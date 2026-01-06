Кузьменко набрал два очка и стал первой звездой матча НХЛ

МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. "Лос-Анджелес Кингз" одержал победу над "Миннесотой Уайлд" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча в Лос-Анджелесе завершилась со счетом 4:2 (0:0, 2:0, 2:2) в пользу хозяев. В составе победителей шайбы забросили Уоррен Фогель (36-я минута), Кевин Фиала (38), российский нападающий Андрей Кузьменко (50), который также отметился голевой передачей, и Адриан Кемпе (59). У "Миннесоты" отличились Джаред Спёрджон (46) и Райан Хартман (56).
06 января 2026 • начало в 06:30
Завершен
35:34 • Уоррен Фегеле
37:53 • Кевин Фиала
49:20 • Андрей Кузьменко
58:21 • Адриан Кемпе
(Алекс Лаферьер, Квинтон Байфилд)
45:55 • Джаред Спарджеон
55:21 • Райан Хартман
(Джаред Спарджеон, Брок Фабер)
Кузьменко был признан первой звездой матча. В текущем сезоне россиянин набрал 16 очков (9 голов + 7 передач) в 36 играх.
"Лос-Анджелес", набрав 45 очков, поднялся на четвертое место в турнирной таблице Тихоокеанского дивизиона. "Миннесота" с 58 баллами занимает третью строчку в Центральном дивизионе.
Результаты других матчей:
"Оттава Сенаторз" - "Детройт Ред Уингз" - 3:5 (0:3, 2:1, 1:1);
"Калгари Флэймз" - "Сиэтл Кракен" - 1:5 (1:0, 0:1, 4:0).