Касаткин на воле: как Россия вытащила баскетболиста из парижской тюрьмы

Российский баскетболист Даниил Касаткин вернулся на родину. Последние полгода спортсмен провел во французской тюрьме, где ожидал решения о депортации в США для суда по обвинению в хакерской деятельности. Подробности дела Касаткина и его освобождения — в материале РИА Новости Спорт.

Арестовали в парижском аэропорту

Летом 2025-го Касаткин вместе со своей девушкой прилетел в Париж. Там баскетболист собирался сделать возлюбленной предложение. Радость от события омрачилась действиями французских правоохранителей, взявших Даниила под стражу прямо в аэропорту имени Шарля де Голля.

Оказалось, что в США Касаткина подозревают в участии в хакерской группировке, которая в период с 2020 по 2022 год атаковала около 900 организаций, включая американские госучреждения. Но при чем здесь российский баскетболист?

Дело в том, что в течение некоторого времени Касаткин выступал в американском студенческом чемпионате. Поиграл в Вирджинии и в Пенсильвании за Penn State, но в ковидный сезон вернулся в Россию, так и не дождавшись прорыва. Под подозрение американских властей он попал из-за купленного в США подержанного ноутбука, который ранее мог использоваться для хакерских атак. Так ситуацию объяснял адвокат Касаткина Фредерик Бело.

© Фото : Единая лига ВТБ Экс-баскетболиста клуба МБА-МАИ Даниил Касаткин © Фото : Единая лига ВТБ Экс-баскетболиста клуба МБА-МАИ Даниил Касаткин

Несколько раз сторона защиты ходатайствовала об освобождении Касаткина под судебный надзор. Посольство России было готово предоставить баскетболисту и его невесте жилье, а адвокаты подготовили банковские выписки, которые доказывали наличие у обвиняемого средств на проживание во Франции. Безуспешно — прокурор заявил, что "факты, вменяемые спортсмену в вину, крайне серьезные".

Касаткин жаловался на ужасные условия содержания, к нему не пускали посетителей. После получения отказов на смену меры пресечения, невесте баскетболиста разрешили свидания с ним, однако вскоре ее виза истекла, и ей пришлось покинуть страну.

В конце октября суд удовлетворил запрос США на экстрадицию Касаткина. По обвинениям, выдвинутым американцами, россиянин мог получить до 25 лет тюремного заключения. Решение суда защита решила не оспаривать, сославшись на бессмысленность этого действия. "Он считает, что следственная палата действовала по отношению к нему предвзято. Он чувствует, что у него нет шансов в Кассационном суде, учитывая текущую ситуацию", — комментировал ситуацию адвокат.

Обмен на подозреваемого в шпионаже

Наконец, 8 января спортивное сообщество всколыхнула новость об освобождении Касаткина. По словам адвоката Бело, премьер-министр Франции Себастьен Лекорню не подписал распоряжение об экстрадиции спортсмена в США, несмотря на решение суда.

« "Благодаря упорной работе адвокатов Даниил Касаткин сегодня ночью был отпущен из тюрьмы и вышел на свободу, его посадили на самолет, и он уже приземлился в Москве", — заявил Бело.

Информацию об освобождении баскетболиста подтвердила ФСБ. "Восьмого января возвращен на Родину задержанный во Франции гражданин Российской Федерации баскетболист Даниил Касаткин, экстрадиции которого в США требовали американские власти", — заявили в ведомстве.

Оказалось, что Касаткина обменяли. В обратном направлении отправился француз Лоран Винатье*, который был помилован указом президента России Владимира Путина.

« "Даниил Касаткин был обменян на гражданина Французской Республики Винатье* Лорана Клода Жана-Луи*, 1976 года рождения, который, являясь сотрудником швейцарской негосударственной некоммерческой организации "Центр гуманитарного диалога" ("Centre for Humanitarian Dialogue"), осуществлял сбор сведений военного и военно-технического характера", — сообщили в ФСБ.

© fsb.ru Возвращение в Россию баскетболиста Касаткина, обменянного на француза Винатье © fsb.ru Возвращение в Россию баскетболиста Касаткина, обменянного на француза Винатье

Винатье* приговорили к трем годам лишения свободы в октябре 2024 года за невыполнение обязанностей, установленных в отношении иностранных агентов. В мае 2025 года в отношении француза возбудили уголовное дело по статье о шпионаже. В ФСБ уточнили, что он собирал в беседах с экспертами и госслужащими данные, которые могут использовать иностранные спецслужбы в ущерб безопасности России.