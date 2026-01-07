Рейтинг@Mail.ru
"Барселона" разгромила "Атлетик" и вышла в финал Суперкубка Испании
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
23:54 07.01.2026 (обновлено: 00:52 08.01.2026)
https://ria.ru/20260107/futbol-2066810886.html
"Барселона" разгромила "Атлетик" и вышла в финал Суперкубка Испании
"Барселона" разгромила "Атлетик" и вышла в финал Суперкубка Испании - РИА Новости Спорт, 08.01.2026
"Барселона" разгромила "Атлетик" и вышла в финал Суперкубка Испании
"Барселона" одержала разгромную победу над "Атлетиком" из Бильбао в полуфинальном матче Суперкубка Испании по футболу, который проходит в саудовской Джидде. РИА Новости Спорт, 08.01.2026
2026-01-07T23:54:00+03:00
2026-01-08T00:52:00+03:00
футбол
спорт
рафинья (1987)
ферран торрес
барселона
атлетик (бильбао)
суперкубок испании
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/16/2043597672_0:0:1071:602_1920x0_80_0_0_3c185fbe847b915dcd76c816474c2341.jpg
https://ria.ru/20260104/barselona-2066292101.html
"Барселона" разгромила "Атлетик" и вышла в финал Суперкубка Испании

"Барселона" разгромила "Атлетик" со счетом 5:0, выйдя в финал Суперкубка Испании

МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. "Барселона" одержала разгромную победу над "Атлетиком" из Бильбао в полуфинальном матче Суперкубка Испании по футболу, который проходит в саудовской Джидде.
Встреча завершилась со счетом 5:0. Отличились Ферран Торрес (22-я минута), Фермин Лопес (30), Руни Бардагжи (34) и Рафинья (38, 52).
Super Cup
07 января 2026 • начало в 22:00
Завершен
Барселона
5 : 0
Атлетик Бильбао
22‎’‎ • Ферран Торрес
(Фермин Лопес)
30‎’‎ • Фермин Лопес
(Рафинья)
34‎’‎ • Руни Барджи
(Фермин Лопес)
38‎’‎ • Рафинья
(Руни Барджи)
52‎’‎ • Рафинья
(Руни Барджи)
В финале, который пройдет 11 января, "Барселона" встретится с победителем матча между "Реалом" и "Атлетико". Мадридское дерби состоится в четверг. "Сине-гранатовые" с 15 титулами являются рекордсменами турнира и действующими обладателями трофея.
Роберт Левандовский - РИА Новости, 1920, 04.01.2026
"Барселона" обыграла "Эспаньол" и продлила победную серию в Ла Лиге
4 января, 01:19
 
