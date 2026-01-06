Рейтинг@Mail.ru
Кузьменко набрал два очка и стал первой звездой матча НХЛ - РИА Новости Спорт, 06.01.2026
Хоккей
Хоккей
 
09:32 06.01.2026 (обновлено: 09:43 06.01.2026)
https://ria.ru/20260106/khokkey-2066576624.html
Кузьменко набрал два очка и стал первой звездой матча НХЛ
Кузьменко набрал два очка и стал первой звездой матча НХЛ - РИА Новости Спорт, 06.01.2026
Кузьменко набрал два очка и стал первой звездой матча НХЛ
"Лос-Анджелес Кингз" одержал победу над "Миннесотой Уайлд" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). РИА Новости Спорт, 06.01.2026
2026-01-06T09:32:00+03:00
2026-01-06T09:43:00+03:00
хоккей
спорт
лос-анджелес
андрей кузьменко
кевин фиала
адриан кемпе
лос-анджелес кингз
оттава сенаторз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/16/2012651419_423:75:2903:1470_1920x0_80_0_0_b304af2d0f68aea7bd2e23b81173d633.jpg
https://ria.ru/20260106/khokkey-2066562879.html
лос-анджелес
спорт, лос-анджелес, андрей кузьменко, кевин фиала, адриан кемпе, лос-анджелес кингз, оттава сенаторз, национальная хоккейная лига (нхл)
Хоккей, Спорт, Лос-Анджелес, Андрей Кузьменко, Кевин Фиала, Адриан Кемпе, Лос-Анджелес Кингз, Оттава Сенаторз, Национальная хоккейная лига (НХЛ)
Кузьменко набрал два очка и стал первой звездой матча НХЛ

"Лос-Анджелес" обыграл "Миннесоту" в НХЛ, Кузьменко стал первой звездой матча

© Фото : Соцсети клуба НХЛ "Лос-Анджелес"Хоккеисты клуба НХЛ "Лос-Анджелес"
Хоккеисты клуба НХЛ Лос-Анджелес - РИА Новости, 1920, 06.01.2026
© Фото : Соцсети клуба НХЛ "Лос-Анджелес"
Хоккеисты клуба НХЛ "Лос-Анджелес". Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. "Лос-Анджелес Кингз" одержал победу над "Миннесотой Уайлд" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча в Лос-Анджелесе завершилась со счетом 4:2 (0:0, 2:0, 2:2) в пользу хозяев. В составе победителей шайбы забросили Уоррен Фогель (36-я минута), Кевин Фиала (38), российский нападающий Андрей Кузьменко (50), который также отметился голевой передачей, и Адриан Кемпе (59). У "Миннесоты" отличились Джаред Спёрджон (46) и Райан Хартман (56).
Национальная хоккейная лига (НХЛ)
06 января 2026 • начало в 06:30
Завершен
Лос-Анджелес
4 : 2
Миннесота
35:34 • Уоррен Фегеле
(Брайан Дюмулин, Джефф Мэлотт)
37:53 • Кевин Фиала
(Андрей Кузьменко, Алекс Теркотт)
49:20 • Андрей Кузьменко
(Брайан Дюмулин)
58:21 • Адриан Кемпе
(Алекс Лаферьер, Квинтон Байфилд)
45:55 • Джаред Спарджеон
(Юнас Бродин, Нико Штурм)
55:21 • Райан Хартман
(Джаред Спарджеон, Брок Фабер)
Календарь Турнирная таблица История встреч
Кузьменко был признан первой звездой матча. В текущем сезоне россиянин набрал 16 очков (9 голов + 7 передач) в 36 играх.
"Лос-Анджелес", набрав 45 очков, поднялся на четвертое место в турнирной таблице Тихоокеанского дивизиона. "Миннесота" с 58 баллами занимает третью строчку в Центральном дивизионе.
Результаты других матчей:
"Оттава Сенаторз" - "Детройт Ред Уингз" - 3:5 (0:3, 2:1, 1:1);
"Калгари Флэймз" - "Сиэтл Кракен" - 1:5 (1:0, 0:1, 4:0).
Александр Овечкин - РИА Новости, 1920, 06.01.2026
Овечкин забил 914-й гол в НХЛ и обновил снайперский рекорд лиги
Вчера, 05:50
 
ХоккейСпортЛос-АнджелесАндрей КузьменкоКевин ФиалаАдриан КемпеЛос-Анджелес КингзОттава СенаторзНациональная хоккейная лига (НХЛ)
 
Матч-центр
 
