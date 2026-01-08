Рейтинг@Mail.ru
Овечкин забил 915-й гол в НХЛ и обновил снайперский рекорд лиги - РИА Новости Спорт, 08.01.2026
Хоккей
 
05:32 08.01.2026 (обновлено: 05:44 08.01.2026)
Овечкин забил 915-й гол в НХЛ и обновил снайперский рекорд лиги
Овечкин забил 915-й гол в НХЛ и обновил снайперский рекорд лиги - РИА Новости Спорт, 08.01.2026
Овечкин забил 915-й гол в НХЛ и обновил снайперский рекорд лиги
Российский нападающий "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин забросил 915-ю шайбу в карьере в чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ) и обновил... РИА Новости Спорт, 08.01.2026
2026-01-08T05:32:00+03:00
2026-01-08T05:44:00+03:00
хоккей
национальная хоккейная лига (нхл)
вашингтон кэпиталз
александр овечкин
национальная хоккейная лига (нхл), вашингтон кэпиталз, александр овечкин
Хоккей, Национальная хоккейная лига (НХЛ), Вашингтон Кэпиталз, Александр Овечкин
Овечкин забил 915-й гол в НХЛ и обновил снайперский рекорд лиги

Овечкин забросил 915-ю шайбу в НХЛ и обновил снайперский рекорд лиги

МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Российский нападающий "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин забросил 915-ю шайбу в карьере в чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ) и обновил снайперский рекорд лиги за всю историю.
Национальная хоккейная лига (НХЛ)
08 января 2026 • начало в 03:00
Завершен
Вашингтон
1 : 4
Даллас
57:41 • Александр Овечкин
(Джон Карлсон, Якоб Чичрун)
03:06 • Радек Факса
(Эса Линделл)
22:37 • Сэм Стил
(Томас Харли, Мэтт Дюшен)
53:31 • Уайтт Джонстон
(Сэм Стил)
59:41 • Роопе Хинц
Календарь Турнирная таблица История встреч
Овечкин отметился голом в домашнем матче регулярного чемпионата против "Даллас Старз".
40-летний россиянин является единоличным рекордсменом НХЛ по общему числу голов в регулярных чемпионатах лиги. Шайба Овечкина в матче с "Далласом" стала для него 915-й в карьере. Предыдущий рекорд лиги принадлежал канадцу Уэйну Гретцки (894 шайбы в 1487 матчах).
Овечкин обогнал Гретцки! Россиянин побил легендарный рекорд
5 апреля 2025, 07:45
 
ХоккейНациональная хоккейная лига (НХЛ)Вашингтон КэпиталзАлександр Овечкин
 
