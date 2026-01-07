Дубль Голдобина принес СКА победу над "Ладой" в матче КХЛ

МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Петербургский СКА в овертайме одержал победу над тольяттинской "Ладой" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
07 января 2026 • начало в 17:00
Закончен в OT
15:24 • Рокко Гримальди
(Брендэн Лайпсик, Николай Голдобин)
06:50 • Рокко Гримальди
(Николай Голдобин, Брендэн Лайпсик)
19:00 • Николай Голдобин
(Сергей Плотников, Yegor Gurzanov)
15:54 • Егор Савиков
(Марат Хайруллин, Михаил Воробьев)
01:32 • Николай Голдобин
07:47 • Андрей Алтыбармакян
(Николай Макаров, Riley Sawchuk)
09:40 • Томаш Юрчо
(Riley Sawchuk, Николай Макаров)
16:20 • Андрей Чивилев
(Николай Макаров, Иван Романов)
17:15 • Иван Савчик
Встреча в Санкт-Петербурге завершилась со счетом 5:4 (1:1, 2:0, 1:3, 1:0). В составе победителей дубли оформили Рокко Гримальди (16-я, 27-я минуты) и Николай Голдобин (40, 62), также шайбу забросил Егор Савиков (56). У "Лады" отличились Андрей Алтыбармакян (8), Томаш Юрчо (50), Андрей Чивилев (57) и Иван Савчик (58).
СКА (49 очков) занимает седьмое место в турнирной таблице Западной конференции, где "Лада" (27), потерпевшая седьмое поражение подряд, идет на последней, 11-й строчке.
В следующем матче СКА сыграет с магнитогорским "Металлургом" в гостях 10 января. "Лада" днем раньше встретится с "Сочи" на льду соперника.
