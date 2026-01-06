https://ria.ru/20260106/rosenor-2066606421.html
"Челси" назначил Росеньора на пост главного тренера
Англичанин Лиам Росеньор назначен на пост главного тренера лондонского "Челси", сообщается на сайте футбольного клуба. РИА Новости Спорт, 06.01.2026
МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Англичанин Лиам Росеньор назначен на пост главного тренера лондонского "Челси", сообщается на сайте футбольного клуба.
Соглашение со специалистом рассчитано до 2032 года.
"Челси" 1 января отправил в отставку итальянского тренера Энцо Мареску, который возглавлял лондонский клуб с июня 2024 года.
Росеньору 41 год. Уроженец Лондона до назначения в "Челси" с лета 2024 года занимал пост главного тренера французского "Страсбура". Ранее он также работал в тренерском штабе "Дерби Каунти".
После 20 туров "Челси" с 31 очком занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата Англии. В Лиге чемпионов лондонская команда с 10 баллами располагается на 13-й строчке.