"Реал" сыграет с "Барселоной" за Суперкубок Испании
Футбол
 
00:01 09.01.2026
"Реал" сыграет с "Барселоной" за Суперкубок Испании
"Реал" сыграет с "Барселоной" за Суперкубок Испании
"Реал" обыграл "Атлетико" в полуфинале Суперкубка Испании по футболу, который проходит в саудовской Джидде.
спорт, федерико вальверде, родриго (родригао), александер серлот, реал мадрид, барселона, атлетико (мадрид), суперкубок испании
Футбол, Спорт, Федерико Вальверде, Родриго (Родригао), Александер Серлот, Реал Мадрид, Барселона, Атлетико (Мадрид), Суперкубок Испании
"Реал" сыграет с "Барселоной" за Суперкубок Испании

"Реал" сыграет с "Барселоной" за Суперкубок Испании по футболу

Футболисты "Реала"
Футболисты Реала
© Соцсети клуба
МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. "Реал" обыграл "Атлетико" в полуфинале Суперкубка Испании по футболу, который проходит в саудовской Джидде.
Super Cup
08 января 2026 • начало в 22:00
Завершен
Атлетико Мадрид
1 : 2
Реал Мадрид
58‎’‎ • Александер Серлот
(Джулиано Симеоне)
02‎’‎ • Федерико Вальверде
55‎’‎ • Родриго
(Федерико Вальверде)
Мадридское дерби завершилось со счетом 2:1 в пользу "королевского клуба", в составе которого голы забили Федерико Вальверде (2-я минута) и Родриго (55). У "матрасников" отличился Александер Сёрлот (58).
В финале, который пройдет 11 января, "Реал" сыграет с "Барселоной", разгромившей ранее "Атлетик" из Бильбао (5:0). "Сине-гранатовые" с 15 титулами являются рекордсменами турнира и действующими обладателями трофея, "сливочные" становились победителями 13 раз.
