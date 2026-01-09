"Эдмонтон" одержал победу над "Виннипег" в матче НХЛ

МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Клуб "Эдмонтон Ойлерз" одержал победу над "Виннипег Джетс" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча в Виннипеге завершилась со счетом 4:3 (1:3, 1:0, 2:0) в пользу гостей. В составе победителей шайбы забросили российский нападающий Василий Подколзин (18-я минута), Коннор Макдэвид (40), Зак Хайман (49) и Эван Бушар (51). У "Виннипега" отличились Кайл Коннор (12), Таннер Пирсон (19) и Джош Моррисси (19).
Подколзин забросил десятую шайбу в сезоне, всего в его активе в текущем сезоне 19 очков (10 голов + 9 передач) за 44 матча.
"Эдмонтон", набрав 50 очков, занимает второе место в турнирной таблице Тихоокеанского дивизиона. "Виннипег" с 35 баллами располагается на последней, восьмой строчке в Центральном дивизионе.
В другом матче "Бостон Брюинз" дома обыграл "Калгари Флэймз" со счетом 4:1 (2:0, 2:1, 0:0). Российский нападающий победившей команды Марат Хуснутдинов отдал результативную передачу. "Каролина Харрикейнз" на домашней арене одержала победу над "Анахайм Дакс" - 5:2 (1:0, 3:1, 2:0). Россиянин Александр Никишин отметился ассистом. Клуб "Монреаль Канадиенс" на своем стадионе одержал победу над "Флоридой Пантерз" - 6:2 (2:0, 1:1, 3:1), а хоккеисты "Баффало Сэйбрз" в гостях переиграли "Нью-Йорк Рейнджерс" со счетом 5:2 (1:0, 2:1, 2:1).
