"Каролина" обыграла "Даллас" в матче НХЛ, Свечников оформил четыре ассиста

МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. "Каролина Харрикейнз" одержала победу над "Даллас Старз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча в Роли завершилась со счетом 6:3 (3:1, 2:0, 1:2) в пользу "Каролины". В составе победителей дублем отметился К'Андре Миллер (8-я и 26-я минуты), шайбы также забросили Шейн Гостисбеер (14), Логан Стэнковен (19), Сет Джарвис (27) и Уильям Каррье (49). У "Далласа" отличились Джейсон Робертсон (12), Микко Рантанен (41) и Уайатт Джонстон (59).
07 января 2026 • начало в 03:00
Завершен
07:19 • К'Андре Миллер
13:32 • Шейн Гостисбеер
18:56 • Логан Станковен
25:17 • К'Андре Миллер
26:59 • Сет Джарвис
48:18 • Уильям Каррьер
11:53 • Джейсон Робертсон
40:36 • Микко Рантанен
58:11 • Уайтт Джонстон
Российский нападающий "Каролины" Андрей Свечников оформил четыре ассиста и был признан второй звездой встречи. В текущем сезоне Свечников набрал 35 очков (12 голов + 23 передачи) за 43 игры.
"Каролина", набрав 55 очков, лидирует в турнирной таблице Столичного дивизиона. "Даллас" с 58 баллами занимает вторую строчку в Центральном дивизионе. Команда проиграла шесть встреч подряд.