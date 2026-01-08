Рейтинг@Mail.ru
Пас Кузнецова помог "Салавату Юлаеву" обыграть "Автомобилист" в КХЛ - РИА Новости Спорт, 08.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Хоккей/Шайба/Лед - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Хоккей
 
16:54 08.01.2026 (обновлено: 16:59 08.01.2026)
https://ria.ru/20260108/kkhl-2066894192.html
Пас Кузнецова помог "Салавату Юлаеву" обыграть "Автомобилист" в КХЛ
Пас Кузнецова помог "Салавату Юлаеву" обыграть "Автомобилист" в КХЛ - РИА Новости Спорт, 08.01.2026
Пас Кузнецова помог "Салавату Юлаеву" обыграть "Автомобилист" в КХЛ
Уфимский "Салават Юлаев" обыграл екатеринбургский "Автомобилист" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). РИА Новости Спорт, 08.01.2026
2026-01-08T16:54:00+03:00
2026-01-08T16:59:00+03:00
хоккей
спорт
уфа
казахстан
роман горбунов
евгений кузнецов
автомобилист
салават юлаев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/1c/2065201721_0:0:3010:1694_1920x0_80_0_0_f34974d886bf60d8c6ecd1642c425053.jpg
https://ria.ru/20260108/kkhl-2066894505.html
уфа
казахстан
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/1c/2065201721_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_18e493abc63aa0c137485c84f996c286.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, уфа, казахстан, роман горбунов, евгений кузнецов, автомобилист, салават юлаев, континентальная хоккейная лига (кхл)
Хоккей, Спорт, Уфа, Казахстан, Роман Горбунов, Евгений Кузнецов, Автомобилист, Салават Юлаев, Континентальная хоккейная лига (КХЛ)
Пас Кузнецова помог "Салавату Юлаеву" обыграть "Автомобилист" в КХЛ

Пас Кузнецова в первой игре за "Салават Юлаев" помог обыграть "Автомобилист"

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкХоккей. КХЛ. "Салават Юлаев" (Уфа)
Хоккей. КХЛ. Салават Юлаев (Уфа) - РИА Новости, 1920, 08.01.2026
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Хоккей. КХЛ. "Салават Юлаев" (Уфа). Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Уфимский "Салават Юлаев" обыграл екатеринбургский "Автомобилист" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Встреча в Уфе завершилась со счетом 4:1 (3:0, 0:1, 1:0). В составе "Салавата Юлаева" шайбы забросили Сергей Варлов (9-я минута), Артем Горшков (15), Джек Родуолд (16) и Александр Жаровский (41). У "Автомобилиста" отличился Роман Горбунов (39).
Континентальная хоккейная лига (КХЛ)
08 января 2026 • начало в 14:30
Завершен
Салават Юлаев
4 : 1
Автомобилист
08:27 • Сергей Варлов
(Artyom Gorshkov, Григорий Панин)
14:29 • Artyom Gorshkov
(Maxim Kuznetsov)
15:12 • Джек Родвальд
(Шелдон Ремпал, Дин Стюарт)
00:18 • Alexander Zharovsky
(Евгений Кузнецов, Шелдон Ремпал)
18:43 • Роман Горбунов
(Александр Шаров)
Календарь Турнирная таблица История встреч
Обладатель Кубка Стэнли Евгений Кузнецов стал автором голевой передачи на Жаровского. Он совершил результативное действие в дебютной игре за клуб.
"Салават Юлаев", набравший 42 очка, занимает седьмое место в таблице Восточной конференции, где "Автомобилист" с 49 баллами идет четвертым.
В следующем матче "Салават Юлаев" примет астанинский "Барыс" 10 января. "Автомобилист" 12 января на своем льду также сыграет с клубом из Казахстана.
Игроки ХК Металлург - РИА Новости, 1920, 08.01.2026
Гол Вовченко принес "Металлургу" победу над "Авангардом" в матче КХЛ
Вчера, 16:55
 
ХоккейСпортУфаКазахстанРоман ГорбуновЕвгений КузнецовАвтомобилистСалават ЮлаевКХЛ 2025-2026
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Теннис
    Завершен
    Б. в. д. Зандсхюлп
    А. Бублик
    33
    66
  • Теннис
    Завершен
    М. Андреева
    Л. Носкова
    567
    745
  • Хоккей
    Закончен в OT
    Сибирь
    Локомотив
    2
    3
  • Теннис
    Завершен
    К. ХачановА. Рублев
    Т. АррибажеА. Оливетти
    6310
    364
  • Хоккей
    Закончен (Б)
    Нефтехимик
    Адмирал
    3
    2
  • Хоккей
    Завершен
    Металлург Мг
    Авангард
    2
    1
  • Хоккей
    Завершен
    Металлург Мг
    Авангард
    2
    1
  • Хоккей
    Завершен
    Ак Барс
    Барыс
    3
    1
  • Хоккей
    Завершен
    Северсталь
    Динамо Минск
    4
    3
  • Футбол
    Завершен
    Атлетико Мадрид
    Реал Мадрид
    1
    2
  • Футбол
    Завершен
    Милан
    Дженоа
    1
    1
  • Футбол
    Завершен
    Арсенал
    Ливерпуль
    0
    0
  • Хоккей
    1-й период
    Монреаль
    Флорида
    2
    0
  • Хоккей
    1-й период
    Питтсбург
    Нью-Джерси
    1
    0
  • Хоккей
    1-й период
    Рейнджерс
    Баффало
    0
    1
  • Хоккей
    Перерыв
    Филадельфия
    Торонто
    0
    0
  • Хоккей
    09.01 05:00
    Колорадо
    Оттава
  • Хоккей
    09.01 06:00
    Сиэтл
    Миннесота
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала