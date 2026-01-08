Кузнецов рассказал о дебютном матче за "Салават Юлаев"

МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Обладатель Кубка Стэнли Евгений Кузнецов заявил, что в дебютной игре за уфимский хоккейный клуб "Салават Юлаев" ставил задачу ничего не испортить, влиться в коллектив и сыграть на команду.
В четверг "Салават Юлаев" на своем льду обыграл екатеринбургский "Автомобилист" со счетом 4:1. Кузнецов стал автором голевой передачи, совершив результативное действие в дебютной игре за клуб. В январе уфимцы заключили контракт с Кузнецовым до конца сезона, предварительно забрав россиянина из списка отказов, куда его поместил магнитогорский "Металлург". Форвард, который ранее выступал в клубах Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпиталз" и "Каролина Харрикейнз", играл за магнитогорский клуб с 1 октября. В 15 матчах он забросил одну шайбу и сделал восемь результативных передач.
08 января 2026 • начало в 14:30
Завершен
08:27 • Сергей Варлов
(Artyom Gorshkov, Григорий Панин)
14:29 • Artyom Gorshkov
(Maxim Kuznetsov)
15:12 • Джек Родвальд
(Шелдон Ремпал, Дин Стюарт)
00:18 • Alexander Zharovsky
(Евгений Кузнецов, Шелдон Ремпал)
18:43 • Роман Горбунов
"Выиграли - это самое главное. Задача была ничего не испортить, постараться влиться и играть на команду. В принципе, даже удалось побаловаться немного в третьем периоде, что очень важно, потому что нужно получать удовольствие от игры. Всегда есть над чем работать и к чему стремиться. Не так легко влиться в четверку и быть пятым, когда ни разу не играл. Нужно пару матчей, чтобы прочувствовать, кто как играет. Я не любитель хвалить на публику, но было приятно сегодня играть, ребята талантливые, не стали перестраиваться, это самое главное", - приводятся слова Кузнецова на сайте "Салавата Юлаева".
Также Кузнецов отметил, что быстро адаптировался в Уфе. "Все хорошо, снял квартиру через дорогу, хожу пешком. Главное, что атмосфера расслабленная, очень легко было влиться в коллектив. В принципе, я играл еще здесь в тот год, когда открывалась арена (2007 год - прим. ред.). Запомнилось, как здесь по-особенному болеют, всегда полный стадион. Спасибо болельщикам, что они не просто приходят, а поддерживают. Это чувствуется и придает энергии. Хочется пожелать им, чтобы они были терпеливее, когда игра иногда не идет. Мы чувствуем это и тоже переживаем, когда игра идет не очень", - добавил 33-летний нападающий.
В апреле Кузнецов по взаимному согласию сторон расторг соглашение с петербургским СКА, которое было подписано в августе 2024 года. До перехода в СКА Кузнецов выступал в КХЛ за челябинский "Трактор" с 2009 по 2014 год, после чего перебрался в НХЛ. Всего на его счету 743 матча в регулярных чемпионатах НХЛ и 575 набранных очков (173 шайбы + 402 передачи), а также 97 игр и 73 очка (33+40) в плей-офф. Форвард выиграл Кубок Стэнли с "Вашингтоном" в 2018 году, также он завоевывал золото чемпионата мира в составе сборной России в 2012 и 2014 годах.