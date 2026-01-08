Кузнецов рассказал о дебютном матче за "Салават Юлаев"

"Выиграли - это самое главное. Задача была ничего не испортить, постараться влиться и играть на команду. В принципе, даже удалось побаловаться немного в третьем периоде, что очень важно, потому что нужно получать удовольствие от игры. Всегда есть над чем работать и к чему стремиться. Не так легко влиться в четверку и быть пятым, когда ни разу не играл. Нужно пару матчей, чтобы прочувствовать, кто как играет. Я не любитель хвалить на публику, но было приятно сегодня играть, ребята талантливые, не стали перестраиваться, это самое главное", - приводятся слова Кузнецова на сайте "Салавата Юлаева".