21:17 06.01.2026 (обновлено: 00:37 07.01.2026)
Умер игрок "Норильского никеля" Фелипе Алекс
Умер игрок "Норильского никеля" Фелипе Алекс
норильский никель
футзал
спорт
вокруг спорта
Умер игрок "Норильского никеля" Фелипе Алекс

Игрок "Норильского никеля" Фелипе Алекс скончался в возрасте 32 лет

МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Бразильский игрок "Норильского никеля" Фелипе Алекс скончался в возрасте 32 лет, сообщается в Telegram-канале Российского футбольного союза (РФС) "Футзал России".
Во вторник "Норникель" сыграл на выезде вничью с "Ухтой" (2:2) в первом полуфинальном матче Кубка России.
«
"Сегодня после матча с "Ухтой" скоропостижно ушел из жизни игрок "Норильского никеля" Фелипе Алекс. Бразильцу стало плохо в аэропорту перед вылетом команды домой. Мы выражаем глубокие соболезнования семье и близким нападающего", - говорится в заявлении.
Алекс выступал за "Норильский никель" с 2020 года. В составе команды он стал обладателем Кубка России (2024) и серебряным призером чемпионата страны (2023). До этого игрок представлял ряд бразильских клубов, а также испанский "Интер" и португальский "Спортинг".
 
Норильский никельФутзалСпортВокруг спорта
 
