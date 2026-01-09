Патрик Кейн стал 50-м игроком в истории с 500 голами в НХЛ

МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Американский нападающий "Детройт Ред Уингз" Патрик Кейн стал 50-м игроком в истории Национальной хоккейной лиги, кто достиг отметки в 500 голов за карьеру в чемпионатах лиги.

"Детройт" дома обыграл "Ванкувер Кэнакс" со счетом 5:1 (1:0, 2:1, 2:0). Патрик Кейн отметился двумя заброшенными шайбами и достиг отметки в 500 голов в "регулярках" лиги. 37-летний американец стал 50-м игроком в истории НХЛ, кому удалось забросить 500 шайб в чемпионатах лиги. Для этого Кейну потребовалось 1332 матча.

Патрик Кейн стал игроком "Детройта" в ноябре 2023 года. Первые 16 сезонов в НХЛ он провел в составе "Чикаго Блэкхокс", с которым стал трехкратным обладателем Кубка Стэнли. В феврале 2023 года хоккеист перешел в "Нью-Йорк Рейнджерс" в результате обмена.