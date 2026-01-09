Дубль Ливо принес "Трактору" победу над "Амуром" в матче КХЛ

МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Челябинский "Трактор" обыграл хабаровский "Амур" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Встреча, которая прошла в пятницу в Челябинске, закончилась победой хозяев со счетом 4:2 (1:1, 1:0, 2:1). У победителей дубль оформил Джош Ливо (10-я и 26-я минуты), по одной шайбе забросили Михаил Григоренко (49) и Андрей Светлаков (49). У гостей отличились Алекс Броадхёрст (16) и Александр Филатьев (55).
09 января 2026 • начало в 14:00
Завершен
09:55 • Джошуа Ливо
05:23 • Джошуа Ливо
08:09 • Михаил Григоренко
08:39 • Андрей Светлаков
(Сергей Телегин, Максим Джиошвили)
15:31 • Алекс Бродхерст
14:10 • Александр Филатьев
"Трактор" набрал 46 очков и поднялся на пятое место в турнирной таблице Восточной конференции, где потерпевший четвертое поражение подряд "Амур" с 39 баллами располагается на восьмой позиции. В следующем матче челябинская команда 11 января примет новосибирскую "Сибирь", а хабаровчане 15 января дома встретятся с казанским "Ак Барсом".