"Металлург" обыграл "Локомотив" в матче КХЛ
Хоккей
Хоккей
 
17:08 06.01.2026 (обновлено: 17:13 06.01.2026)
"Металлург" обыграл "Локомотив" в матче КХЛ
"Металлург" обыграл "Локомотив" в матче КХЛ - РИА Новости Спорт, 06.01.2026
"Металлург" обыграл "Локомотив" в матче КХЛ
Магнитогорский "Металлург" обыграл ярославский "Локомотив" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). РИА Новости Спорт, 06.01.2026
2026-01-06T17:08:00+03:00
2026-01-06T17:13:00+03:00
спорт
магнитогорск
андрей козлов
мартин гернат
макар хабаров
валерий орехов
металлург (магнитогорск)
локомотив (ярославль)
магнитогорск
Спорт, Магнитогорск, Андрей Козлов, Мартин Гернат , Макар Хабаров, Валерий Орехов, Металлург (Магнитогорск), Локомотив (Ярославль), Континентальная хоккейная лига (КХЛ), Хоккей
"Металлург" обыграл "Локомотив" в матче КХЛ

"Металлург" в овертайме обыграл "Локомотив" в домашнем матче КХЛ

МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Магнитогорский "Металлург" обыграл ярославский "Локомотив" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Встреча в Магнитогорске завершилась победой хозяев в овертайме со счетом 5:4 (0:2, 1:0, 3:2, 1:0). В составе "Металлурга" шайбы забросили Люк Джонсон (26-я минута), Андрей Козлов (46), Дмитрий Силантьев (50), Макар Хабаров (56) и Валерий Орехов (65). У "Локомотива" отличились Никита Черепанов (4), Максим Шалунов (20), Артур Каюмов (48) и Мартин Гернат (60).
Континентальная хоккейная лига (КХЛ)
06 января 2026 • начало в 14:30
Закончен в OT
Металлург Мг
5 : 4
Локомотив
05:15 • Люк Джонсон
(Сергей Толчинский, Даниил Вовченко)
05:54 • Andrei Kozlov
(Даниил Вовченко)
09:03 • Дмитрий Силантьев
(Никита Михайлис, Владимир Ткачев)
15:46 • Макар Хабаров
(Егор Коробкин, Никита Коротков)
04:51 • Валерий Орехов
(Никита Михайлис)
03:50 • Никита Черепанов
(Максим Березкин)
19:24 • Максим Шалунов
(Артур Каюмов, Мартин Гернат)
07:05 • Артур Каюмов
(Максим Шалунов)
19:12 • Мартин Гернат
(Андрей Сергеев, Артур Каюмов)
Календарь Турнирная таблица История встреч
"Металлург" (66 очков) возглавляет таблицу Восточной конференции. "Локомотив" (59) лидирует на Западе.
В следующем матче "Металлург" примет омский "Авангард" 8 января. "Локомотив" в этот же день сыграет с новосибирской "Сибирью" на льду соперника.
