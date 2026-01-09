Шестеркин и Василевский вошли в топ-5 претендентов на "Везина Трофи"

МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Россияне Игорь Шестеркин и Андрей Василевский по итогам половины сезона вошли в первую пятерку претендентов на приз лучшему вратарю регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), сообщается на сайте турнира.

Список претендентов на "Везина Трофи" был составлен по результатам опроса 16 сотрудников сайта НХЛ . Каждый голосовавший выбирал пять голкиперов и присуждал количество баллов от одного до пяти.

Шестеркину 30 лет, в текущем сезоне он сыграл 34 матча за "Рейнджерс", 17 из которых завершились победой. Россиянин отразил 91,3% бросков и оформил один шатаут. Шестеркин стал обладателем "Везины" по итогам сезона-2021/22.

Василевский принял участие в 26 матчах и помог команде одержать 17 побед. 31-летний голкипер отразил 91,4% бросков. Также в его активе один шатаут. Василевский выиграл "Везина Трофи" по итогам сезона-2018/19.