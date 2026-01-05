https://ria.ru/20260105/zamula-2066540114.html
"Питтсбург" выкупит контракт Замулы после неявки в фарм-клуб
"Питтсбург" выкупит контракт Замулы после неявки в фарм-клуб
Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Питтсбург Пингвинз" выставил на безусловный драфт отказов российского защитника Егора Замулу с целью выкупа контракта,... РИА Новости Спорт, 05.01.2026
