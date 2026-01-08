Рейтинг@Mail.ru
13:20 08.01.2026
Крыл матом на весь мир и огрызался: все о самом дерзком футболисте России
Крыл матом на весь мир и огрызался: все о самом дерзком футболисте России - РИА Новости Спорт, 08.01.2026
Крыл матом на весь мир и огрызался: все о самом дерзком футболисте России
Он никогда не скрывал эмоций, на поле был страшен, вне его прямолинеен и порой груб. Чем отличился в карьере Вадим Евсеев, которому исполнилось 50 лет - в... РИА Новости Спорт, 08.01.2026
футбол
вадим евсеев
вокруг спорта
российская премьер-лига (рпл)
авторы риа новости спорт
материалы риа спорт
2026
Крыл матом на весь мир и огрызался: все о самом дерзком футболисте России

© пресс-служба ФК "Факел"Главный тренер "Факела" Вадим Евсеев
Главный тренер Факела Вадим Евсеев - РИА Новости, 1920, 08.01.2026
© пресс-служба ФК "Факел"
Читать в
MaxДзен
Борис Ходоровский
Борис Ходоровский
Все материалы
Он никогда не скрывал эмоций, на поле был страшен, вне его прямолинеен и порой груб. Чем отличился в карьере Вадим Евсеев, которому исполнилось 50 лет - в материале РИА Новости Спорт.

Вернулся после операции дочери

Евсеев провел под триста игр в элите российского футбола и 20 - за сборную. Но попасть в историю ему хватило и одного того самого матча в Уэльсе в стыках Евро-2004. "В спорте нужно жить ярко"... Эта строчка из песни Александры Пахмутовой и Николая Добронравова - о нынешнем главном тренере махачкалинского "Динамо".
Когда к нему подходят за автографом, то просят: "Допишите то, что вы выкрикнули в телекамеры после окончания матча в Кардиффе!" Евсеев отказывается и подчеркивает, что подобных слов он вообще-то не употребляет. В Уэльсе просто выплеснул все накопившиеся эмоции. И тревогу за судьбу дочери, которой в это же самое время делали сложнейшую операцию в Германии (одноклубники по "Локомотиву" сбросились и передали ему немалую сумму в евро), и злость на валлийских болельщиков, которые устроили "теплый" прием ему и всей сборной России, и радость от выполнения задачи, которую после первой игры считали практически невыполнимой.
© РИА Новости / Владимир Родионов
Вадим Евсеев - РИА Новости, 1920, 08.01.2026
© РИА Новости / Владимир Родионов
Перейти в медиабанк
Вадим Евсеев
Сборная России, в которой по ходу отборочного цикла на посту главного тренера Валерия Газзаева сменил Георгий Ярцев, заняла в группе второе место вслед за швейцарцами и вынуждена была проводить стыковые матчи с командой Уэльса, пропустившей вперед итальянцев и опередивших сильную сборную Сербии и Черногории. Первый матч в Москве завершился нулевой ничьей. Евсееву выпало опекать лидера соперников - Райана Гиггза. Сама звезда "Манчестер Юнайтед" признался, что так его даже в английской премьер-лиге не прихватывали. Свист на стадионе "Миллениум" в Кардиффе не смолкал, начиная с момента исполнения российского гимна.

Послали ночью за пивом

В Москве после одного из жестких контактов между Евсеевым и Гиггзом завязалась потасовка с участием игроков обеих команд. Желтые карточки получили два валлийца и Александр Мостовой, который вынужден был из-за перебора предупреждений пропустить ответную игру. Только это было полбеды. Желтую карточку получил и Сергей Овчинников, для которого она тоже стала роковой. В Кардиффе он сыграть не мог, и в распоряжении Ярцева остались только два дублера Босса - 19-летний Игорь Акинфеев, не сыгравший до этого ни одного матча за сборную, и 24-летний Вячеслав Малафеев, проведший одну игру четыре года назад.
Руслан Нигматуллин - РИА Новости, 1920, 03.01.2026
"Скрывается как преступница": Нигматуллин — об экс-жене, деньгах и Карпине
3 января, 09:00
Обстановка в раздевалке стадиона "Локомотив", как вспоминал Евсеев, была гнетущей. "Если бы Ярцев в тот момент начал бы нас песочить, а тем более - поливать в прессе, точно бы в Кардиффе проиграли, - говорил автор гола, который вывел сборную России на Евро-2004. - А Георгий Александрович, увидев похоронные лица, спокойно сказал: "Они сегодня вдесятером в обороне сидели. Посмотрим, что будет, когда им придется атаковать!"
Обсуждение тактики на ответную игру продолжилось на базе в Тарасовке уже без тренеров за пивом в номере Дмитрия Аленичева. Когда закончился первый ящик, за добавкой был командирован Евсеев. Разработали целую схему ухищрений, чтобы тренеры не узнали. Ведь посиделки с участием всех лидеров команды, затянулись до трех ночи! Только к тому времени на базе уже были системы видеонаблюдения, и Ярцев с помощниками, конечно, все знали. Только главный тренер предпочел не заметить нарушение спортивного режима, и этот урок для своей тренерской деятельности Вадим Валентинович Евсеев взял на заметку.
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Сборная команда России по футболу - РИА Новости, 1920, 08.01.2026
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
Сборная команда России по футболу
Шотландцы тоже анализировали игру сборной России и никак не могли предположить, что защитник на чужом поле придет на розыгрыш "стандарта" и забьет головой после навеса Гуся. Так тогда называли нынешнего главного тренера "Динамо" Ролана Гусева. Он тоже участвовал в ночном совещании по выработке тактики на матч в Кардиффе.

"Не умничайте"

После финального свистка, используя все богатство русского языка, Евсеев выкрикнул в телекамеру то, что нельзя передать посредством печатного слова. Только преамбулу "знай русского Ивана" привести можно. Знаковый эпизод вошел в народный фольклор. Поэт Михаил Танич утверждал, что это готовые строчки для шлягера, а политикам рекомендовали посылать Евсеева на переговоры с нашими западными "партнерами".
В жизни харизматичного футболиста было немало ярких эпизодов с самого начала карьеры. В детской команде "Динамо" его застукали за игрой в орлянку и не включили в состав делегации на турнир во Францию. Хуже от этого стало только динамовцам. Евсеев перешел в школу "Локомотива".
Однажды он обезвредил вора-рецидивиста. Правда, не столь эффектно, как показывают в сериалах про ментов. Евсеев, готовясь к приему гостей по случаю дня рождения, пылесосил квартиру и вдруг услышал, как открывается разрекламированный японский ограничитель входной двери и увидел незнакомца, который рылся в сумке любимой тещи. Досталось нахальному взломщику куда больше, чем Гиггзу. После нокаутирующего удара злоумышленник был повален на пол, после чего передан правоохранительным органам.
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Главный тренер Факела Вадим Евсеев - РИА Новости, 1920, 08.01.2026
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в медиабанк
Главный тренер "Факела" Вадим Евсеев
Еще будучи футболистом, Евсеев проявлял тренерские качества. Около двух лет он проработал вице-президентом футбольного агентства, представляющего интересы более сотни российских игроков. В отличие от многих партнеров по клубам и сборной Вадим Валентинович не остается без работы надолго и не переходит в разряд экспертов, рассуждающих о том, что "Спартак" нельзя доверять зарубежным специалистам, а в "Локомотиве" непременно должен работать продолжатель дела Юрия Семина.
Евсеев соглашается принять не только стоящие на вылет клубы РПЛ, но и команды первого или второго дивизионов. Не всегда и не везде все получается, зато скучно с Вадимом Валентиновичем не бывает никогда. Его высказывание после игры с "Оренбургом" осенью 2019 года стало мемом. Долго еще Евсеев разъяснял смысл своих слов: "У нас футбол в чем заключается, а забивании голов, что ли?"
Весной 2023-го в качестве главного тренера "Факела" Вадим Валентинович отказался отвечать на вопрос российского журналиста, узнав, что тот работает на немецкое издание. После этого воронежцы играли в Санкт-Петербурге. Перед тем как задать вопрос, специально сказал, что не имею двойного гражданства и бизнеса за границей. Вопрос задать не успел, Евсеев оборвал: "Не умничайте, молодой человек!" Услышать такое от тренера, который по возрасту в сыновья годится, было, конечно, приятно. Правда, обиду Евсеев не таил и, возглавляя "Ленинградец", спокойно общался.
После увольнения из этого клуба, который он не сумел вывести в первую лигу, долго без работы харизматичный тренер не оставался. Принял "Черноморец" - и снова удивил журналистов. Перед долгой зимней паузой пришел в смешанную зону с таблицей, в которой были указаны показатели новороссийского клуба до его прихода и после. "Вопросы есть?" - последовала реплика Евсеева. Вопросов не было. Зато поступило предложение вернуться в РПЛ в качестве главного тренера махачкалинского "Динамо".
8 января Евсееву исполняется 50 лет. Тренерская жизнь в этом возрасте только начинается!
