Овечкин повторил мощный рекорд Ягра по голам в НХЛ - РИА Новости Спорт, 06.01.2026
Хоккей
Хоккей
 
06:48 06.01.2026
https://ria.ru/20260106/khokkey-2066567018.html
Овечкин повторил мощный рекорд Ягра по голам в НХЛ
Овечкин повторил мощный рекорд Ягра по голам в НХЛ - РИА Новости Спорт, 06.01.2026
Овечкин повторил мощный рекорд Ягра по голам в НХЛ
Российский нападающий "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин повторил рекорд Национальной хоккейной лиги (НХЛ) по количеству победных голов с учетом игр в... РИА Новости Спорт, 06.01.2026
2026-01-06T06:48:00+03:00
2026-01-06T06:48:00+03:00
хоккей
национальная хоккейная лига (нхл)
вашингтон кэпиталз
александр овечкин
яромир ягр
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/06/2066549150_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_43342f7dd551953551ff017d5e278fcb.jpg
https://ria.ru/20260106/khokkey-2066564933.html
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/06/2066549150_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_fa52cd51a568b55ec4ceffd212c8f3e0.jpg
1920
1920
true
национальная хоккейная лига (нхл), вашингтон кэпиталз, александр овечкин, яромир ягр
Хоккей, Национальная хоккейная лига (НХЛ), Вашингтон Кэпиталз, Александр Овечкин, Яромир Ягр
Овечкин повторил мощный рекорд Ягра по голам в НХЛ

Овечкин догнал Ягра и повторил рекорд НХЛ по победным голам с учетом плей-офф

Александр Овечкин
Александр Овечкин - РИА Новости, 1920, 06.01.2026
© REUTERS Geoff Burke
МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Российский нападающий "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин повторил рекорд Национальной хоккейной лиги (НХЛ) по количеству победных голов с учетом игр в чемпионатах и плей-офф.
Национальная хоккейная лига (НХЛ)
06 января 2026 • начало в 03:00
Завершен
Вашингтон
7 : 4
Анахайм
15:56 • Джастин Сурдиф
(Коннор Макмайкл, Мэтт Рой)
18:58 • Джастин Сурдиф
(Коннор Макмайкл)
25:54 • Ryan Leonard
(Джастин Сурдиф, Коннор Макмайкл)
27:30 • Джастин Сурдиф
(Ryan Leonard, Коннор Макмайкл)
28:52 • Александр Овечкин
(Мартин Фехервари, Джон Карлсон)
58:46 • Джон Карлсон
(Ник Дауд, Мартин Фехервари)
59:18 • Александр Овечкин
(Джастин Сурдиф)
06:33 • Крис Крайдер
(Олен Зеллвегер)
32:56 • Алекс Киллорн
(Росс Джонстон)
34:12 • Джейкоб Труба
(Трой Терри)
49:22 • Beckett Sennecke
(Каттер Готье, Джексон Лакомб)
Календарь Турнирная таблица История встреч
"Вашингтон" дома обыграл "Анахайм Дакс" в матче регулярного первенства со счетом (7:4). Овечкин стал автором двух заброшенных шайб.
Первый гол россиянина в матче стал решающим. Благодаря этой шайбе Овечкин обновил собственный рекорд по победным голам в чемпионатах НХЛ (140) и повторил рекорд лиги по числу победных шайб с учетом плей-офф. Россиянин по этому показателю сравнялся с чехом Яромиром Ягром (у обоих — 151 победный гол в чемпионатах и плей-офф НХЛ).
Александру Овечкину 40 лет. В 43 матчах сезона-2025/26 россиянин набрал 36 очков (17 голов и 19 передач). Россиянин забросил 914 шайб в регулярных чемпионатах НХЛ и является рекордсменом лиги. Предыдущее достижение принадлежало канадцу Уэйну Гретцки (894).
Александр Овечкин - РИА Новости, 1920, 06.01.2026
Врезал русскому и наконец-то забил: Овечкин грохнул новый рекорд
Вчера, 06:30
 
ХоккейНациональная хоккейная лига (НХЛ)Вашингтон КэпиталзАлександр ОвечкинЯромир Ягр
 
