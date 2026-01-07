https://ria.ru/20260107/khokkey-2066720751.html
Свечникова признали третьей звездой дня в НХЛ
Свечникова признали третьей звездой дня в НХЛ - РИА Новости Спорт, 07.01.2026
Свечникова признали третьей звездой дня в НХЛ
Российский нападающий "Каролины Харрикейнз" Андрей Свечников признан третьей звездой дня в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги (НХЛ), сообщается... РИА Новости Спорт, 07.01.2026
2026-01-07T11:10:00+03:00
2026-01-07T11:10:00+03:00
2026-01-07T11:10:00+03:00
хоккей
спорт
андрей свечников
коннор макдэвид
энтони дюклер
каролина харрикейнз
эдмонтон ойлерз
даллас старз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/1b/1827233175_0:0:1000:564_1920x0_80_0_0_ad43e6e76b5e01f9f46458973cf03fb1.jpg
https://ria.ru/20260107/nkhl-2066709210.html
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/1b/1827233175_0:0:1000:750_1920x0_80_0_0_557618ae7823c996546199ed4a85228e.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, андрей свечников, коннор макдэвид, энтони дюклер, каролина харрикейнз, эдмонтон ойлерз, даллас старз, национальная хоккейная лига (нхл)
Хоккей, Спорт, Андрей Свечников, Коннор Макдэвид, Энтони Дюклер, Каролина Харрикейнз, Эдмонтон Ойлерз, Даллас Старз, Национальная хоккейная лига (НХЛ)
Свечникова признали третьей звездой дня в НХЛ
Форварда "Каролины" Свечникова признали третьей звездой дня в НХЛ