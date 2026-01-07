Рейтинг@Mail.ru
Свечникова признали третьей звездой дня в НХЛ
Хоккей/Шайба/Лед - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Хоккей
 
11:10 07.01.2026
Свечникова признали третьей звездой дня в НХЛ
Российский нападающий "Каролины Харрикейнз" Андрей Свечников признан третьей звездой дня в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги (НХЛ)
хоккей
спорт
андрей свечников
коннор макдэвид
энтони дюклер
каролина харрикейнз
эдмонтон ойлерз
даллас старз
спорт, андрей свечников, коннор макдэвид, энтони дюклер, каролина харрикейнз, эдмонтон ойлерз, даллас старз, национальная хоккейная лига (нхл)
Хоккей, Спорт, Андрей Свечников, Коннор Макдэвид, Энтони Дюклер, Каролина Харрикейнз, Эдмонтон Ойлерз, Даллас Старз, Национальная хоккейная лига (НХЛ)
Свечникова признали третьей звездой дня в НХЛ

Форварда "Каролины" Свечникова признали третьей звездой дня в НХЛ

© Фото : twitter.com/canesХоккеист "Каролины Харрикейнз" Андрей Свечников
Хоккеист Каролины Харрикейнз Андрей Свечников - РИА Новости, 1920, 07.01.2026
© Фото : twitter.com/canes
Хоккеист "Каролины Харрикейнз" Андрей Свечников. Архивное фото
МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Российский нападающий "Каролины Харрикейнз" Андрей Свечников признан третьей звездой дня в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги (НХЛ), сообщается на сайте организации.
В среду "Каролина" дома одержала победу над "Даллас Старз" со счетом 6:3. Свечников оформил четыре ассиста. В текущем сезоне россиянин набрал 35 очков (12 голов + 23 передачи) за 43 игры.
Национальная хоккейная лига (НХЛ)
07 января 2026 • начало в 03:00
Завершен
Каролина
6 : 3
Даллас
07:19 • К'Андре Миллер
(Андрей Свечников, Себастьян Ахо)
13:32 • Шейн Гостисбеер
(Сет Джарвис, Андрей Свечников)
18:56 • Логан Станковен
(К'Андре Миллер, Ялен Четфилд)
25:17 • К'Андре Миллер
(Андрей Свечников, Николай Элерс)
26:59 • Сет Джарвис
(Андрей Свечников, Николай Элерс)
48:18 • Уильям Каррьер
(Николай Элерс)
11:53 • Джейсон Робертсон
40:36 • Микко Рантанен
(Джейсон Робертсон)
58:11 • Уайтт Джонстон
(Микко Рантанен, Джейсон Робертсон)
Второй звездой дня стал канадский нападающий "Эдмонтон Ойлерз" Коннор Макдэвид, который стал автором хет-трика в матче против "Нэшвилл Предаторз" (6:2).
Первой звездой признан канадский форвард "Нью-Йорк Айлендерс" Энтони Дюклер, в активе которого три шайбы и две передачи в домашней игре против "Нью-Джерси Девилз" (9:0).
Голкипер Нью-Йорк Айлендерс Илья Сорокин - РИА Новости, 1920, 07.01.2026
Рекордный шатаут Сорокина помог "Айлендерс" обыграть "Нью-Джерси" в НХЛ
ХоккейСпортАндрей СвечниковКоннор МакдэвидЭнтони ДюклерКаролина ХаррикейнзЭдмонтон ОйлерзДаллас СтарзНациональная хоккейная лига (НХЛ)
 
