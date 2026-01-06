Овечкин мощным силовым приемом свалил с ног русского хоккеиста

Во втором периоде встречи российский нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин отметился эффектным силовым приемом против своего соотечественника Павла Минтюкова. Защитник "Анахайма" после удара от Овечкина не удержался на ногах и упал на лед.

После двух периодов счет в матче 5:3 в пользу "Вашингтона". Овечкин отметился голом, который стал для него 16-м в сезоне-2025/26 и 913-м в карьере в чемпионатах НХЛ.