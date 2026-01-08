Рейтинг@Mail.ru
Семин назвал самого быстрого футболиста в истории "Спартака"
Футбол
 
18:04 08.01.2026
Семин назвал самого быстрого футболиста в истории "Спартака"
Семин назвал самого быстрого футболиста в истории "Спартака"
Бывший главный тренер сборной России по футболу Юрий Семин в интервью РИА Новости назвал Валерия Рейнгольда самым быстрым игроком в истории "Спартака". РИА Новости Спорт, 08.01.2026
МОСКВА, 8 янв - РИА Новости, Анастасия Пойманова. Бывший главный тренер сборной России по футболу Юрий Семин в интервью РИА Новости назвал Валерия Рейнгольда самым быстрым игроком в истории "Спартака".
Рейнгольд выступал за "Спартак" с 1960 по 1967 год. В 1962 году в составе "красно-белых" он стал чемпионом СССР, а в 1963-м и 1965-м выиграл Кубок страны. За скорость ему дали прозвище Электричка.
"Первый раз в Италии я был со "Спартаком". Обыграли "Болонью" на их стадионе - 3:0. За нас тогда играл самый быстрый футболист. После матча выходили газеты с заголовками "Видели много звезд, но такой скорости, как у Рейнгольда, нет ни у кого". Мы выиграли тот турнир, получили неплохие деньги, а потом опять ждали следующую поездку", - сказал Семин.
Юрий Сёмин - РИА Новости, 1920, 29.12.2025
Семин назвал лучших футболистов 2025 года
29 декабря 2025, 11:14
 
