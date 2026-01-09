Рейтинг@Mail.ru
Дубль Ливо принес "Трактору" победу над "Амуром" в матче КХЛ
Хоккей
Хоккей
 
16:20 09.01.2026 (обновлено: 16:23 09.01.2026)
Дубль Ливо принес "Трактору" победу над "Амуром" в матче КХЛ
Дубль Ливо принес "Трактору" победу над "Амуром" в матче КХЛ
Дубль Ливо принес "Трактору" победу над "Амуром" в матче КХЛ
Челябинский "Трактор" обыграл хабаровский "Амур" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
спорт
челябинск
александр филатов
джош ливо
михаил григоренко
андрей светлаков
трактор
амур
челябинск
спорт, челябинск, александр филатов, джош ливо, михаил григоренко, андрей светлаков, трактор, амур, сибирь
Спорт, Челябинск, Александр Филатов, Джош Ливо, Михаил Григоренко, Андрей Светлаков, Трактор, Амур, Сибирь, Хоккей
Дубль Ливо принес "Трактору" победу над "Амуром" в матче КХЛ

"Трактор" обыграл "Амур" в матче регулярного чемпионата КХЛ

© РИА Новости / Владимир ФедоренкоДжош Ливо
Джош Ливо - РИА Новости, 1920, 09.01.2026
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Джош Ливо. Архивное фото
МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Челябинский "Трактор" обыграл хабаровский "Амур" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Встреча, которая прошла в пятницу в Челябинске, закончилась победой хозяев со счетом 4:2 (1:1, 1:0, 2:1). У победителей дубль оформил Джош Ливо (10-я и 26-я минуты), по одной шайбе забросили Михаил Григоренко (49) и Андрей Светлаков (49). У гостей отличились Алекс Броадхёрст (16) и Александр Филатьев (55).
Континентальная хоккейная лига (КХЛ)
09 января 2026 • начало в 14:00
Завершен
Трактор
4 : 2
Амур
09:55 • Джошуа Ливо
(Михаил Григоренко, Андрей Прибыльский)
05:23 • Джошуа Ливо
08:09 • Михаил Григоренко
(Григорий Дронов, Егор Коршков)
08:39 • Андрей Светлаков
(Сергей Телегин, Максим Джиошвили)
15:31 • Алекс Бродхерст
(Алексей Соловьев, Артем Шварев)
14:10 • Александр Филатьев
(Ярослав Дыбленко, Кирилл Слепец)
"Трактор" набрал 46 очков и поднялся на пятое место в турнирной таблице Восточной конференции, где потерпевший четвертое поражение подряд "Амур" с 39 баллами располагается на восьмой позиции. В следующем матче челябинская команда 11 января примет новосибирскую "Сибирь", а хабаровчане 15 января дома встретятся с казанским "Ак Барсом".
Хоккеисты Трактора - РИА Новости, 1920, 06.01.2026
Гол Джиошвили помог "Трактору" обыграть "Автомобилист" в матче КХЛ
Хоккей Спорт Челябинск Александр Филатов Джош Ливо Михаил Григоренко Андрей Светлаков Трактор Амур Сибирь
 
