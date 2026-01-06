Овечкин повторил мощный рекорд Ягра по голам в НХЛ

Первый гол россиянина в матче стал решающим. Благодаря этой шайбе Овечкин обновил собственный рекорд по победным голам в чемпионатах НХЛ (140) и повторил рекорд лиги по числу победных шайб с учетом плей-офф. Россиянин по этому показателю сравнялся с чехом Яромиром Ягром (у обоих — 151 победный гол в чемпионатах и плей-офф НХЛ).