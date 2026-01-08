https://ria.ru/20260108/spartak-2066904214.html
Семин назвал самого быстрого футболиста в истории "Спартака"
Семин назвал самого быстрого футболиста в истории "Спартака"
Семин назвал самого быстрого футболиста в истории "Спартака"
Бывший главный тренер сборной России по футболу Юрий Семин в интервью РИА Новости назвал Валерия Рейнгольда самым быстрым игроком в истории "Спартака". РИА Новости Спорт, 08.01.2026
