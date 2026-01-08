Рейтинг@Mail.ru
"Оренбург" расторг контракт с Чичинадзе
Футбол
 
18:13 08.01.2026
"Оренбург" расторг контракт с Чичинадзе
"Оренбург" расторг контракт с Чичинадзе
"Оренбург" расторг контракт с грузинским защитником Анри Чичинадзе по обоюдному согласию сторон, сообщается в Telegram-канале футбольного клуба. РИА Новости Спорт, 08.01.2026
спорт, анри чичинадзе, георгий зотов, оренбург, российская премьер-лига (рпл), кубок россии по футболу
Футбол, Спорт, Анри Чичинадзе, Георгий Зотов, Оренбург, Российская премьер-лига (РПЛ), Кубок России по футболу
"Оренбург" расторг контракт с Чичинадзе

"Оренбург" расторг контракт с грузинским футболистом Чичинадзе

© Фото : ФК "Оренбург"Новая эмблема футбольного клуба "Оренбург"
Новая эмблема футбольного клуба Оренбург - РИА Новости, 1920, 08.01.2026
© Фото : ФК "Оренбург"
Новая эмблема футбольного клуба "Оренбург" . Архивное фото
МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. "Оренбург" расторг контракт с грузинским защитником Анри Чичинадзе по обоюдному согласию сторон, сообщается в Telegram-канале футбольного клуба.
Чичинадзе 28 лет, он перешел в "Оренбург" из новороссийского "Черноморца" летом 2025 года. В текущем сезоне он провел 15 матчей в Российской премьер-лиге (РПЛ) и один - в Кубке России, не отметившись результативными действиями.
Также по обоюдному согласию сторон клуб расторг контракт с 35-летним российским защитником Георгием Зотовым, который в нынешнем сезоне провел 10 игр и не отметился результативными действиями. Он присоединился к "Оренбургу" летом 2024 года, перейдя из самарских "Крыльев Советов".
Футбол
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
