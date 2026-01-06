Умер игрок "Норильского никеля" Фелипе Алекс

«

"Сегодня после матча с "Ухтой" скоропостижно ушел из жизни игрок "Норильского никеля" Фелипе Алекс. Бразильцу стало плохо в аэропорту перед вылетом команды домой. Мы выражаем глубокие соболезнования семье и близким нападающего", - говорится в заявлении.