"Астон Вилла" сыграла на выезде вничью с "Кристал Пэлас" - РИА Новости Спорт, 08.01.2026
01:01 08.01.2026
"Астон Вилла" сыграла на выезде вничью с "Кристал Пэлас"
"Астон Вилла" сыграла на выезде вничью с "Кристал Пэлас"
Бирмингемская "Астон Вилла" сыграла вничью с лондонским "Кристал Пэлас" в выездном матче 21-го тура чемпионата Англии по футболу. РИА Новости Спорт, 08.01.2026
спорт, лондон, астон вилла, английская премьер-лига (апл), кристал пэлас, брентфорд
"Астон Вилла" сыграла на выезде вничью с "Кристал Пэлас"

"Астон Вилла" сыграла вничью с "Кристал Пэлас" в чемпионате Англии по футболу

© Фото : Пресс-служба "Кристал Пэлас""Кристал Пэлас"
Кристал Пэлас - РИА Новости, 1920, 08.01.2026
© Фото : Пресс-служба "Кристал Пэлас"
"Кристал Пэлас" . Архивное фото
МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Бирмингемская "Астон Вилла" сыграла вничью с лондонским "Кристал Пэлас" в выездном матче 21-го тура чемпионата Англии по футболу.
Встреча в Лондоне завершилась со счетом 0:0.
"Астон Вилла" набрала 43 очка и располагается на третьей строчке в таблице Английской премьер-лиги (АПЛ). Столичный клуб не может победить в чемпионате на протяжении шести матчей и с 28 очками идет 13-м.
В другом матче дня дубль Игора Тиаго помог "Брентфорду" разгромить дома "Сандерленд" (3:0). Нападающий достиг отметки в 16 забитых мячей в текущем сезоне и стал лучшим среди бразильцев по количеству голов за сезон в истории АПЛ.
Лиам Делап и Алехандро Гарначо - РИА Новости, 1920, 08.01.2026
"Челси" потерпел первое поражение после увольнения Марески
Футбол
 
