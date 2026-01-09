https://ria.ru/20260109/real-2066936961.html
"Реал" сыграет с "Барселоной" за Суперкубок Испании
"Реал" сыграет с "Барселоной" за Суперкубок Испании - РИА Новости Спорт, 09.01.2026
"Реал" сыграет с "Барселоной" за Суперкубок Испании
"Реал" обыграл "Атлетико" в полуфинале Суперкубка Испании по футболу, который проходит в саудовской Джидде. РИА Новости Спорт, 09.01.2026
2026-01-09T00:01:00+03:00
2026-01-09T00:01:00+03:00
2026-01-09T00:01:00+03:00
футбол
спорт
федерико вальверде
родриго (родригао)
александер серлот
реал мадрид
барселона
атлетико (мадрид)
Новости
ru-RU
спорт, федерико вальверде, родриго (родригао), александер серлот, реал мадрид, барселона, атлетико (мадрид), суперкубок испании
Футбол, Спорт, Федерико Вальверде, Родриго (Родригао), Александер Серлот, Реал Мадрид, Барселона, Атлетико (Мадрид), Суперкубок Испании
"Реал" сыграет с "Барселоной" за Суперкубок Испании
"Реал" сыграет с "Барселоной" за Суперкубок Испании по футболу