Овечкин повторил мощный рекорд Ягра по голам в НХЛ

МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Российский нападающий "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин повторил рекорд Национальной хоккейной лиги (НХЛ) по количеству победных голов с учетом игр в чемпионатах и плей-офф.
06 января 2026 • начало в 03:00
Завершен
15:56 • Джастин Сурдиф
18:58 • Джастин Сурдиф
25:54 • Ryan Leonard
(Джастин Сурдиф, Коннор Макмайкл)
27:30 • Джастин Сурдиф
(Ryan Leonard, Коннор Макмайкл)
28:52 • Александр Овечкин
58:46 • Джон Карлсон
59:18 • Александр Овечкин
(Джастин Сурдиф)
06:33 • Крис Крайдер
(Олен Зеллвегер)
32:56 • Алекс Киллорн
34:12 • Джейкоб Труба
49:22 • Beckett Sennecke
(Каттер Готье, Джексон Лакомб)
"Вашингтон" дома обыграл "Анахайм Дакс" в матче регулярного первенства со счетом (7:4). Овечкин стал автором двух заброшенных шайб.
Первый гол россиянина в матче стал решающим. Благодаря этой шайбе Овечкин обновил собственный рекорд по победным голам в чемпионатах НХЛ (140) и повторил рекорд лиги по числу победных шайб с учетом плей-офф. Россиянин по этому показателю сравнялся с чехом Яромиром Ягром (у обоих — 151 победный гол в чемпионатах и плей-офф НХЛ).
Александру Овечкину 40 лет. В 43 матчах сезона-2025/26 россиянин набрал 36 очков (17 голов и 19 передач). Россиянин забросил 914 шайб в регулярных чемпионатах НХЛ и является рекордсменом лиги. Предыдущее достижение принадлежало канадцу Уэйну Гретцки (894).