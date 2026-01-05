Рейтинг@Mail.ru
"Питтсбург" выкупит контракт Замулы после неявки в фарм-клуб
Хоккей
 
22:55 05.01.2026
"Питтсбург" выкупит контракт Замулы после неявки в фарм-клуб
"Питтсбург" выкупит контракт Замулы после неявки в фарм-клуб
"Питтсбург" выкупит контракт Замулы после неявки в фарм-клуб
Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Питтсбург Пингвинз" выставил на безусловный драфт отказов российского защитника Егора Замулу с целью выкупа контракта,...
спорт, егор замула, филадельфия флайерз, питтсбург пингвинз, национальная хоккейная лига (нхл)
Хоккей, Спорт, Егор Замула, Филадельфия Флайерз, Питтсбург Пингвинз, Национальная хоккейная лига (НХЛ)
"Питтсбург" выкупит контракт Замулы после неявки в фарм-клуб

МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Питтсбург Пингвинз" выставил на безусловный драфт отказов российского защитника Егора Замулу с целью выкупа контракта, сообщает журналист Крис Джонстон в социальной сети X.
Замула 31 декабря перешел в "Питтсбург" в результате обмена с "Филадельфией Флайерз". 4 января "Пингвинз" отстранили защитника из-за неявки в фарм-клуб.
При этом Джонстон отмечает, что в приобретении Замулы заинтересованы несколько команд НХЛ.
Замуле 25 лет. В сезоне-2025/26 он провел 13 матчей, в которых отметился одной голевой передачей. Всего в регулярных чемпионатах НХЛ он набрал 41 очко (8 голов и 33 передачи) в 168 матчах.
