Гернат, Ружичка и Лишка вошли в состав сборной Словакии на Олимпиаду-2026
16:44 08.01.2026
Гернат, Ружичка и Лишка вошли в состав сборной Словакии на Олимпиаду-2026
Гернат, Ружичка и Лишка вошли в состав сборной Словакии на Олимпиаду-2026 - РИА Новости Спорт, 08.01.2026
Гернат, Ружичка и Лишка вошли в состав сборной Словакии на Олимпиаду-2026
Защитник ярославского "Локомотива" Мартин Гернат, нападающий московского "Спартака" Адам Ружичка и форвард череповецкой "Северстали" Адам Лишка вошли в... РИА Новости Спорт, 08.01.2026
спорт, словакия, италия, милан, мартин гернат , марек гривик, международная федерация хоккея (iihf), зимние олимпийские игры 2026, адам ружичка, адам лишка, петер цегларик, северсталь
Спорт, Словакия, Италия, Милан, Мартин Гернат , Марек Гривик, Международная федерация хоккея (IIHF), Зимние Олимпийские игры 2026, Адам Ружичка, Адам Лишка, Петер Цегларик, Северсталь
Гернат, Ружичка и Лишка вошли в состав сборной Словакии на Олимпиаду-2026

Гернат, Ружичка и Лишка вошли в окончательный состав сборной Словакии на ОИ-2026

© Фото : Пресс-служба IIHFХоккеисты сборной Словакии
Хоккеисты сборной Словакии - РИА Новости, 1920, 08.01.2026
© Фото : Пресс-служба IIHF
Хоккеисты сборной Словакии. Архивное фото
МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Защитник ярославского "Локомотива" Мартин Гернат, нападающий московского "Спартака" Адам Ружичка и форвард череповецкой "Северстали" Адам Лишка вошли в окончательный состав сборной Словакии на зимнюю Олимпиаду-2026 в Италии, сообщается на сайте Федерации хоккея Словакии (Hockey Slovakia).
В состав также включены экс-форвард омского "Авангарда" Петер Цегларик, бывший нападающий подмосковного "Витязя" и нижегородского "Торпедо" Марек Гривик, а также экс-форвард нижнекамского "Нефтехимика" и минского "Динамо" Либор Гудачек.
Кроме того, в команду вошли представляющие клубы Национальной хоккейной лиги (НХЛ) защитники Эрик Чернак ("Тампа-Бэй Лайтнинг"), Мартин Фегервары ("Вашингтон Кэпиталз"), Шимон Немец ("Нью-Джерси Девилз"), а также нападающие Далибор Дворски ("Сент-Луис Блюз"), Мартин Поспишил ("Калгари Флэймз"), Павол Регенда ("Сан-Хосе Шаркс") и первый номер драфта НХЛ 2022 года форвард Юрай Слафковский, выступающий за "Монреаль Канадиенс".
Олимпиада пройдет с 6 по 22 февраля в Милане и Кортина-д'Ампеццо. В июле в штаб-квартире Международной федерации хоккея (IIHF) было подписано соглашение, по которому игроки Национальной хоккейной лиги (НХЛ) впервые с 2014 года примут участие в Олимпийских играх.
В 2022 году IIHF отстранила сборные России и Белоруссии от соревнований под эгидой организации из-за ситуации на Украине. Также команды не были допущены до хоккейных турниров на зимних Олимпийских играх. Место российской сборной заняли французы.
Хоккеиста "Локомотива" вызвали в сборную Словакии на Олимпийские игры
Спорт
 
