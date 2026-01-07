Рейтинг@Mail.ru
Неймар продлил контракт с "Сантосом" до конца 2026 года
Футбол
 
07.01.2026
Неймар продлил контракт с "Сантосом" до конца 2026 года
Неймар продлил контракт с "Сантосом" до конца 2026 года
неймар, сантос, барселона, пари сен-жермен (псж), трансферы
Футбол, Неймар, Сантос, Барселона, Пари Сен-Жермен (ПСЖ), Трансферы

Неймар продлил контракт с "Сантосом" до конца 2026 года

МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Бывший нападающий испанской "Барселоны" и французского "Пари Сен-Жермен" Неймар продлил контракт с бразильским "Сантосом", сообщается на сайте футбольного клуба.
Соглашение с бразильцем рассчитано до конца 2026 года.
Неймар перешел из "Аль-Хиляля" в "Сантос" в январе 2025 года. "Сантос" завершил чемпионат на 12-м месте в турнирной таблице, набрав 47 очков. 33-летний бразилец сыграл 28 матчей в сезоне и забил 11 мячей. Неймар играл за испанскую "Барселону" с 2013 по 2017 год, а затем перешел во французский "Пари Сен-Жермен" за рекордные для мирового футбола 222 миллиона евро.
Хуан Карлос Карседо - РИА Новости, 1920, 05.01.2026
Работал с "тренеришкой", Неймаром и Дзюбой: кого "Спартак" выбрал тренером
5 января, 19:20
 
Футбол Неймар Сантос Барселона Пари Сен-Жермен (ПСЖ) Трансферы
 
