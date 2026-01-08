Пас Кузнецова помог "Салавату Юлаеву" обыграть "Автомобилист" в КХЛ

МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Уфимский "Салават Юлаев" обыграл екатеринбургский "Автомобилист" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Встреча в Уфе завершилась со счетом 4:1 (3:0, 0:1, 1:0). В составе "Салавата Юлаева" шайбы забросили Сергей Варлов (9-я минута), Артем Горшков (15), Джек Родуолд (16) и Александр Жаровский (41). У "Автомобилиста" отличился Роман Горбунов (39).
08 января 2026 • начало в 14:30
Завершен
08:27 • Сергей Варлов
(Artyom Gorshkov, Григорий Панин)
14:29 • Artyom Gorshkov
(Maxim Kuznetsov)
15:12 • Джек Родвальд
(Шелдон Ремпал, Дин Стюарт)
00:18 • Alexander Zharovsky
(Евгений Кузнецов, Шелдон Ремпал)
18:43 • Роман Горбунов
Обладатель Кубка Стэнли Евгений Кузнецов стал автором голевой передачи на Жаровского. Он совершил результативное действие в дебютной игре за клуб.
"Салават Юлаев", набравший 42 очка, занимает седьмое место в таблице Восточной конференции, где "Автомобилист" с 49 баллами идет четвертым.
В следующем матче "Салават Юлаев" примет астанинский "Барыс" 10 января. "Автомобилист" 12 января на своем льду также сыграет с клубом из Казахстана.