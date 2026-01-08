https://ria.ru/20260108/khilyal-2066915394.html
"Аль-Хиляль" обыграл "Аль-Хазм" в чемпионате Саудовской Аравии
"Аль-Хиляль" одержал победу над "Аль-Хазмом" в матче 14-го тура чемпионата Саудовской Аравии по футболу. РИА Новости Спорт, 08.01.2026
