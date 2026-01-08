Рейтинг@Mail.ru
"Аль-Хиляль" обыграл "Аль-Хазм" в чемпионате Саудовской Аравии
Футбол
 
20:04 08.01.2026
"Аль-Хиляль" обыграл "Аль-Хазм" в чемпионате Саудовской Аравии
"Аль-Хиляль" обыграл "Аль-Хазм" в чемпионате Саудовской Аравии

МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. "Аль-Хиляль" одержал победу над "Аль-Хазмом" в матче 14-го тура чемпионата Саудовской Аравии по футболу.
Встреча в Эр-Рияде завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев. Авторами голов стали Сергей Милинкович-Савич (29-я минута), Рубен Невеш (56) и Дарвин Нуньес (90). Экс-игрок петербургского "Зенита" Малком, выступающий за "Аль-Хиляль", провел на поле весь матч.
"Аль-Хиляль" (35 очков) одержал десятую победу подряд и возглавляет таблицу чемпионата, не потерпев ни одного поражения за сезон. "Аль-Хазм" (13) идет 11-м.
В следующем туре "Аль-Хиляль" примет "Аль-Наср" 12 января. "Аль-Хазм" в этот же день сыграет с "Аль-Наджмой" на домашнем поле.
СМИ назвали сумму, которую "Крузейро" заплатит "Зениту" за Жерсона
