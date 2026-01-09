Шестеркин и Василевский вошли в топ-5 претендентов на "Везина Трофи"

https://ria.ru/20260109/nkhl-2066994681.html
Россияне Игорь Шестеркин и Андрей Василевский по итогам половины сезона вошли в первую пятерку претендентов на приз лучшему вратарю регулярного чемпионата... РИА Новости Спорт, 09.01.2026
2026-01-09T13:30:00+03:00
МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Россияне Игорь Шестеркин и Андрей Василевский по итогам половины сезона вошли в первую пятерку претендентов на приз лучшему вратарю регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), сообщается на сайте турнира.
Список претендентов на "Везина Трофи" был составлен по результатам опроса 16 сотрудников сайта НХЛ
. Каждый голосовавший выбирал пять голкиперов и присуждал количество баллов от одного до пяти.
В список попали Логан Томпсон
(63 балла, "Вашингтон Кэпиталз
"), Скотт Уэджвуд (57, "Колорадо Эвеланш
"), Джейк Оттинджер
(33, "Даллас Старз
"), Андрей Василевский
(22, "Тампа-Бэй Лайтнинг
"), Игорь Шестеркин
(20, "Нью-Йорк Рейнджерс
"), Дарси Кемпер
(11, "Лос-Анджелес Кингз
"), Йеспер Валльстедт (8, "Миннесота Уайлд
"), Коннор Хеллебайк
(8, "Виннипег Джетс
"), Спенсер Найт
(5, "Чикаго Блэкхокс
"), Илья Сорокин
(4, "Нью-Йорк Айлендерс
"), Карел Веймелка
(4, "Юта Маммот
"), Брэндон Бусси (3, "Каролина Харрикейнз
"), Джереми Свэйман (2, "Бостон Брюинз
").
Шестеркину 30 лет, в текущем сезоне он сыграл 34 матча за "Рейнджерс", 17 из которых завершились победой. Россиянин отразил 91,3% бросков и оформил один шатаут. Шестеркин стал обладателем "Везины" по итогам сезона-2021/22.
Василевский принял участие в 26 матчах и помог команде одержать 17 побед. 31-летний голкипер отразил 91,4% бросков. Также в его активе один шатаут. Василевский выиграл "Везина Трофи" по итогам сезона-2018/19.
Сорокину 30 лет, он сыграл 25 матчей и одержал 12 побед. Голкипер оформил четыре шатаута и отразил 91,5% бросков.