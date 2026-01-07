https://ria.ru/20260107/futbol-2066810886.html
"Барселона" разгромила "Атлетик" и вышла в финал Суперкубка Испании
"Барселона" разгромила "Атлетик" и вышла в финал Суперкубка Испании
"Барселона" одержала разгромную победу над "Атлетиком" из Бильбао в полуфинальном матче Суперкубка Испании по футболу, который проходит в саудовской Джидде. РИА Новости Спорт, 08.01.2026
"Барселона" разгромила "Атлетик" и вышла в финал Суперкубка Испании
"Барселона" разгромила "Атлетик" со счетом 5:0, выйдя в финал Суперкубка Испании