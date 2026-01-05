"Питтсбург" выкупит контракт Замулы после неявки в фарм-клуб

МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Питтсбург Пингвинз" выставил на безусловный драфт отказов российского защитника Егора Замулу с целью выкупа контракта, сообщает журналист Крис Джонстон в социальной сети X.

Замуле 25 лет. В сезоне-2025/26 он провел 13 матчей, в которых отметился одной голевой передачей. Всего в регулярных чемпионатах НХЛ он набрал 41 очко (8 голов и 33 передачи) в 168 матчах.