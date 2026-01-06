https://ria.ru/20260106/aleks-2066662485.html
Умер игрок "Норильского никеля" Фелипе Алекс
Умер игрок "Норильского никеля" Фелипе Алекс - РИА Новости Спорт, 07.01.2026
Умер игрок "Норильского никеля" Фелипе Алекс
Бразильский игрок "Норильского никеля" Фелипе Алекс скончался в возрасте 32 лет, сообщается в Telegram-канале Российского футбольного союза (РФС) "Футзал...
Игрок "Норильского никеля" Фелипе Алекс скончался в возрасте 32 лет