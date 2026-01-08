https://ria.ru/20260108/khokkey-2066830493.html
Овечкин забил 915-й гол в НХЛ и обновил снайперский рекорд лиги
Овечкин забил 915-й гол в НХЛ и обновил снайперский рекорд лиги - РИА Новости Спорт, 08.01.2026
Овечкин забил 915-й гол в НХЛ и обновил снайперский рекорд лиги
Российский нападающий "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин забросил 915-ю шайбу в карьере в чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ) и обновил... РИА Новости Спорт, 08.01.2026
хоккей
национальная хоккейная лига (нхл)
вашингтон кэпиталз
александр овечкин
Овечкин забил 915-й гол в НХЛ и обновил снайперский рекорд лиги
Овечкин забросил 915-ю шайбу в НХЛ и обновил снайперский рекорд лиги