Крыл матом на весь мир и огрызался: все о самом дерзком футболисте России

Он никогда не скрывал эмоций, на поле был страшен, вне его прямолинеен и порой груб. Чем отличился в карьере Вадим Евсеев, которому исполнилось 50 лет - в материале РИА Новости Спорт.

Вернулся после операции дочери

Евсеев провел под триста игр в элите российского футбола и 20 - за сборную. Но попасть в историю ему хватило и одного того самого матча в Уэльсе в стыках Евро-2004. "В спорте нужно жить ярко"... Эта строчка из песни Александры Пахмутовой и Николая Добронравова - о нынешнем главном тренере махачкалинского " Динамо ".

Когда к нему подходят за автографом, то просят: "Допишите то, что вы выкрикнули в телекамеры после окончания матча в Кардиффе!" Евсеев отказывается и подчеркивает, что подобных слов он вообще-то не употребляет. В Уэльсе просто выплеснул все накопившиеся эмоции. И тревогу за судьбу дочери, которой в это же самое время делали сложнейшую операцию в Германии (одноклубники по " Локомотиву " сбросились и передали ему немалую сумму в евро), и злость на валлийских болельщиков, которые устроили "теплый" прием ему и всей сборной России, и радость от выполнения задачи, которую после первой игры считали практически невыполнимой.

Сборная России, в которой по ходу отборочного цикла на посту главного тренера Валерия Газзаева сменил Георгий Ярцев , заняла в группе второе место вслед за швейцарцами и вынуждена была проводить стыковые матчи с командой Уэльса, пропустившей вперед итальянцев и опередивших сильную сборную Сербии и Черногории. Первый матч в Москве завершился нулевой ничьей. Евсееву выпало опекать лидера соперников - Райана Гиггза . Сама звезда " Манчестер Юнайтед " признался, что так его даже в английской премьер-лиге не прихватывали. Свист на стадионе "Миллениум" в Кардиффе не смолкал, начиная с момента исполнения российского гимна.

Послали ночью за пивом

В Москве после одного из жестких контактов между Евсеевым и Гиггзом завязалась потасовка с участием игроков обеих команд. Желтые карточки получили два валлийца и Александр Мостовой , который вынужден был из-за перебора предупреждений пропустить ответную игру. Только это было полбеды. Желтую карточку получил и Сергей Овчинников , для которого она тоже стала роковой. В Кардиффе он сыграть не мог, и в распоряжении Ярцева остались только два дублера Босса - 19-летний Игорь Акинфеев , не сыгравший до этого ни одного матча за сборную, и 24-летний Вячеслав Малафеев , проведший одну игру четыре года назад.

Обстановка в раздевалке стадиона "Локомотив", как вспоминал Евсеев, была гнетущей. "Если бы Ярцев в тот момент начал бы нас песочить, а тем более - поливать в прессе, точно бы в Кардиффе проиграли, - говорил автор гола, который вывел сборную России на Евро-2004. - А Георгий Александрович, увидев похоронные лица, спокойно сказал: "Они сегодня вдесятером в обороне сидели. Посмотрим, что будет, когда им придется атаковать!"

Обсуждение тактики на ответную игру продолжилось на базе в Тарасовке уже без тренеров за пивом в номере Дмитрия Аленичева . Когда закончился первый ящик, за добавкой был командирован Евсеев. Разработали целую схему ухищрений, чтобы тренеры не узнали. Ведь посиделки с участием всех лидеров команды, затянулись до трех ночи! Только к тому времени на базе уже были системы видеонаблюдения, и Ярцев с помощниками, конечно, все знали. Только главный тренер предпочел не заметить нарушение спортивного режима, и этот урок для своей тренерской деятельности Вадим Валентинович Евсеев взял на заметку.

Шотландцы тоже анализировали игру сборной России и никак не могли предположить, что защитник на чужом поле придет на розыгрыш "стандарта" и забьет головой после навеса Гуся. Так тогда называли нынешнего главного тренера "Динамо" Ролана Гусева . Он тоже участвовал в ночном совещании по выработке тактики на матч в Кардиффе.

"Не умничайте"

После финального свистка, используя все богатство русского языка, Евсеев выкрикнул в телекамеру то, что нельзя передать посредством печатного слова. Только преамбулу "знай русского Ивана" привести можно. Знаковый эпизод вошел в народный фольклор. Поэт Михаил Танич утверждал, что это готовые строчки для шлягера, а политикам рекомендовали посылать Евсеева на переговоры с нашими западными "партнерами".

В жизни харизматичного футболиста было немало ярких эпизодов с самого начала карьеры. В детской команде "Динамо" его застукали за игрой в орлянку и не включили в состав делегации на турнир во Францию. Хуже от этого стало только динамовцам. Евсеев перешел в школу "Локомотива".

Однажды он обезвредил вора-рецидивиста. Правда, не столь эффектно, как показывают в сериалах про ментов. Евсеев, готовясь к приему гостей по случаю дня рождения, пылесосил квартиру и вдруг услышал, как открывается разрекламированный японский ограничитель входной двери и увидел незнакомца, который рылся в сумке любимой тещи. Досталось нахальному взломщику куда больше, чем Гиггзу. После нокаутирующего удара злоумышленник был повален на пол, после чего передан правоохранительным органам.



Евсеев соглашается принять не только стоящие на вылет клубы Еще будучи футболистом, Евсеев проявлял тренерские качества. Около двух лет он проработал вице-президентом футбольного агентства, представляющего интересы более сотни российских игроков. В отличие от многих партнеров по клубам и сборной Вадим Валентинович не остается без работы надолго и не переходит в разряд экспертов, рассуждающих о том, что " Спартак " нельзя доверять зарубежным специалистам, а в "Локомотиве" непременно должен работать продолжатель дела Юрия Семина Евсеев соглашается принять не только стоящие на вылет клубы РПЛ , но и команды первого или второго дивизионов. Не всегда и не везде все получается, зато скучно с Вадимом Валентиновичем не бывает никогда. Его высказывание после игры с " Оренбургом " осенью 2019 года стало мемом. Долго еще Евсеев разъяснял смысл своих слов: "У нас футбол в чем заключается, а забивании голов, что ли?"