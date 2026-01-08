https://ria.ru/20260108/futbol-2066904788.html
"Оренбург" расторг контракт с Чичинадзе
"Оренбург" расторг контракт с Чичинадзе - РИА Новости Спорт, 08.01.2026
"Оренбург" расторг контракт с Чичинадзе
"Оренбург" расторг контракт с грузинским защитником Анри Чичинадзе по обоюдному согласию сторон, сообщается в Telegram-канале футбольного клуба. РИА Новости Спорт, 08.01.2026
2026-01-08T18:13:00+03:00
2026-01-08T18:13:00+03:00
2026-01-08T18:15:00+03:00
футбол
спорт
анри чичинадзе
георгий зотов
оренбург
российская премьер-лига (рпл)
кубок россии по футболу
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/0c/2022457530_0:275:1280:995_1920x0_80_0_0_eb34c753c1f60afbf65c6bbf9d7df4b2.jpg
https://ria.ru/20260108/evseev-2066867600.html
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/0c/2022457530_0:160:1280:1120_1920x0_80_0_0_15e64618d87500c2f3e36b40484d5ce8.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, анри чичинадзе, георгий зотов, оренбург, российская премьер-лига (рпл), кубок россии по футболу
Футбол, Спорт, Анри Чичинадзе, Георгий Зотов, Оренбург, Российская премьер-лига (РПЛ), Кубок России по футболу
"Оренбург" расторг контракт с Чичинадзе
"Оренбург" расторг контракт с грузинским футболистом Чичинадзе