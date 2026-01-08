https://ria.ru/20260108/futbol-2066815421.html
"Астон Вилла" сыграла на выезде вничью с "Кристал Пэлас"
"Астон Вилла" сыграла на выезде вничью с "Кристал Пэлас" - РИА Новости Спорт, 08.01.2026
"Астон Вилла" сыграла на выезде вничью с "Кристал Пэлас"
Бирмингемская "Астон Вилла" сыграла вничью с лондонским "Кристал Пэлас" в выездном матче 21-го тура чемпионата Англии по футболу. РИА Новости Спорт, 08.01.2026
2026-01-08T01:01:00+03:00
2026-01-08T01:01:00+03:00
2026-01-08T01:01:00+03:00
футбол
спорт
лондон
астон вилла
английская премьер-лига (апл)
кристал пэлас
брентфорд
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/02/2046042169_0:0:2401:1350_1920x0_80_0_0_12f2df7d540be3d4625621084f61fbb0.jpg
https://ria.ru/20260108/futbol-2066815011.html
лондон
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/02/2046042169_247:0:2047:1350_1920x0_80_0_0_9ac50cede47f627b05b7b97cc8b93e34.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, лондон, астон вилла, английская премьер-лига (апл), кристал пэлас, брентфорд
Футбол, Спорт, Лондон, Астон Вилла, Английская премьер-лига (АПЛ), Кристал Пэлас, Брентфорд
"Астон Вилла" сыграла на выезде вничью с "Кристал Пэлас"
"Астон Вилла" сыграла вничью с "Кристал Пэлас" в чемпионате Англии по футболу