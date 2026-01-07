https://ria.ru/20260107/neymar-2066728725.html
Неймар продлил контракт с "Сантосом" до конца 2026 года
Неймар продлил контракт с "Сантосом" до конца 2026 года - РИА Новости Спорт, 07.01.2026
Неймар продлил контракт с "Сантосом" до конца 2026 года
Бывший нападающий испанской "Барселоны" и французского "Пари Сен-Жермен" Неймар продлил контракт с бразильским "Сантосом", сообщается на сайте футбольного... РИА Новости Спорт, 07.01.2026
