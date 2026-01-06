Рейтинг@Mail.ru
"Рома" обыграла в гостях "Лечче" в матче серии А - РИА Новости Спорт, 06.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
22:13 06.01.2026 (обновлено: 23:45 06.01.2026)
https://ria.ru/20260106/futbol-2066667255.html
"Рома" обыграла в гостях "Лечче" в матче серии А
"Рома" обыграла в гостях "Лечче" в матче серии А - РИА Новости Спорт, 06.01.2026
"Рома" обыграла в гостях "Лечче" в матче серии А
"Рома" одержала победу над "Лечче" в матче 19-го тура чемпионата Италии по футболу. РИА Новости Спорт, 06.01.2026
2026-01-06T22:13:00+03:00
2026-01-06T23:45:00+03:00
футбол
спорт
артём довбик
сеск фабрегас
лечче
рома
серия а (чемпионат италии по футболу)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/05/1900832231_0:0:1089:614_1920x0_80_0_0_5bc402fe26270330299953d3dcf43756.jpg
https://ria.ru/20260103/yuventus-2066273341.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/05/1900832231_0:0:1089:818_1920x0_80_0_0_04b49f8a5c4e5b74e79cf5d2bc7ef663.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, артём довбик, сеск фабрегас, лечче, рома, серия а (чемпионат италии по футболу)
Футбол, Спорт, Артём Довбик, Сеск Фабрегас, Лечче, Рома, Серия А (чемпионат Италии по футболу)
"Рома" обыграла в гостях "Лечче" в матче серии А

"Рома" обыграла в гостях "Лечче" в матче чемпионата Италии по футболу

© Фото : Пресс-служба ФК "Рома"Нападающий "Ромы" Андреа Белотти (в центре) и партнеры
Нападающий Ромы Андреа Белотти (в центре) и партнеры - РИА Новости, 1920, 06.01.2026
© Фото : Пресс-служба ФК "Рома"
Нападающий "Ромы" Андреа Белотти (в центре) и партнеры. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. "Рома" одержала победу над "Лечче" в матче 19-го тура чемпионата Италии по футболу.
Встреча в Лечче завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей, у которых отличились Эван Фергюсон (14-я минута) и Артем Довбик (71).
Серия А (чемпионат Италии по футболу)
06 января 2026 • начало в 20:00
Завершен
Лечче
0 : 2
Рома
14‎’‎ • Эван Фергюсон
71‎’‎ • Артем Довбык
(Никколо Пизилли)
Календарь Турнирная таблица История встреч
Римский клуб набрал 36 очков и поднялся на четвертое место в турнирной таблице Серии А, "Лечче" с 17 баллами идет 16-м.
В другом матче дня "Комо" под руководством Сеска Фабрегаса разгромил на выезде "Пизу" (3:0).
Болельщики Ювентуса - РИА Новости, 1920, 03.01.2026
"Ювентус" не смог обыграть дома "Лечче" в матче Серии А
3 января, 22:18
 
ФутболСпортАртём ДовбикСеск ФабрегасЛеччеРомаСерия А (чемпионат Италии по футболу)
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Теннис
    Завершен
    Д. Медведев
    М. Фучович
    66
    23
  • Хоккей
    Завершен
    Салават Юлаев
    Нефтехимик
    2
    1
  • Хоккей
    Завершен
    Шанхайские Драконы
    Лада
    3
    2
  • Хоккей
    Завершен
    Сочи
    Динамо Москва
    2
    0
  • Баскетбол
    Завершен
    ЦСКА
    Автодор
    94
    49
  • Хоккей
    Завершен
    Вашингтон
    Анахайм
    7
    4
  • Хоккей
    Закончен в OT
    Рейнджерс
    Юта
    2
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Оттава
    Детройт
    3
    5
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала