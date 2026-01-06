Овечкин мощным силовым приемом свалил с ног русского хоккеиста

МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. "Вашингтон Кэпиталз" принимает "Анахайм Дакс" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
06 января 2026 • начало в 03:00
Завершен
15:56 • Джастин Сурдиф
18:58 • Джастин Сурдиф
25:54 • Ryan Leonard
(Джастин Сурдиф, Коннор Макмайкл)
27:30 • Джастин Сурдиф
(Ryan Leonard, Коннор Макмайкл)
28:52 • Александр Овечкин
58:46 • Джон Карлсон
59:18 • Александр Овечкин
(Джастин Сурдиф)
06:33 • Крис Крайдер
(Олен Зеллвегер)
32:56 • Алекс Киллорн
34:12 • Джейкоб Труба
49:22 • Beckett Sennecke
(Каттер Готье, Джексон Лакомб)
Во втором периоде встречи российский нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин отметился эффектным силовым приемом против своего соотечественника Павла Минтюкова. Защитник "Анахайма" после удара от Овечкина не удержался на ногах и упал на лед.
После двух периодов счет в матче 5:3 в пользу "Вашингтона". Овечкин отметился голом, который стал для него 16-м в сезоне-2025/26 и 913-м в карьере в чемпионатах НХЛ.