3:1), а хоккеисты "Баффало Сэйбрз" в гостях переиграли "Нью-Йорк Рейнджерс" со счетом 5:2 (1:0, 2:1, 2:1).
Хоккеист Каролины Харрикейнз Андрей Свечников - РИА Новости, 1920, 04.01.2026
"Каролина" проиграла "Колорадо", несмотря на гол Свечникова
4 января, 06:01
 
СпортВиннипегМарат ХуснутдиновВасилий ПодколзинКоннор МакдэвидЗак ХайманЭдмонтон ОйлерзВиннипег ДжетсБостон БрюинзНациональная хоккейная лига (НХЛ)
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Теннис
    Завершен
    Б. в. д. Зандсхюлп
    А. Бублик
    33
    66
  • Теннис
    Завершен
    М. Андреева
    Л. Носкова
    567
    745
  • Хоккей
    Закончен в OT
    Сибирь
    Локомотив
    2
    3
  • Теннис
    Завершен
    К. ХачановА. Рублев
    Т. АррибажеА. Оливетти
    6310
    364
  • Хоккей
    Закончен (Б)
    Нефтехимик
    Адмирал
    3
    2
  • Хоккей
    Завершен
    Металлург Мг
    Авангард
    2
    1
  • Хоккей
    Завершен
    Металлург Мг
    Авангард
    2
    1
  • Хоккей
    Завершен
    Ак Барс
    Барыс
    3
    1
  • Хоккей
    Завершен
    Северсталь
    Динамо Минск
    4
    3
  • Футбол
    Завершен
    Атлетико Мадрид
    Реал Мадрид
    1
    2
  • Футбол
    Завершен
    Милан
    Дженоа
    1
    1
  • Футбол
    Завершен
    Арсенал
    Ливерпуль
    0
    0
  • Хоккей
    Завершен
    Монреаль
    Флорида
    6
    2
  • Хоккей
    Завершен
    Питтсбург
    Нью-Джерси
    4
    1
  • Хоккей
    Завершен
    Рейнджерс
    Баффало
    2
    5
  • Хоккей
    Закончен в OT
    Филадельфия
    Торонто
    1
    2
  • Хоккей
    Завершен
    Колорадо
    Оттава
    8
    2
  • Хоккей
    Закончен в OT
    Сиэтл
    Миннесота
    2
    3
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала