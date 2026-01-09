Рейтинг@Mail.ru
Шестеркин и Василевский вошли в топ-5 претендентов на "Везина Трофи" - РИА Новости Спорт, 09.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Хоккей/Шайба/Лед - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Хоккей
 
13:30 09.01.2026
https://ria.ru/20260109/nkhl-2066994681.html
Шестеркин и Василевский вошли в топ-5 претендентов на "Везина Трофи"
Шестеркин и Василевский вошли в топ-5 претендентов на "Везина Трофи" - РИА Новости Спорт, 09.01.2026
Шестеркин и Василевский вошли в топ-5 претендентов на "Везина Трофи"
Россияне Игорь Шестеркин и Андрей Василевский по итогам половины сезона вошли в первую пятерку претендентов на приз лучшему вратарю регулярного чемпионата... РИА Новости Спорт, 09.01.2026
2026-01-09T13:30:00+03:00
2026-01-09T13:30:00+03:00
хоккей
игорь шестеркин
андрей василевский
илья сорокин
национальная хоккейная лига (нхл)
тампа-бэй лайтнинг
нью-йорк рейнджерс
нью-йорк айлендерс
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0c/1823260435_306:0:2435:1197_1920x0_80_0_0_bc77af5808d94648f12ed038472f39ca.jpg
https://ria.ru/20260109/kucherov-2066991129.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0c/1823260435_74:0:2805:2048_1920x0_80_0_0_e526921ef4d9591f8ff84e3d22b7a038.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
игорь шестеркин, андрей василевский, илья сорокин, национальная хоккейная лига (нхл), тампа-бэй лайтнинг, нью-йорк рейнджерс, нью-йорк айлендерс
Хоккей, Игорь Шестеркин, Андрей Василевский, Илья Сорокин, Национальная хоккейная лига (НХЛ), Тампа-Бэй Лайтнинг, Нью-Йорк Рейнджерс, Нью-Йорк Айлендерс
Шестеркин и Василевский вошли в топ-5 претендентов на "Везина Трофи"

Сайт НХЛ включил Шестеркина и Василевского в топ-5 претендентов на "Везину"

© пресс-служба НХЛРоссийские вратари "Нью-Йорк Рейнджерс" и "Тампа-Бэй Лайтнинг" Игорь Шестеркин и Андрей Василевский
Российские вратари Нью-Йорк Рейнджерс и Тампа-Бэй Лайтнинг Игорь Шестеркин и Андрей Василевский - РИА Новости, 1920, 09.01.2026
© пресс-служба НХЛ
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Россияне Игорь Шестеркин и Андрей Василевский по итогам половины сезона вошли в первую пятерку претендентов на приз лучшему вратарю регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), сообщается на сайте турнира.
Список претендентов на "Везина Трофи" был составлен по результатам опроса 16 сотрудников сайта НХЛ. Каждый голосовавший выбирал пять голкиперов и присуждал количество баллов от одного до пяти.
В список попали Логан Томпсон (63 балла, "Вашингтон Кэпиталз"), Скотт Уэджвуд (57, "Колорадо Эвеланш"), Джейк Оттинджер (33, "Даллас Старз"), Андрей Василевский (22, "Тампа-Бэй Лайтнинг"), Игорь Шестеркин (20, "Нью-Йорк Рейнджерс"), Дарси Кемпер (11, "Лос-Анджелес Кингз"), Йеспер Валльстедт (8, "Миннесота Уайлд"), Коннор Хеллебайк (8, "Виннипег Джетс"), Спенсер Найт (5, "Чикаго Блэкхокс"), Илья Сорокин (4, "Нью-Йорк Айлендерс"), Карел Веймелка (4, "Юта Маммот"), Брэндон Бусси (3, "Каролина Харрикейнз"), Джереми Свэйман (2, "Бостон Брюинз").
Шестеркину 30 лет, в текущем сезоне он сыграл 34 матча за "Рейнджерс", 17 из которых завершились победой. Россиянин отразил 91,3% бросков и оформил один шатаут. Шестеркин стал обладателем "Везины" по итогам сезона-2021/22.
Василевский принял участие в 26 матчах и помог команде одержать 17 побед. 31-летний голкипер отразил 91,4% бросков. Также в его активе один шатаут. Василевский выиграл "Везина Трофи" по итогам сезона-2018/19.
Сорокину 30 лет, он сыграл 25 матчей и одержал 12 побед. Голкипер оформил четыре шатаута и отразил 91,5% бросков.
Никита Кучеров - РИА Новости, 1920, 09.01.2026
Кучерова включили в топ-5 претендентов на "Харт Трофи"
Вчера, 12:51
 
ХоккейИгорь ШестеркинАндрей ВасилевскийИлья СорокинНациональная хоккейная лига (НХЛ)Тампа-Бэй ЛайтнингНью-Йорк РейнджерсНью-Йорк Айлендерс
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Теннис
    Завершен
    Л. Самсонова
    Д. Пегула
    36
    67
  • Теннис
    Завершен
    А. Рублев
    Н. Боржеш
    66
    34
  • Теннис
    Завершен
    М. Андреева
    М. Костюк
    63
    76
  • Теннис
    Завершен
    Д. Медведев
    К. Майхшак
    666
    732
  • Теннис
    Завершен
    Ц. Шан
    А. Бублик
    16
    67
  • Хоккей
    Завершен
    Трактор
    Амур
    4
    2
  • Хоккей
    Завершен
    Сочи
    Лада
    1
    4
  • Хоккей
    Завершен
    ЦСКА
    Шанхайские Драконы
    3
    2
  • Футбол
    Завершен
    Айнтрахт Фр
    Боруссия Д
    3
    3
  • Футбол
    Завершен
    Хетафе
    Реал Сосьедад
    1
    2
  • Хоккей
    10.01 04:00
    Чикаго
    Вашингтон
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала