Овечкин мощным силовым приемом свалил с ног русского хоккеиста - РИА Новости Спорт, 06.01.2026
Хоккей
 
05:04 06.01.2026
Овечкин мощным силовым приемом свалил с ног русского хоккеиста
"Вашингтон Кэпиталз" принимает "Анахайм Дакс" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). РИА Новости Спорт, 06.01.2026
Овечкин мощным силовым приемом свалил с ног русского хоккеиста

Овечкин силовым приемом уронил российского защитника "Анахайма" Минтюкова

МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. "Вашингтон Кэпиталз" принимает "Анахайм Дакс" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Национальная хоккейная лига (НХЛ)
06 января 2026 • начало в 03:00
Завершен
Вашингтон
7 : 4
Анахайм
15:56 • Джастин Сурдиф
(Коннор Макмайкл, Мэтт Рой)
18:58 • Джастин Сурдиф
(Коннор Макмайкл)
25:54 • Ryan Leonard
(Джастин Сурдиф, Коннор Макмайкл)
27:30 • Джастин Сурдиф
(Ryan Leonard, Коннор Макмайкл)
28:52 • Александр Овечкин
(Мартин Фехервари, Джон Карлсон)
58:46 • Джон Карлсон
(Ник Дауд, Мартин Фехервари)
59:18 • Александр Овечкин
(Джастин Сурдиф)
06:33 • Крис Крайдер
(Олен Зеллвегер)
32:56 • Алекс Киллорн
(Росс Джонстон)
34:12 • Джейкоб Труба
(Трой Терри)
49:22 • Beckett Sennecke
(Каттер Готье, Джексон Лакомб)
Во втором периоде встречи российский нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин отметился эффектным силовым приемом против своего соотечественника Павла Минтюкова. Защитник "Анахайма" после удара от Овечкина не удержался на ногах и упал на лед.
После двух периодов счет в матче 5:3 в пользу "Вашингтона". Овечкин отметился голом, который стал для него 16-м в сезоне-2025/26 и 913-м в карьере в чемпионатах НХЛ.
