Шнайдер проиграла Киз в матче третьего круга турнира в Брисбене
Шнайдер проиграла Киз в матче третьего круга турнира в Брисбене
Шнайдер проиграла Киз в матче третьего круга турнира в Брисбене
Диана Шнайдер проиграла Мэдисон Киз в третьем круге турнира WTA 500 в Брисбене