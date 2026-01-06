https://ria.ru/20260106/tennis-2066573022.html
Шнайдер обыграла Потапову во втором круге турнира в Брисбене
Шнайдер обыграла Потапову во втором круге турнира в Брисбене - РИА Новости Спорт, 06.01.2026
Шнайдер обыграла Потапову во втором круге турнира в Брисбене
Российская теннисистка Диана Шнайдер одержала победу над сменившей гражданство на австрийское Анастасией Потаповой и вышла в третий круг турнира категории WTA... РИА Новости Спорт, 06.01.2026
2026-01-06T08:42:00+03:00
брисбен
Шнайдер обыграла Потапову во втором круге турнира в Брисбене
Шнайдер обыграла Потапову и вышла в третий круг турнира в Брисбене