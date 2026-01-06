Рейтинг@Mail.ru
Мбаппе не вошел в заявку "Реала" на матч Суперкубка Испании - РИА Новости Спорт, 06.01.2026
Футбол
 
15:55 06.01.2026
Мбаппе не вошел в заявку "Реала" на матч Суперкубка Испании
Мбаппе не вошел в заявку "Реала" на матч Суперкубка Испании
Французский нападающий Килиан Мбаппе не вошел в заявку мадридского "Реала" на матч Суперкубка Испании по футболу против "Атлетико", сообщается в аккаунте... РИА Новости Спорт, 06.01.2026
спорт, испания, джидда, саудовская аравия, килиан мбаппе, атлетико (мадрид), барселона, чемпионат испании по футболу, суперкубок испании
Футбол, Спорт, Испания, Джидда, Саудовская Аравия, Килиан Мбаппе, Атлетико (Мадрид), Барселона, Чемпионат Испании по футболу, Суперкубок Испании
Мбаппе не вошел в заявку "Реала" на матч Суперкубка Испании

Мбаппе не сыграет с "Атлетико" в полуфинале Суперкубка Испании

МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Французский нападающий Килиан Мбаппе не вошел в заявку мадридского "Реала" на матч Суперкубка Испании по футболу против "Атлетико", сообщается в аккаунте "сливочных" в соцсети X.
"Реал" 31 декабря сообщил, что у 27-летнего форварда диагностировано растяжение связок левого колена.
"Реал" сыграет с мадридским "Атлетико" 8 января в матче полуфинала Суперкубка, который пройдет Джидде (Саудовская Аравия). Другой финалист определится по итогам встречи между "Барселоной" и "Атлетиком" из Бильбао. Финал турнира пройдет 11 января.
Мбаппе в текущем сезоне забил 30 голов в 27 матчах, с 18 голами он возглавляет таблицу лучших бомбардиров Ла Лиги. Нападающий является победителем чемпионата мира в России и обладателем "Золотой бутсы" сезона-2024/25.
Килиан Мбаппе - РИА Новости, 1920, 31.12.2025
Мбаппе выбыл из-за травмы на три недели
31 декабря 2025, 16:53
 
Футбол Спорт Испания Джидда Саудовская Аравия Килиан Мбаппе Атлетико (Мадрид) Барселона Чемпионат Испании по футболу Суперкубок Испании
 
