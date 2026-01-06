https://ria.ru/20260106/futbol-2066667255.html
"Рома" обыграла в гостях "Лечче" в матче серии А
"Рома" одержала победу над "Лечче" в матче 19-го тура чемпионата Италии по футболу. РИА Новости Спорт, 06.01.2026
