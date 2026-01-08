Рейтинг@Mail.ru
Кузнецов рассказал о дебютном матче за "Салават Юлаев" - РИА Новости Спорт, 08.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Хоккей/Шайба/Лед - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Хоккей
 
18:33 08.01.2026
https://ria.ru/20260108/kuznetsov-2066905761.html
Кузнецов рассказал о дебютном матче за "Салават Юлаев"
Кузнецов рассказал о дебютном матче за "Салават Юлаев" - РИА Новости Спорт, 08.01.2026
Кузнецов рассказал о дебютном матче за "Салават Юлаев"
Обладатель Кубка Стэнли Евгений Кузнецов заявил, что в дебютной игре за уфимский хоккейный клуб "Салават Юлаев" ставил задачу ничего не испортить, влиться в... РИА Новости Спорт, 08.01.2026
2026-01-08T18:33:00+03:00
2026-01-08T18:33:00+03:00
хоккей
спорт
салават юлаев
евгений кузнецов
континентальная хоккейная лига (кхл)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/03/2066226548_0:200:1080:808_1920x0_80_0_0_2b9ac421256ebd606ef0ae5f259cd135.jpg
https://ria.ru/20260103/razin-2066273050.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/03/2066226548_0:66:1080:876_1920x0_80_0_0_f5f254fe47ffad517394e344241e996b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, салават юлаев, евгений кузнецов, континентальная хоккейная лига (кхл)
Хоккей, Спорт, Салават Юлаев, Евгений Кузнецов, Континентальная хоккейная лига (КХЛ)
Кузнецов рассказал о дебютном матче за "Салават Юлаев"

Кузнецов признался, что в матче за "Салават Юлаев" старался ничего не испортить

© Соцсети "Металлурга"Евгений Кузнецов
Евгений Кузнецов - РИА Новости, 1920, 08.01.2026
© Соцсети "Металлурга"
Евгений Кузнецов. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Обладатель Кубка Стэнли Евгений Кузнецов заявил, что в дебютной игре за уфимский хоккейный клуб "Салават Юлаев" ставил задачу ничего не испортить, влиться в коллектив и сыграть на команду.
В четверг "Салават Юлаев" на своем льду обыграл екатеринбургский "Автомобилист" со счетом 4:1. Кузнецов стал автором голевой передачи, совершив результативное действие в дебютной игре за клуб. В январе уфимцы заключили контракт с Кузнецовым до конца сезона, предварительно забрав россиянина из списка отказов, куда его поместил магнитогорский "Металлург". Форвард, который ранее выступал в клубах Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпиталз" и "Каролина Харрикейнз", играл за магнитогорский клуб с 1 октября. В 15 матчах он забросил одну шайбу и сделал восемь результативных передач.
Континентальная хоккейная лига (КХЛ)
08 января 2026 • начало в 14:30
Завершен
Салават Юлаев
4 : 1
Автомобилист
08:27 • Сергей Варлов
(Artyom Gorshkov, Григорий Панин)
14:29 • Artyom Gorshkov
(Maxim Kuznetsov)
15:12 • Джек Родвальд
(Шелдон Ремпал, Дин Стюарт)
00:18 • Alexander Zharovsky
(Евгений Кузнецов, Шелдон Ремпал)
18:43 • Роман Горбунов
(Александр Шаров)
Календарь Турнирная таблица История встреч
"Выиграли - это самое главное. Задача была ничего не испортить, постараться влиться и играть на команду. В принципе, даже удалось побаловаться немного в третьем периоде, что очень важно, потому что нужно получать удовольствие от игры. Всегда есть над чем работать и к чему стремиться. Не так легко влиться в четверку и быть пятым, когда ни разу не играл. Нужно пару матчей, чтобы прочувствовать, кто как играет. Я не любитель хвалить на публику, но было приятно сегодня играть, ребята талантливые, не стали перестраиваться, это самое главное", - приводятся слова Кузнецова на сайте "Салавата Юлаева".
Также Кузнецов отметил, что быстро адаптировался в Уфе. "Все хорошо, снял квартиру через дорогу, хожу пешком. Главное, что атмосфера расслабленная, очень легко было влиться в коллектив. В принципе, я играл еще здесь в тот год, когда открывалась арена (2007 год - прим. ред.). Запомнилось, как здесь по-особенному болеют, всегда полный стадион. Спасибо болельщикам, что они не просто приходят, а поддерживают. Это чувствуется и придает энергии. Хочется пожелать им, чтобы они были терпеливее, когда игра иногда не идет. Мы чувствуем это и тоже переживаем, когда игра идет не очень", - добавил 33-летний нападающий.
В апреле Кузнецов по взаимному согласию сторон расторг соглашение с петербургским СКА, которое было подписано в августе 2024 года. До перехода в СКА Кузнецов выступал в КХЛ за челябинский "Трактор" с 2009 по 2014 год, после чего перебрался в НХЛ. Всего на его счету 743 матча в регулярных чемпионатах НХЛ и 575 набранных очков (173 шайбы + 402 передачи), а также 97 игр и 73 очка (33+40) в плей-офф. Форвард выиграл Кубок Стэнли с "Вашингтоном" в 2018 году, также он завоевывал золото чемпионата мира в составе сборной России в 2012 и 2014 годах.
Хоккей. КХЛ. Матч Ак Барс - Металлург - РИА Новости, 1920, 03.01.2026
"Не нашлось места": Разин назвал главную причину расставания с Кузнецовым
3 января, 22:16
 
ХоккейСпортСалават ЮлаевЕвгений КузнецовКХЛ 2025-2026
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Теннис
    Завершен
    Б. в. д. Зандсхюлп
    А. Бублик
    33
    66
  • Теннис
    Завершен
    М. Андреева
    Л. Носкова
    567
    745
  • Хоккей
    Закончен в OT
    Сибирь
    Локомотив
    2
    3
  • Теннис
    Завершен
    К. ХачановА. Рублев
    Т. АррибажеА. Оливетти
    6310
    364
  • Хоккей
    Закончен (Б)
    Нефтехимик
    Адмирал
    3
    2
  • Хоккей
    Завершен
    Металлург Мг
    Авангард
    2
    1
  • Хоккей
    Завершен
    Металлург Мг
    Авангард
    2
    1
  • Хоккей
    Завершен
    Ак Барс
    Барыс
    3
    1
  • Хоккей
    Завершен
    Северсталь
    Динамо Минск
    4
    3
  • Футбол
    Завершен
    Атлетико Мадрид
    Реал Мадрид
    1
    2
  • Футбол
    Завершен
    Милан
    Дженоа
    1
    1
  • Футбол
    Завершен
    Арсенал
    Ливерпуль
    0
    0
  • Хоккей
    1-й период
    Монреаль
    Флорида
    2
    0
  • Хоккей
    1-й период
    Питтсбург
    Нью-Джерси
    1
    0
  • Хоккей
    1-й период
    Рейнджерс
    Баффало
    0
    1
  • Хоккей
    Перерыв
    Филадельфия
    Торонто
    0
    0
  • Хоккей
    09.01 05:00
    Колорадо
    Оттава
  • Хоккей
    09.01 06:00
    Сиэтл
    Миннесота
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала