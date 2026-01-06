Рейтинг@Mail.ru
Шнайдер обыграла Потапову во втором круге турнира в Брисбене
Теннис
 
08:42 06.01.2026
https://ria.ru/20260106/tennis-2066573022.html
Шнайдер обыграла Потапову во втором круге турнира в Брисбене
Шнайдер обыграла Потапову во втором круге турнира в Брисбене - РИА Новости Спорт, 06.01.2026
Шнайдер обыграла Потапову во втором круге турнира в Брисбене
Российская теннисистка Диана Шнайдер одержала победу над сменившей гражданство на австрийское Анастасией Потаповой и вышла в третий круг турнира категории WTA... РИА Новости Спорт, 06.01.2026
2026-01-06T08:42:00+03:00
2026-01-06T08:42:00+03:00
теннис
спорт
брисбен
диана шнайдер
мэдисон киз
арина соболенко
женская теннисная ассоциация (wta)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/02/1925130089_0:0:2048:1152_1920x0_80_0_0_f2b0b179b9d481b5a9b14f67f49ab104.jpg
https://ria.ru/20251229/grazhdanstvo-2065374665.html
брисбен
Шнайдер обыграла Потапову во втором круге турнира в Брисбене

Шнайдер обыграла Потапову и вышла в третий круг турнира в Брисбене

© Фото : Пресс-служба WTAРоссийская теннисистка Диана Шнайдер
Российская теннисистка Диана Шнайдер - РИА Новости, 1920, 06.01.2026
© Фото : Пресс-служба WTA
Российская теннисистка Диана Шнайдер. Архивное фото
МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Российская теннисистка Диана Шнайдер одержала победу над сменившей гражданство на австрийское Анастасией Потаповой и вышла в третий круг турнира категории WTA 500 в австралийском Брисбене, призовой фонд которого составляет почти 1,7 млн долларов.
Встреча завершилась со счетом 6:1, 6:3 в пользу 21-й ракетки мира Шнайдер. Потапова занимает 55-ю строчку в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Теннисистки провели на корте 1 час 17 минут.
Женская теннисная ассоциация (WTA)
Brisbane International
06 января 2026 • начало в 05:45
Завершен
Диана Шнайдер
2 : 06:16:3
Анастасия Потапова
Календарь Турнирная таблица История встреч
В следующем круге Шнайдер встретится с седьмой ракеткой мира американкой Мэдисон Киз.
В другом матче второго раунда первый номер мирового рейтинга белоруска Арина Соболенко за 48 минут обыграла испанку Кристину Букшу (50) со счетом 6:0, 6:1.
Шамиль Тарпищев - РИА Новости, 1920, 29.12.2025
Тарпищев объяснил смену спортивного гражданства теннисистами из России
29 декабря 2025, 12:27
 
