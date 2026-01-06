Рейтинг@Mail.ru
"Челси" назначил Росеньора на пост главного тренера - РИА Новости Спорт, 06.01.2026
13:18 06.01.2026 (обновлено: 13:31 06.01.2026)
"Челси" назначил Росеньора на пост главного тренера
"Челси" назначил Росеньора на пост главного тренера
Англичанин Лиам Росеньор назначен на пост главного тренера лондонского "Челси", сообщается на сайте футбольного клуба. РИА Новости Спорт, 06.01.2026
челси, английская премьер-лига (апл), лиам росеньор
Футбол, Челси, Английская премьер-лига (АПЛ), Лиам Росеньор
МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Англичанин Лиам Росеньор назначен на пост главного тренера лондонского "Челси", сообщается на сайте футбольного клуба.
Соглашение со специалистом рассчитано до 2032 года.
"Челси" 1 января отправил в отставку итальянского тренера Энцо Мареску, который возглавлял лондонский клуб с июня 2024 года.
Росеньору 41 год. Уроженец Лондона до назначения в "Челси" с лета 2024 года занимал пост главного тренера французского "Страсбура". Ранее он также работал в тренерском штабе "Дерби Каунти".
После 20 туров "Челси" с 31 очком занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата Англии. В Лиге чемпионов лондонская команда с 10 баллами располагается на 13-й строчке.
Виктор Ганчаренко - РИА Новости, 1920, 06.01.2026
Экс-тренер ЦСКА Ганчаренко возглавил сборную Белоруссии
ФутболЧелсиАПЛ 2025-2026 (Английская Премьер-лига по футболу)Лиам Росеньор
 
